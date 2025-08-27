มารี เบรินเนอร์ โพสต์ขอโทษสังคม แจงความสัมพันธ์ บอส อัศมกรณ์ คบกันจริงหลังโสดทั้งคู่
จากกรณีที่ นางเอกสาว มารี เบรินเนอร์ ได้เมาแล้วขับและปฏิเสธที่จะรับการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ โดยมี นักธุรกิจหนุ่ม บอส อัศมกรณ์ นั่งรถมาด้วย จนกลายเป็นข่าวดัง โดยศาลแขวงพระนครเหนือมีคำพิพากษา น.ส.มารี เบรินเนอร์ นักแสดงสาว ในความผิดฐานขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน และฐานขับรถในขณะเมาสุรา ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุด มารี ได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงความสัมพันธ์กับบอสที่ถูกจับตามองไม่แพ้กันด้วยว่า
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มารีขอแสดงความรับผิดชอบต่อผลจากการกระทำของตัวเองและยอมรับถึงความผิดพลาดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ซึ่งได้ดำเนินการยอมรับข้อกล่าวหาและเข้าสู่กระบวนการรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการแล้ว มารีต้องขออภัยอย่างจริงใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น และได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของการกระทำครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
มารีขอสัญญาว่าจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของมารี
ต่อจากนี้มารีจะร่วมรณรงค์และสนับสนุนการสร้างความตระหนักเรื่อง “เมาไม่ขับ” และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับสังคมค่ะ
ด้วยความเคารพอย่างสูง
มารี เบรินเนอร์
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมขอแสดงความรับผิดชอบและยอมรับความผิดพลาดทั้งหมดอันเนื่องมาจากการขาดสติ จากการดื่มและการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้น ผมได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.วังทองหลาง เพื่อกล่าวคำขอโทษและมอบพวงมาลัยให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยความสำนึกผิดเป็นอย่างมากจากใจจริง และจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายทุกประการเรียบร้อยแล้ว ผมขออนุญาตใช้พื้นที่นี้กราบขอโทษสังคม ครอบครัว และทุกคนรอบตัวที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านจากใจจริง ที่ต้องเผชิญกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผมในวันนั้น
ต่อจากนี้ไป ผมมีความตั้งใจร่วมกับน้องมารีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสนับสนุนและรณรงค์เรื่องการ “เมาไม่ขับ” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมในเรื่องการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
กราบขออภัยอย่างสูง
อัศมกรณ์ สิงห์สีกรกุล
สำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัว
มารีขออนุญาตชี้แจงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมารีกับพี่บอส เกิดขึ้นภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็โสดมานานถึงหนึ่งปีและความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังต่อสาธารณะ มารีขอยืนยันว่าไม่ได้มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับบุคคลที่ถูกกล่าวถึง เราเคยรู้จักกันในวงกว้างของกลุ่มเพื่อนในอดีต และตัวมารีเองก็เป็นคนที่ให้ความสำคัญในการเลือกคบคนโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ส่วนตัว ปัจจุบันมารีได้รู้จักกับพี่บอส และครอบครัวของพี่บอส รวมถึงลูกชาย ลูกสาวคนโต และคุณแม่ของน้อง ซึ่งทุกคนต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มารีรับรู้มาโดยตลอดถึงความรับผิดชอบและการดูแลที่พี่บอสมีต่อครอบครัว ไม่เคยมีความตั้งใจที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้ในที่สาธารณะ เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ด้วยเรื่องของความเข้าใจผิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสื่อและโซเชียลมีเดียจึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจง
มารีขอความกรุณาจากทุกคนในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ รอบด้าน และไม่ด่วนตัดสินจากเพียงด้านเดียว ทั้งนี้ขอยืนยันว่า ความสัมพันธ์ของเราทั้งสองเริ่มต้นขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจและในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ด้วยความเคารพ
มารี เบรินเนอร์