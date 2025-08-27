ลิลลี่ รับตกใจและเป็นห่วงเพื่อน ตอบสถานะความสนิท มารี-เชอรีน เชื่อไม่มีการคบซ้อน
หลังจากที่นางเอกสาว มารี เบรินเนอร์ ถูกศาลพิพากษาความผิดฐานขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน และฐานขับรถในขณะเมาสุรา อีกหนึ่งเรื่องที่เจอกระแสดราม่าไม่น้อย คือความสัมพันธ์กับ บอส อัศมกรณ์ ที่เป็นอดีตสามีของนักร้องสาว เชอรีน ณัฐจารี ที่ชาวเน็ตได้มีการขุดคลิปเก่าของ มารี-เชอรีน ในรายการหนึ่งว่าทั้งคู่สนิทสนมและเป็นเพื่อนกันหรือไม่ พร้อมโยงไปถึงที่ มารี เคยพูดว่า จะไม่มีทางคบกับแฟนเก่าของเพื่อนอย่างแน่นอน
ล่าสุดเมื่อเจอหน้า ลิลลี่ ภัณฑิลา ที่เป็นเพื่อนสนิทของมารีและเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการร่วมกับมารี ในเทปที่ เชอรีนมาเป็นแขกรับเชิญด้วย ก็ได้เปิดใจหลังมาร่วมงานเปิดตัวคอลลาบอเรชั่นใหม่ “ROYAL IVY REGATTA x MONET” ที่ โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ
โดย ลิลลี่เผยว่า ณ ตอนนั้นเป็นการสัมภาษณ์กันโดยปกติตามสคริปต์ที่ได้มา โดยเชอรีนมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ ส่วนวันนี้ที่ขึ้นฟีดเยอะๆ ลิลลี่ยอมรับว่า งง ด้วยเพราะตนไม่ได้รู้กระแสข่าวเลย กับเรื่องความสนิท ลิลลี่บอกว่า ตนกับมารีนั้นเป็นเพื่อนสนิทกัน แต่กับเชอรีนเป็นคนที่รู้จักกัน ไม่ได้สนิทกันเป็นการส่วนตัว เพียงแต่ถ้าเจอกันก็ทักทายกันได้ตามปกติ
กับข่าวที่เกิดขึ้น ลิลลี่ยอมรับว่าตกใจที่เพื่อนสนิทเกิดเหตุการณ์แบบนี้ และตนก็ได้มีการทักไปถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพราะรู้ว่ามารีน่าจะไม่โอเค โดยมารีได้ตอบกลับมาว่า ขออยู่กับตัวเองก่อนและเดี๋ยวยังไงจะโทรกลับมาอีกที ส่วนตัวรู้สึกว่าอะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิด สิ่งที่ผิดพลาดไปนั้นมารีเป็นคนที่รู้ว่าสิ่งไหนตัวเองทำพลาดและยอมรับกับผลที่ตามมา
ส่วนเรื่องให้กำลังใจเราให้กำลังใจในฐานะเพื่อนอยู่แล้ว เราคงไม่เลิกคบเพื่อนเพราะเหตุการณ์นี้ ทั้งนี้ ลิลลี่ ยังได้เผยต่อว่า ตั้งแต่รู้จักกันมายังไม่เคยเห็นมารีทำแบบนี้ อาจจะเพราะด้วยตนเองไม่ได้เที่ยวด้วย
กับความสัมพันธ์ของ มารี กับ บอส อัศมกรณ์ ก็รับรู้มาว่าไม่ได้คบกันทันที มีการเว้นระยะห่างนานมาก และตนก็ได้เจอกับบอสเพียงแค่ครั้งเดียว กับการที่ชาวเน็ตวิจารณ์เรื่องคบแฟนเก่าเพื่อนนั้น ลิลลี่เผยว่า เมื่อกี้ได้เห็นมารีโพสต์นิดนึงได้ชี้แจงว่าระยะเวลามันห่างกัน ซึ่งตนก็รู้ตามที่มารีเขียนเลย กับเรื่องการคบซ้อน ลิลลี่บอกว่าส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่
ทั้งนี้เมื่อถามถึงการที่ฝ่ายชายถูกขุดวีรกรรมในอดีตขึ้นมา ลิลลี่ก็ว่า “พูดตรงๆ ว่าลี่ไม่ค่อยทราบ แต่การที่รู้จักมารีดี รู้ว่ามารีมีสติในการใช้ชีวิต เขาเจออะไรหลายอย่างในชีวิตมาค่อนข้างเยอะมากๆ การที่จะเลือกใครเข้ามาในชีวิตเขาคงไม่ได้เลือกไปอย่างนั้น เขาคงคิดมาแล้ว ไม่ใช่แค่พี่บอส แต่เป็นใครก็ตาม”
เรื่องการทำร้ายร่างกาย ลิลลี่ก็ยอมรับว่ามีความเป็นห่วงเพื่อน แต่เชื่อว่ามารีคงไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่แรกอยู่แล้ว เพราะข่าวก็เพิ่งทราบมาไม่นานนี้ ก็มีการรีเช็กว่าเป็นยังไงบ้าง โอเคไหม คือด้วยความที่เราโตกันแล้ว เราให้เกียรติกันมากในเรื่องส่วนตัว ไม่ก้าวก่ายกันอยู่แล้ว
เรื่องที่ มารีเคยพูดในรายการว่า จะไม่คบกับแฟนเก่าเพื่อน ก็กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตพูดถึงมาก ลิลลี่บอกว่า อยากให้เรื่องส่วนตัวของมารีก็รอถามที่มารีดีกว่า แต่ส่วนตัวเชื่อว่าเพื่อนไม่ได้คบซ้อน อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบแทนมารีได้ ที่หลายคนสงสัยว่าเป็นเพราะมารี-เชอรีน สนิทกันไหม ตนเองไม่รู้ว่าสนิทกันไหม แต่ส่วนตัวเจอเชอรีนแค่ 2 ครั้ง คือในรายการ และอีกครั้งในงานอีเวนต์เท่านั้น