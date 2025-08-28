ต๋อย พิงค์แพนเตอร์ โต้ข่าวนักร้องยุค 80 เอี่ยวเงินวัด แจงจัดคอนฯช่วยพระบาทน้ำพุ เจตนาดี

ต๋อย วิชัย หัวหน้าวงพิงค์แพนเตอร์ ย้ำความจริงคือความจริง แจงวงจัดคอนฯหาเงินช่วยวัดทุกปี มีเจตนาดี มีแต่ให้ ชี้โอนบริจาคเองอีกปีละแสน 10 ปี
จากกรณีโลกออนไลน์โยงกันให้วุ่น หลังมีเพจและสื่อดังออกมาให้ข้อมูลอ้างว่า มีนักร้องเก่า – อินฟลูฯ รับเงินอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กว่า 20 ล้านนั้น
ประกอบกับ หนึ่ง บางปู ได้เผยตอนหนึ่งว่า “คนที่มาเอาเงินหลวงพ่อไป ที่บอกนักร้องอะไรสักอย่าง เป็นวงนักร้องยุค 80 มีชื่อเป็นสี (ภาษาอังกฤษ) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเข้าใจว่าจ่ายค่าน้ำมัน เติมน้ำมันมาเอง แล้วก็มาร้องเพลงให้วัด ช่วยวัดฟรี แต่วันหนึ่งก็ได้มารับรู้ว่านักร้องเก่าตอนแรกมาเป็นจิตอาสา สักพักหนึ่งก็ขอเงินหลวงพ่อ ไม่รู้เขาตกลงกันยังไง แต่หลวงพ่อไม่ได้เต็มใจให้อย่างแน่นอน หรือถ้าให้ก็อาจจะมีอะไรบางอย่าง”
ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ต๋อย – วิชัย ปุญญะยันต์ หัวหน้าวงพิงค์แพนเตอร์ กลุ่มศิลปินดังยุค 80 เจ้าของบทเพลงอมตะอย่าง “รักฉันนั้นเพื่อเธอ” และ “รอยเท้าบนผืนทราย” ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
ขอบคุณครับ วงพิ้งค์เราจัดคอนเสิร์ตหาเงินช่วยวัดพระบาทน้ำพุเกือบทุกปี เพราะเห็นในความมีเจตนาดี มีคุณูปการของสังคมในการดูแลผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยยากไร้ ในยุคที่สังคมยังไม่เปิดรับทางทัศนคติเท่าทุกวันนี้
ผมโอนเงินให้วัดปีละแสนมาเกือบสิบปี มาสองปีนี้เองทำบุญได้แค่ปีละ 50,000 น้อยหน่อยเพราะตรงกับวันเกิด เลยจัด 2 รอบ (แต่ได้เงินเท่าเดิม ก็วงมันดังเท่านี้ แถมยังแก่อีก)
ขอ…ขอบคุณผู้ที่กรุณาพาดพิงถึงวงเรา เพราะทำให้วงดังขึ้นมาอีกที แต่อย่าทำให้เราต้องฟ้องร้องได้นะครับ คือ ไม่รู้จริงว่าเรามีแต่ให้ และมีจิตใจที่ศรัทธาสิ่งที่ดี จัดอีกสักรอบดีไหมครับ ท่านจะได้ช่วยโปรโมทเราให้ขายบัตรได้หมด “เราทุกคนมีกรรม มีวาระเป็นของตัวเอง รักษาใจตัวเองไว้ ความจริงก็คือ ความจริงครับ”