‘เชอรีน’ ตอบแล้วสรุปสนิทกับ ‘มารี’ ไหม ลั่นคำว่าเพื่อนของเราอาจไม่เท่ากัน
หลังจากที่ มารี เบรินเนอร์ ได้ออกมาชี้แจงเรื่องความสัมพันธ์กับ ไฮโซบอส อดีตสามี เชอรีน ณัฐจารี ว่าเกิดขึ้นภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็โสดมานานถึงหนึ่งปีและความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังต่อ สาธารณะ และยังขอยืนยันว่าไม่ได้มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับบุคคลที่ถูกกล่าวถึง ซึ่งเคยรู้จักกันในวงกว้างของกลุ่มเพื่อนในอดีต และตัวมารีเองก็เป็นคนที่ให้ความสำคัญในการเลือกคบคน โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ส่วนตัว
ล่าสุด เชอรีน ได้ไลฟ์ขายของ โดยในช่วงนึงมีคนเข้ามาถามเชอรีนว่าสรุปสนิทกับมารีไหม ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบว่า
“ไม่รู้ สนิทหรือเปล่าก็ไม่รู้ มันอาจจะอยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคนหรือเปล่า คำว่าเพื่อนของเราอาจจะไม่เหมือนกัน อาจจะเป็นที่เราเข้าใจผิดเองหรือเปล่าว่าเราเป็นเพื่อนกัน เพราะเมื่อก่อนเราก็ คือนึกออกป่ะแฟนเก่าเราทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันที่คบกันมาสิบกว่าปี แล้วเขาสนิทกันมาก เจอกันบ่อยมาก
แล้วเราก็เหมือนมีโอกาสได้เจอกัน เพราะเหมือนเราก็เป็นฝั่งแฟนๆ เลยมีโอกาสได้เจอกัน ก็เลยไปแฮงเอาต์กัน ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกัน ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกัน ไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะแค่เราหรือเปล่าที่สนิท
เพราะเรารู้สึกว่าเราก็นับเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่ง เพราะปีที่แล้วเราก็ยังชวนกันไปดื่มไปดริงก์ ชวนกันไปตีแบด ชวนกันไปลดน้ำหนัก ชวนกันไปร้องคาราโอเกะ ก็เลยรู้สึกว่าแบบ (หัวเราะ) ก็อาจจะอยู่ที่ดุลยพินิจแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างนี้ดีกว่า เราก็ไม่ว่ากันเข้าใจได้”