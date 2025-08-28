3 ตัวแม่ ‘ตั๊ก – สุนารี – ฮาย’ พาส่องห้องซ้อม ‘สามตัวบน คอนเสิร์ต’ ก่อนขึ้นโชว์จริง 30 ส.ค.นี้
นับถอยหลังเตรียมสนุกกับสามตัวบน คอนเสิร์ต” ร้องสุดเสียง เถียงสุดซอย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ ที่ UOB LIVE Bangkok ชั้น 6 เอ็มสเฟียร์ งานนี้บอกเลยว่าระดับตัวแม่เขาไม่ได้มากันเล่นๆ เพราะ ตั๊ก – ศิริพร เอี่ยมสุข, สุ – สุนารี ราชสีมา, ฮาย – อาภาพร นครสวรรค์ 3 เพื่อนซี้ ‘ดีว่า’ จัดเต็มกันสุดๆ
ล่าสุด 3 ตัวแม่ ก็ได้พาไปส่องบรรยากาศห้องซ้อมวาไรตี้คอนเสิร์ตครั้งแรก ครั้งเดียว และครั้งสุดท้าย กับปรากฏการณ์ “สามตัวบน คอนเสิร์ต” ร้องสุดเสียง เถียงสุดซอย พร้อมเรียกน้ำย่อยคนดูด้วย 3 เพลงฮิต อย่าง ‘กลับไปถามเมียเธอดูก่อน’ เพลงอมตะประจำตัว ‘แม่สุ’ ที่ไม่ว่าจะไปงานไหนก็ขาดเพลงนี้ไม่ได้ ต่อด้วยเพลง ‘ฉันไม่ใช่นางเอก’ เพลงฮิตแจ้งเกิดจาก ‘แม่ตั๊ก’ ที่ยังคงตราตรึงใจแฟนคลับจนถึงปัจจุบัน ก่อนปิดท้ายด้วยเพลงดังในอดีต แต่สามารถย้อนวันวานกลับมาฮิต TikTok ในปัจจุบันกับเพลง ‘บัญญัติรัก’ ของ ‘แม่ฮาย’ ที่มาพร้อมกับบรรยากาศสุดครื้นเครง รับประกัน ‘ร้อง เล่น เต้นฉ่ำ’
นับว่าเป็นคอนเสิร์ตแห่งปีที่จะมาสร้างปรากฏการณ์วาไรตี้คอนเสิร์ตครบรสความบันเทิงของ 3 ศิลปิน ‘ดีว่า’ ของเมืองไทย เพื่อนรัก เพื่อนเลิฟ ที่จะจูงมือกันมาสร้างตำนานความสนุก และความฮา ในแบบฉบับตัวแม่ การันตีงานนี้เวทีต้องลุกเป็นไฟแบบไม่มีใครยอมใคร พร้อมขนเพลงฮิตเสียงทรงพลังมาเสิร์ฟให้แฟนๆ แบบจัดเต็ม อีกทั้งยังเตรียมโชว์สุดพิเศษกับเหล่าแขกรับเชิญตัวท็อป อย่าง “อิงฟ้า วราหะ” (มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022) ร่วมด้วย ไรอัล กาจบัณฑิต ขวัญใจแม่ยกในรายการไมค์หมดหนี้ ผู้ครองแชมป์ 200 สมัย , “แก๊งค์แฟน(ผัว)ฉัน” อย่าง นุ้ย เชิญยิ้ม, บอล เชิญยิ้ม, ตั๊ก บริบูรณ์ และ ไอซ์ – ศรัณยู ร่วมเสริมทัพความสนุกสุดอลังการแน่นอน!
โดยสามารถซื้อบัตรคอนเสิร์ต “สามตัวบน คอนเสิร์ต” ร้องสุดเสียง เถียงสุดซอย ได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือช่องทางออนไลน์ https://bit.ly/Women-on-top-concert บัตรราคา 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 / 4,000 / 4,500 / 5,000 แล้วมาเจอกันในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00 น. ณ UOB LIVE Bangkok ชั้น 6 เอ็มสเฟียร์ หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง FB : Neekrung / IG : Neekrung / TikTok : Neekrung