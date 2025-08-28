‘พอร์ช ศรันย์’ รับเลิกเหล้าเพราะน้องโฮมส์ เผยสเตตัสแม่ของลูก ใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่เมืองนอก
เรียกว่าตั้งแต่ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งแบบเต็มตัวหนุ่ม พอร์ช ศรันย์ ก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ เลิกปาร์ตี้เด็ดขาดเพื่อ น้องโฮมส์ ลูกชายสุดที่รักคนนี้ ล่าสุดเจ้าตัวได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ “โต๊ะหนูแหม่ม” ก็ได้เล่าถึงบทบาทความเป็นพ่อ รวมไปถึงเล่าวินาทีที่ต้องส่งลูกชายไปโรงเรียน ถึงขั้นเสียน้ำตาที่ต้องห่างกัน
ตอนนี้เห็นว่าน้องไปโรงเรียนแล้ว?
“ตอนนี้น้องไปโรงเรียนแล้วครับ เข้าเนอสเซอรี่แถวบ้าน เอาใกล้บ้านเพราะรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น เราจะได้มูฟเร็ว คิดแค่นั้นเลย”
วันแรกที่ไปส่งที่โรงเรียนพ่อ หรือ ลูกที่ร้องไห้?
“วันนั้นที่ไปส่งเขาให้ผมเข้าไปด้วย เข้าไปส่งในห้องเรียนได้เลย เหมือนไปฝึกกับเค้าให้อยู่กับเขาแปบนึง พอเราจะออกเขาก็มองหน้าเราและร้องไห้ ตอนนั้นผมก็ขนลุกเลย ตัวร้อนผ่าวๆ ว่าเอาไงดีวะ จนเค้าไล่เราให้ออกไป ผมก็ไปยืนแล้วแล้วก็ชะเง้อดู ตัวเขาก็เห็นเรานะ ส่วนเรานั้นน้ำตาจะไหล (หัวเราะ) พ่อแม่ก็เยอะหลายคน ผมก็ไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้น เราก็ทำตัวไม่ถูก (ทำท่าปาดน้ำตาคลอ) คือหน้าที่ผมคือไปส่งไปรับ ช่วงแรกคือเรียนซัมเมอร์ ตอนนี้ก็เพิ่งเปิดเทอม”
เคยคิดหรือว่ามองตัวเองในบทบาทคุณพ่อไว้ยังไง?
“เคยคิดว่าอยากจะมีครอบครัว เราคิดว่าเราอยากมีครอบครัวตอนอายุ 32 เราอยากมีครอบครัวและไม่อยากมีภาระที่เป็นหนี้เยอะ มันเป็นภาพที่คิดไว้ตั้งตั้งแต่เด็กๆ แต่ไม่ได้คิดถึงภาพที่เราเป็นพ่อและต้องเลี้ยงลูกเอง”
แล้ววินาทีที่รู้ว่าตัวเองมีลูก มีความคิดแพลนไว้ยังไง?
“ตอนนั้นมันชาตัวไปหมด คิดว่าเราต้องเลี้ยงเขายังไงดี ให้เค้าออกมาเป็นคนที่ดี ความคิดทุกอย่างมันมาเอง ตอนนั้นเครียดมาก จะเลี้ยงเองมั้ยหรือว่าจะจ้างพี่เลี้ยง จนคิดว่าเลี้ยงเองดีกว่า แต่ก็คิดว่าจะทำได้มั้ย เพราะประสบการณ์ไม่มี ประสบการณ์ติดลบ แล้วเราก็ไม่ได้ชอบเด็กขนาดนั้น ไม่สนิทกับเด็กมากจะมีความกลัวนิดนึง อย่างถ้าเพื่อนมีลูกเล็กมา เราก็จะไม่กล้าจับไม่กล้าอุ้ม”
ตั้งแต่มีลูกอะไรที่เราเปลี่ยนไปบ้าง?
“อารมณ์ใจร้อน เมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนในทุกอย่างในทุกการใช้ชีวิต คืออยากได้อะไรต้องได้เลย แต่กลายเป็นมีลูก ลูกฝึกเรามากกว่ารู้จักการรอ และเรื่องแอลกอฮอล์เราก็เลิกไปเลยเพราะลูก เรื่องความใจร้อนหายไปเยอะ กลายเป็นใจเย็นเวลาลูกงอแง ผมนิ่งมากเลย”
เลิกปาร์ตี้เด็ดขาดเลยใช่ไหม?
“หยุดเลยครับ เพราะว่านอนเร็ว มีแค่ช่วงแรกอาทิตย์แรกที่ยังงงอยู่ ยังปรับตัวไม่ได้ ขอกินนิดนึง พอเพื่อนมาบ้างกินเต็มข้อเลย กินถึงตีสี่ ปรากฏว่าหกโมงลูกตื่น ที่เราเลิกกินเพราะเรารู้สึกผิดกับตัวเอง เพราะจำได้เลยว่าวันที่เราแฮงค์ๆ แล้วลูกมาชวนเล่น ลูกชวนทำกิจกรรมแล้วเราไม่ไหว ผมหันไปเห็นภาพเขาเล่นรถคนเดียวแล้วมันรู้สึกได้ครับ ว่าเขามีแค่เรา เขามีแค่เราแล้วเราดันเมินเค้า วันนั้นผมรู้สึกว่าแย่มาก ผมเลิกเลย แต่ว่าไม่ได้ตัดขาดเพื่อนนะ เพื่อนจะมามาได้ แต่นอนห้าทุ่มไม่เกินนี้ เคลียร์นะ ห้าทุ่มกลับบ้าน เพื่อนอยากกินก็กิน แต่ผมไม่กิน”
ขออนุญาตถาม เตรียมการไว้อย่างไร ถ้าวันนึงลูกถามถึงแม่ ว่าแม่ไปไหน?
“จริงๆ แล้วคุยกันตลอดอยู่แล้วครับ คุยกันปกติ กับแม่เค้าน้องเขาก็มีคุยทุกวันครับ วีดีโอคอลคุยกันทุกวัน ความจริงแล้วแม่เขาอยู่เมืองนอก เขามีเหตุจำเป็นที่ต้องไปทำธุระส่วนตัวที่เมืองนอก น้องเขาก็คุยกับแม่ทุกวัน ผมเลี้ยงลูกคนเดียวมาตั้งแต่10วัน ที่เลี้ยงเองคนเดียว แต่ว่าแม่เขาก็มีคุยอยู่ทุกวัน จริงๆ แล้วในการใช้ชีวิตผมอยากให้เขามีทุกอย่าง ไม่อยากให้เขาขาดอะไรแม้แต่นิดเดียว เพราะฉะนั้นอธิบายให้เขาฟังหมดทุกอย่างว่ามามี้ทำงานอยู่ไกล ตามช่วงวัยค่อยๆ อธิบายให้เขาฟัง”