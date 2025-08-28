‘ออม สุชาร์’ ย้ำกับ ‘แอมป์ พิธาน’ ยังรักกันดี ไม่เครียดโดนโยงอักษรย่อทุกไตรมาส เข้าใจดาราต้องเจอแบบนี้
หลังจากที่นักแสดงสาว ออม สุชาร์ คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจไฮโซ แอมป์ พิธาน มานาน 8 ปี พร้อมกับจับมือกันฝ่าฟันสารพัดข่าวลือที่ถูกโยงว่าเป็นคู่รักที่เลิกรากันมานับไม่ถ้วน ด้วยเพราะทั้งคู่ไม่มีข่าวดีเรื่องแต่งงานให้แฟนๆ ได้ลุ้นกันสักที ล่าสุดสาวออม มาร่วมงานเปิดตัวซีรีส์ “3 เพิ่งเริ่มต้น” (The Thirsty 30) ก็อัพเดตว่าใกล้มีแพลนแต่งงานหรือยังให้ฟังว่า
“ยังไม่ได้แพลนเลย แต่ว่าเราก็ยังรักกันดีอยู่ด้วยกันดี คนเราคบกันต้องคุยเรื่องอนาคตร่วมกันอยู่แล้ว แต่พออะไรที่ไม่ได้เป็นวันนั้นวันนี้เราก็ไม่อยากพูด รอไว้ทีเดียวเลยก็ว่าไป”
เข้าใจแหละว่าหลายคนก็เป็นห่วง เพราะเวลามีข่าวอักษรย่อโดนพุ่งเป้ามาที่เราก่อนเลย อ.ส.ช. แทบจะทุกไตรมาส เอาจริงๆ ก็ดีใจที่เรายังนึกถึงเราอยู่ แต่ก็ไม่ได้เครียด รู้ว่าดาราต้องเจอแบบนี้ เชื่อไหมว่าทุกครั้งที่มีข่าวไม่เคยคุยกับพี่แอมป์เลย อยากบอกแค่ว่ายังไม่แต่งแต่ว่ารักกันดีค่ะ
สิ่งที่ทำให้คบกันได้นาน อาจจะเป็นเพราะว่ายิ่งนานยิ่งเกิดความเข้าใจกันมากขึ้น แล้วเราจะรู้ว่าตอนนี้เขามีวิธีคิดยังไง ส่วนเรื่องความหวานหรือกระชุ่มกระชวยไม่ต้องไปคิด ยิ่งคบนานยิ่งไม่มี (หัวเราะ) ตัดหวานไปเลย”
คือมันเป็นความเดิมๆ แต่มันก็ยังเป็นอยู่ ความหวือหวาในหัวใจเหมือนช่วงแรกๆ ที่คบกันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น แค่ทุกวันนี้อยู่ด้วยกัน เจอหน้ากัน ยิ้มได้ แล้วก็ไม่สร้างความทุกข์ให้กัน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้ว
ส่วนตัวไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานเลย เรามองเป็นเรื่องของพิธีการพิธีกรรมมากกว่า สำหรับเราคือยังไงก็ได้ เพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็อยู่เคียงข้างเรา พี่แอมป์เป็นคนไม่มีคำพูดหวานๆ เลย แต่เน้นที่การกระทำค่ะ”