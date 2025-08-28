‘ต้อม ยุทธเลิศ’ เดินหน้าร้องทุกข์ปลัดวธ. ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปมลิขสิทธิ์ ‘บุปผาราตรี’
จากกรณีกระแสดราม่าเรื่องลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์เรื่อง “บุปผาราตรี” ที่บริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด นำมาสร้างใหม่ในชื่อ “บุปผา (Buppha)” โดยพิง ลําพระเพลิง เป็นผู้กำกับ ร่วมกับ ปอนด์ บี ออน คลาวด์ ซึ่งหลังจากเปิดตัวนักแสดงไปได้ไม่นาน ผู้กำกับชื่อดัง ต้อม ยุทธเลิศ ก็ได้ออกมาประกาศว่าตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และจักรวาลของหนัง“บุปผาราตรี” แต่ผู้เดียวบนโลกใบนี้ และยังไม่เคยอนุญาตให้ใครเอาไปทำภาคต่อ ก่อนที่ทางบี ออน คลาวด์ จะออกมาแถลงว่า โครงการภาพยนตร์ “บุปผา (Buppha)” ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในการซื้อเรื่องและเค้าโครงเรื่องอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และยืนยันว่าไม่ใช่ภาคต่อของบุปผาราตรี จากนั้นก็มีการตอบโต้กันไปมาระหว่าง ต้อม , พิง และ ปอนด์ ถึงขั้นต้อมประกาศตัดเพื่อนกับพิง พร้อมเดินหน้าฟ้องศาล
ล่าสุดผู้กำกับดัง ได้โพสต์จดหมายร้องทุกข์กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง บุปผาราตรี ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว โดยเนื้อความได้เผยว่า
“วันที่ : 28 สิงหาคม 2568 เรื่อง : ร้องทุกข์กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง บุปผาราตรี
เรียน : ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม @PR_MCulture
ข้าพเจ้า นายยุทธเลิศ สิปปภาค กรรมการผู้จัดการ (CEO) บริษัท Film Republic Co., Ltd. และ เจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบทประพันธ์และแฟรนไชส์ภาพยนตร์เรื่อง “บุปผาราตรี” อันมี ลิขสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมาย
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบว่า มีผู้ประกาศหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างภาพยนตร์ในชื่อ “บุปผาราตรี มาลีรัตติกาล” ซึ่งมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของข้าพเจ้าโดยตรง อัน อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่สาธารณชน และสร้างความเสียหายต่อคุณค่า ชื่อเสียง และสิทธิใน แฟรนไชส์ บุปผาราตรี
เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจึง ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงวัฒนธรรม โปรดพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ นายยุทธเลิศ สิปปภาค กรรมการผู้จัดการ (CEO) บริษัท Film Republic Co., Ltd. เจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง บุปผาราตรี”