บันเทิง

ต้อม ยุทธเลิศ เดินหน้าร้องทุกข์ปลัดวธ. ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปมลิขสิทธิ์ บุปผาราตรี

‘ต้อม ยุทธเลิศ’ เดินหน้าร้องทุกข์ปลัดวธ. ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ปมลิขสิทธิ์ ‘บุปผาราตรี’

จากกรณีกระแสดราม่าเรื่องลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์เรื่อง “บุปผาราตรี” ที่บริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด นำมาสร้างใหม่ในชื่อ “บุปผา (Buppha)” โดยพิง ลําพระเพลิง เป็นผู้กำกับ ร่วมกับ ปอนด์ บี ออน คลาวด์ ซึ่งหลังจากเปิดตัวนักแสดงไปได้ไม่นาน ผู้กำกับชื่อดัง ต้อม ยุทธเลิศ ก็ได้ออกมาประกาศว่าตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และจักรวาลของหนัง“บุปผาราตรี” แต่ผู้เดียวบนโลกใบนี้ และยังไม่เคยอนุญาตให้ใครเอาไปทำภาคต่อ ก่อนที่ทางบี ออน คลาวด์ จะออกมาแถลงว่า โครงการภาพยนตร์ “บุปผา (Buppha)” ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในการซื้อเรื่องและเค้าโครงเรื่องอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และยืนยันว่าไม่ใช่ภาคต่อของบุปผาราตรี จากนั้นก็มีการตอบโต้กันไปมาระหว่าง ต้อม , พิง และ ปอนด์ ถึงขั้นต้อมประกาศตัดเพื่อนกับพิง พร้อมเดินหน้าฟ้องศาล

ล่าสุดผู้กำกับดัง ได้โพสต์จดหมายร้องทุกข์กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง บุปผาราตรี ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว โดยเนื้อความได้เผยว่า

“วันที่ : 28 สิงหาคม 2568 เรื่อง : ร้องทุกข์กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง บุปผาราตรี

เรียน : ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม @PR_MCulture

ADVERTISMENT

ข้าพเจ้า นายยุทธเลิศ สิปปภาค กรรมการผู้จัดการ (CEO) บริษัท Film Republic Co., Ltd. และ เจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบทประพันธ์และแฟรนไชส์ภาพยนตร์เรื่อง “บุปผาราตรี” อันมี ลิขสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมาย

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบว่า มีผู้ประกาศหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างภาพยนตร์ในชื่อ “บุปผาราตรี มาลีรัตติกาล” ซึ่งมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของข้าพเจ้าโดยตรง อัน อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่สาธารณชน และสร้างความเสียหายต่อคุณค่า ชื่อเสียง และสิทธิใน แฟรนไชส์ บุปผาราตรี

เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจึง ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงวัฒนธรรม โปรดพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ นายยุทธเลิศ สิปปภาค กรรมการผู้จัดการ (CEO) บริษัท Film Republic Co., Ltd. เจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง บุปผาราตรี”

 