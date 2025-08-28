‘ป๊อป’ จับมือ ‘โอ๊ต’ ดูแลสุขภาพ เผยลดน้ำหนักกว่า 30 กิโล หลังหมอเตือนฮอร์โมนเท่าคนอายุ 85
สองคู่หูสายฮา โอ๊ต ปราโมทย์ และ ป๊อบ ปองกูล มาร่วมงานเปิดตัว vivo V60 Launch Event จากนั้นทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลตัวเอง หลัง ป๊อบ สามารถลดน้ำหนักได้กว่า 30 กิโลกรัม พร้อมแชร์เคล็ดลับ และมุมมองเรื่องสุขภาพในวัยเลข 4 ที่เริ่มต้องใส่ใจมากขึ้นกว่าเดิม
ช่วงนี้พี่ป๊อบผอมลงมากเลย?
ป๊อป : “ใช้คำว่าผอมยังไม่ได้ จริงๆ ผมเป็นคนที่อ้วนอยู่แล้ว เป็นคนทรงใหญ่อยู่แล้ว น้ำหนักผมลงมา 30 กว่ากิโล 32 กิโล แต่ว่าตอนขึ้นมันขึ้นไปหนักหนามาก คือตอนขึ้นหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะผมไม่ได้ถ่ายรูป แต่ โอ๊ต ปราโมทย์จะรู้ตอนที่ผมอ้วนหนัก“
โอ๊ต : ”คือผมเตือนเขาว่าพี่ป๊อบดูแลสุขภาพนะ เพราะเวลาตอนไปถ่ายรายการแคมปลิ้นด้วยกัน ตอนไปเดินหรือไปทำอะไรคือเห็นเลยว่าเขาสุขภาพไม่ดี เราก็เลยคุยกัน แล้วพี่ป๊อบก็บอกว่า โอเค เดี๋ยวจะเริ่มดูแลตัวเองแล้ว แล้วน้ำหนักก็ลงมา 30 โล ซึ่งถือว่าเก่งมากใจแข็งมาก“
จุดที่เราตัดสินใจลดน้ำหนักคืออะไร?
ป๊อบ : ”ไม่มีจุดตัดสินใจเลยครับ รู้แค่ว่าวันพรุ่งนี้นัดหมอ วันนี้ยังกินอยู่เลย พอนัดหมอเสร็จ พอหมอเริ่มเตือน เริ่มเห็นเค้าของอายุขัยก็เลยกลับมา แล้วก็เริ่มตั้งแต่หาหมอเลย (เพราะหมอเตือน?) ใช่ครับ“
โอ๊ต : ”ผมว่าเรื่องอายุด้วย พอพวกเราเริ่ม 40 แล้ว รู้สึกว่ามันไม่เหมือนวัยรุ่นตอน 30 แล้ว สุขภาพ หัวเข่า เวลาเราเดิน แล้วก็นอนด้วย พอเรานอนมันรู้สึกว่าเรานอนไม่เต็มอิ่ม เพราะเราเป็นคนน้ำหนักเยอะเกินไป“
วิธีการลดน้ำหนักยากไหม?
ป๊อบ : ”วิธีการลดน้ำหนักก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้การอดอาหารด้วย แต่มันก็มีวิธีการหลากหลายของมัน ซึ่งที่ผมเข้าไปก็มีการปรับฮอร์โมน”
โอ๊ต : “ผมว่าหัวใจหลักสำคัญคือเรื่องการกิน พอเรากินดีขึ้น เลือกกินมากขึ้น แล้วเราก็ไปตรวจฮอร์โมนกันว่าเราแพ้อะไร เราไม่แพ้อะไร มันก็กลายเป็นการปรับรูปแบบการกิน เราก็รู้สึกว่ามันสบายกับพวกเราจริงๆ”
คุณหมอเตือนเรื่องสุขภาพยังไงบ้าง?
ป๊อบ : “ก็ไม่ถึงขนาดร้ายแรงนะครับ แต่ว่าฮอร์โมนของผมบ่งบอกว่าผมเป็นคนอายุ 85 ปี มันก็เลยทำให้ความรื่นเริง ความสนุกสนานมันลดลง มันจะกลายเป็นคนแก่ อ่อมแก่ มันจะเกิดความอ่อมแก่เยอะ ซึ่งเวลาผมจะคิดมุกอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้ว เพราะว่าผมแก่แล้ว ฮอร์โมนผมมันแก่ (หมอบอกสาเหตุไหม?) เป็นเพราะเราอ้วนนี่แหละครับ เราพักผ่อนไม่เป็นเวลา แล้วก็กินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ กินของทอด“
แล้วเป้าหมายสำหรับการลดน้ำหนักของเราล่ะ?
ป๊อบ : “จริงๆ ตอนนี้เป้าหมายแรกสำเร็จแล้ว นั่นคือน้ำหนักเราลงมาต่ำกว่า 150 โลแล้ว สำหรับเป้าหมายต่อไปก็อาจจะอยากให้มันลงมามากกว่านี้ (ระหว่างทางท้อไหม?) ไม่ค่อยท้อเลย เพราะว่าเริ่มทำแล้วมันเห็นผล มันก็เริ่มรู้สึกสนุก ตอนนี้จะเริ่มรู้สึกเอ็นจอยมากไปหน่อย มันเหมือนว่าช่วงเวลานี้มันอยู่ตัวแล้วเราก็อาจจะกลับไปกินอันโน้นอันนี้บ้าง เดี๋ยวจะกลับมาโฟกัสเหมือนเดิม (มีออกกำลังกายเสริมไหม?) เพิ่งเริ่มออกกำลังกายครับ ก็เริ่มจ๊อกกิ้งเริ่มอะไร ไม่ได้ใช้เทรนเนอร์เลย ผมซื้อเครื่องสกายวอล์กเกอร์มาไว้ใช้ที่บ้านเลย เพราะรู้ว่าถ้าออกไปข้างนอกอีกเราจะเป็นคนขี้เกียจ เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เครื่องนี้เดินทุกเช้า 30 นาที 40 นาที”
พี่โอ๊ตให้กำลังใจพี่ป๊อบยังไงบ้าง?
โอ๊ต : “จริงๆ ผมว่าผมเองก็เหมือนกัน ก็ลดพร้อมๆ กัน ไปด้วยกัน แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะดูแลสุขภาพมากขึ้น พอมันเริ่มวัย 40 แล้ว ตื่นมาก็รู้สึกปวดโน้นปวดนี่เราก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่แล้ว คือผมไม่อยากให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทำงานของผมมันตกลง ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราต้องเริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น ก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เวลาเราถ่ายรายการด้วยกันก็กลายเป็นว่าเราสองคนก็เลือกกินมากขึ้น เราลดแป้งกันหน่อยไหม เราไม่กินของทอดกันนะ เราสั่งปลาย่างมากินด้วยกันไหม ก็ซัพพอร์ตเรื่องอาหารกันและกันด้วยตอนไปทำงานด้วยกัน”
หลังจากลดน้ำหนักแล้วสุขภาพดีขึ้นยังไงบ้าง?
โอ๊ต : “ผมรู้สึกว่าระบบหายใจเราดีขึ้น แล้วก็มันรู้สึกคล่องตัว เสื้อผ้าที่เราใส่ไม่ได้ ผมว่าผมกับพี่ป๊อบคิดเหมือนกันบางทีเราคิดว่าเสื้อผ้าที่เราทิ้งไปแล้วอยู่ในตู้ที่ไม่เคยหยิบมาใส่ พอน้ำหนักตัวมันลงมาเยอะๆ แล้วเราหยิบกางเกงเสื้อผ้าเก่าๆ มาใส่ ผมรู้สึกดีว่าเรากลับมาใส่กางเกงตัวนี้ได้ เราไม่ได้ใส่มานาน มันก็ตอบโจทย์เราด้วย”
พอเรากลับมาดูแลสุขภาพ เรารับงานลดลงไหม?
ป๊อบ : “จริงๆ ก็รับงานปกติครับ มันไม่ค่อยได้เกี่ยวกับรูปร่างของเรา ผมว่าเป็นฟังก์ชันการทำงานมากกว่าที่เรารู้สึกว่าเราทำงานได้ไม่เต็มที่ บางทีร้องเพลงสมัยที่อ้วนเยอะๆ ร้องเพลงไป 40 นาทีมันมีหอบ มันเหนื่อย มีความร้อนในตัวตัวจนต้องเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัว อะไรแบบนี้”
แล้วอย่างงานในผับเรามีดื่มแอลกอฮอล์ด้วยไหม?
ป๊อบ : “ส่วนตัวผมไม่ดื่มอยู่แล้ว ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ แต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องการพักผ่อน”
โอ๊ต : “ผมไม่ดื่มครับ ผมแดxครับ (หัวเราะ) อ๋อใช่ โซเชียลครับ แต่แค่เป็นคนเพื่อนเยอะ ก็เลยดื่มหนักครับ (ดื่มหนักมีเมาบ้างไหม?) ผมไม่ค่อยนะครับ เอาจริงผมเป็นคนไม่ค่อยออกจากบ้าน ผมจะอยู่บ้าน แต่ว่าหลังๆ มาพอเริ่มอายุ 36-37 ปี ผมแทบจะดื่ทน้อยมากครับ เพราะผมทำงานทุกวัน แทบจะไม่มีโอกาสได้สังสรรค์กับเพื่อนเลย กลับบ้านพอห้าทุ่มเที่ยงคืนก็หลับเลย ก็เหนื่อย”
อย่างเราถ้าเมาเรากลับบ้านยังไง?
โอ๊ต : “ผมมีคนขับรถครับ ผมมีคนขับรถมา 6-7 ปีแล้ว คนขับรถก็ต้องดูแลเรา แต่ว่าผมจะเป็นคนไม่ค่อยออกจากบ้าน ไม่ค่อยออกไปไหน เพราะฉะนั้นคนขับรถผมก็จะสบาย เพราะว่าเราไม่ใช่ผู้ชายสายปาร์ตี้ขนาดนั้นแล้ว ขนาดผมเพิ่งเปิดบาร์ ผมไม่ได้ไปบาร์มาสองเดือนแล้ว ไม่มีเวลาเลยเพราะว่างานเยอะมาก ผมก็เลยเป็นคนไม่ค่อยออกจากบ้าน ถ้าไม่ทำงานก็จะอยู่บ้านตลอด ตอนนี้ก็ยังรับงานปกติ“
ตอนนี้ยังรับงานปกติใช่ไหม?
โอ๊ต : ”ตอนนี้แน่นสุดๆ ข้ามไปเดือนกุมภาเดือนมีนาปีหน้าแล้ว ส่วนรายการแคมปลิ้นเวลาผมไปถ่ายกันก็จะวางคิวไว้ประมาณ 3-4 เดือน เพราะว่าพี่ป๊อบมีร้องเพลงด้วย แล้วผมร้องเพลงด้วย แล้วผมก็ทำงานอย่างอื่นด้วย ก็เลยต้องล็อกคิวล่วงหน้า แล้วเราก็หาแขก หาโลเคชั่นมาแปะกัร”
ป๊อบ : “ผมคิวงานข้ามปีเหมือนกันครับ จริงๆ คิวงานเราวางไว้ข้ามปีเอง เพราะเรามีคิวงานถ่ายรายการของพวกเราเองด้วยครับ“