บันเทิง

วงการตลกเศร้า อาลัย จืด ขนมจีบ ตลกคณะ เด๋อ ดอกสะเดา จากไปกะทันหัน

นับเป็นข่าวเศร้าในวงการตลก เมื่อ เอก เชิญยิ้ม โพสต์แจ้งข่าวเศร้ารุ่นพี่ตลกว่า

“ปิดตำนาน จืด ขนมจีบ ตลก คณะเด๋อดอกสะเดาจากไปด้วยโรคเฉียบพลัน ณ.โรงพยาบาลนพรัตน์ ยังไม่ทราบว่าจะไว้วัดไหน ถ้าทราบแล้วจะแจ้งให้ทราบ”

พร้อมทั้งโพสต์เศร้าว่า “RIP ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่ จืด ขนมจีบ ” ก่อนแจ้งกำหนดการว่า “วันนี้ ! วันศุกร์ที่ 29 ส.ค.68 รดน้ำศพ พี่จืด ขนมจีบ เวลา 16.00 น.ที่ วัดผาสุขมณีจักร เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี”

โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก อาทิ สู่สุขติครับ “ชิน” จืด ขนมจีบ น้องรัก (เสียดายวันนี้มีภารกิจ แจ้งข่าวกำหนดการ “บำเพ็ญกุศล” วันต่อๆไปด้วยครับ) , ขอให้เพื่อนเดินทางสู่ภพภูมิที่ดีขออโหสิกรรม เป็นต้น

