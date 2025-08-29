วงการตลกเศร้า อาลัย จืด ขนมจีบ ตลกคณะ เด๋อ ดอกสะเดา จากไปกะทันหัน
นับเป็นข่าวเศร้าในวงการตลก เมื่อ เอก เชิญยิ้ม โพสต์แจ้งข่าวเศร้ารุ่นพี่ตลกว่า
“ปิดตำนาน จืด ขนมจีบ ตลก คณะเด๋อดอกสะเดาจากไปด้วยโรคเฉียบพลัน ณ.โรงพยาบาลนพรัตน์ ยังไม่ทราบว่าจะไว้วัดไหน ถ้าทราบแล้วจะแจ้งให้ทราบ”
พร้อมทั้งโพสต์เศร้าว่า “RIP ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพี่ จืด ขนมจีบ ” ก่อนแจ้งกำหนดการว่า “วันนี้ ! วันศุกร์ที่ 29 ส.ค.68 รดน้ำศพ พี่จืด ขนมจีบ เวลา 16.00 น.ที่ วัดผาสุขมณีจักร เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี”
โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก อาทิ สู่สุขติครับ “ชิน” จืด ขนมจีบ น้องรัก (เสียดายวันนี้มีภารกิจ แจ้งข่าวกำหนดการ “บำเพ็ญกุศล” วันต่อๆไปด้วยครับ) , ขอให้เพื่อนเดินทางสู่ภพภูมิที่ดีขออโหสิกรรม เป็นต้น
