ร่วมโหวตที่สุดของภาพยนตร์ยอดนิยม บนเวที FEED X KHAOSOD AWARDS 2025

ถือเป็นช่วงเวลาที่วงการภาพยนตร์ไทยกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง ท่ามกลางจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ หลังจากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ชมไปอย่างสิ้นเชิง คนทำหนังจึงต้องหันมาทบทวนและปรับกลยุทธ์ใหม่ เพื่อยกระดับหนังไทยไปสู่เวทีโลก ดังนั้นภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันจึงไม่ใช่เพียงแค่ความบันเทิงแบบที่เราคุ้นเคยอีกต่อไป แต่เป็นช่วงเวลาของการเติบโตและพลิกโฉมสู่บทใหม่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและสร้างสรรค์
เพราะฉะนั้นในงานประกาศรางวัล FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 จึงให้ความสำคัญกับภาพยนตร์ไทยที่สะท้อนความสร้างสรรค์และศักยภาพที่สามารถเข้าถึงผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
โดยในปีนี้มีหนังที่เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดนิยมในงานประกาศรางวัล FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 ได้แก่ ซองแดงแต่งผี (The Red Envelope) ภาพยนตร์คอมเมดี้ที่รีเมกจากหนังไต้หวันยอดนิยมอย่าง ‘Marry My Dead Body’ โดยนำมาตีความใหม่ในฉบับของคนไทย ด้านแนวสยองขวัญ ธี่หยด 2 ภาพยนตร์ภาคต่อ ก็ยังฮอตเหมือนเดิม ที่ชวนให้ลุ้นระทึกไปกับ ‘พี่ยักษ์’ จนสามารถกวาดรายได้อย่างถล่มทลายกว่า 700 ล้านบาททั่วประเทศ
ขณะที่ Attack 13 วิญญาณเลขที่ 13 ที่นำเสนอความหลอนที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร และสะท้อนถึงปัญหาการการบูลลี่ที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียน หรือ พนอ ที่เสิร์ฟความหลอนสะท้อนประเด็นสังคม และตีแผ่ด้านมืดของมนุษย์ผ่านมุมมองชีวิตของตัวละคร ตามมาด้วย คายอ้อ ที่นำเสนอความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมอีสาน ผ่านพิธีกรรมคายอ้อ ซึ่งเป็นการบูชาครูบาอาจารย์และผู้ล่วงลับในวงการหมอลำ
ขณะที่ภาพยนตร์ระทึกขวัญ อย่าง The Stone พระแท้ คนเก๊ ได้ตีแผ่วงการพระเครื่องในอีกมิตินึงที่ไม่เคยถูกเล่าในโลกภาพยนตร์มาก่อน ด้าน วัยหนุ่ม 2544 ภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดชีวิตหลังกำแพงของวัยรุ่นเลือดร้อนที่เคยใช้ชีวิตผิดพลาดจนต้องมาอยู่ในเรือนจำ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องปลุกกระแสหนังไทย
ปิดท้ายด้วยภาพยนตร์แนวดราม่า อย่าง Flat Girls ชั้นห่างระหว่างเรา ภาพยนตร์ที่นำเสนอความเหลื่อมล้ำทางสังคมและชนชั้นได้อย่างแยบยล
