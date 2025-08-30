แจ็คสัน หวัง เสิร์ฟความหลอน พา UNDER THE CASTLE บุกไทย เปิดบ้านผีสิงแห่งโลกแฟนตาซี
เตรียมพบกับอีเวนต์สุดพิเศษจาก TEAM WANG design ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน กับการผสมผสานแฟชั่นเข้ากับความหลอนที่แฝงความน่ารักในธีมปราสาทสุดแฟนตาซี ด้วยการยก “UNDER THE CASTLE” (UTC) ผลงานวัฒนธรรมต้นฉบับแนวอินเมอร์ซีฟ ที่ร่วมสร้างสรรค์โดยศิลปินระดับโลก แจ็คสัน หวัง (Jackson Wang) และ เฮนรี่ จาง (Henry Cheung) มาเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย ใจกลางกรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 7 ตุลาคม ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้างดัง EMSPHERE กลางกรุงเทพมหานคร
โดยพื้นที่จัดแสดงจะถูกเนรมิตให้กลายเป็นเวทีแฟนตาซีสุดล้ำ พาผู้ชมข้ามพรมแดนระหว่างความจริงและจินตนาการ ถ่ายทอดประสบการณ์อิมเมอร์ซีฟสุดแปลกใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในไทยมาก่อน และออกแบบมาเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะ
ผู้ชมจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ “บ้านผีสิงเสมือนจริง” พร้อมก้าวเข้าสู่โลกของ Pumpkie (ผีฟักทอง) และ Spookie (ภูตผี) 2 คาแร็กเตอร์หลักของงาน ที่ทุกมุมเต็มไปด้วยเรื่องราวไม่ซ้ำกัน นี่ไม่ใช่แค่บ้านผีสิงธรรมดา แต่คือการผจญภัยแบบอินเทอร์แอคทีฟ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือการ์ตูน UNDER THE CASTLE ให้คุณได้สัมผัสจักรวาลแฟนตาซีอย่างเต็มรูปแบบ ร่วมไขปริศนา เดินผ่านเส้นทางลึกลับ และค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในโลกเหนือจินตนาการแห่งนี้ ทุกบัตรเข้าชมมาพร้อมกับหนังสือการ์ตูนลิมิเต็ดเอดิชัน เพื่อให้คุณเก็บความทรงจำและย้อนกลับไปสัมผัสความมหัศจรรย์ครั้งแล้วครั้งเล่า
สัมผัสบรรยากาศสุดมหัศจรรย์ “ป๊อปอัพ × วัฒนธรรมตลาดไทย” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตลาดกลางคืนสุดมีชีวิตชีวาของไทย UTC จะเนรมิตตลาดและพื้นที่ป๊อปอัพแบบอิมเมอร์ซีฟ ที่เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับและกลิ่นหอมชวนหลงใหล
และพิเศษสุดกับ “กิจกรรมเซอร์ไพรส์ทุกวันศุกร์” (จำกัดจำนวน) ที่นอกจากการจัดแสดงหลักแล้ว UTC ยังจะจัดงานปาร์ตี้พิเศษทุกวันศุกร์ ณ Tribe ชั้น 5 EMSPHERE ในบรรยากาศแสงไฟระยิบระยับและงานเลี้ยงสุดมหัศจรรย์ ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสเมนูพิเศษ Pumpkie & Spookie ที่ผสมผสานเรื่องราวและรสชาติอย่างลงตัว
โดยบัตร Early Bird จะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันนี้! ผ่านทาง Ticketmelon : www.ticketmelon.com/underthecastle/UTCBKK ราคาบัตรเข้าชมงาน Early Bird : 690 บาท , บัตรทั่วไป : 790 บาท , บัตรคู่ (2 ท่าน) : 1,500 บาท , บัตรกลุ่ม (4 คนขึ้นไป) : 710 บาท / ท่าน
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “Under The Castle” Official Accounts บนทุกแพลตฟอร์มทาง INSTAGRAM / FACEBOOK / X / TIKTOK / YOUTUBE / Weibo และ RED