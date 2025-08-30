เอ็นดู ‘จองแฮอิน’ โชว์ลูกอ้อนพูดไทย ‘อาจจะยังน้า-เอื้อยค้าบ’ พร้อมเปิดเคล็ดลับความหล่อ
ทำเอาแฟนๆ ตื่นเต้นกันสุดๆ เมื่อจองแฮอิน นักแสดงชาวเกาหลีใต้ชื่อดัง บินลัดฟ้ามาร่วมงาน “SAWASDEE KOREA: KOREA WELCOMES YOU” มหกรรม K-Culture สุดอินเทรนด์ ณ ชั้น 7 สุราลัย ฮอลล์
ไอคอนสยาม จากนั้นจองแฮอินได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเสน่ห์ของประเทศเกาหลี และโมเมนต์กับแฟน ๆ ชาวไทย โดยจองแฮอินได้ทักทาย พร้อมเผยความรู้สึกที่ได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งว่า
“สวัสดีครับผมจองแฮอิน รู้สึกมีความสุขและดีใจมากๆ ที่ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง หลังจากครั้งที่แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วที่ผมได้มาจัดแฟนมิตติ้งที่ประเทศไทย ได้กลับมาเจอทุกคนอีกครั้งที่ประเทศไทยผมรู้สึกมีความหมายและมีความสุขมากๆ เลยครับ”
มีความทรงจำพิเศษอะไรกับแฟนๆ ชาวไทยบ้างไหม?
“ที่จำได้ก็น่าจะเป็นการที่ได้มาจัดงานแฟนมิตติ้ง จำได้ว่าตั้งแต่ที่สนามบินไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่สนามบินเองหรือว่าแฟนๆ ทุกท่านที่มารอที่สนามบิน คือให้การต้อนรับดีมากๆ แล้วก็จำที่มาประเทศไทยครั้งแรกได้อยู่เลย รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้มาประเทศไทย”
เสน่ห์ของวัฒนธรรมเกาหลีคืออะไร?
“ผมคิดว่าเสน่ห์หลักๆ ของประเทศเกาหลีก็คือ การที่มีความดั้งเดิมและมีความทันสมัย อยู่ด้วยกันอย่างลงตัวมากๆ เลย นอกจากนั้นยังมีในส่วนของเค-ป๊อป เค-คัลเจอร์, เค-ดราม่า, เค-มูฟวี่ หรือว่าจะเป็นเค-บิวตี้ ทุกวันนี้ก็ได้รับความรักและความสนใจจากตลาดต่างประเทศมากๆ ผมก็อยากให้ทุกคนให้ความรักกับเค-คัลเจอร์กันเยอะๆ นะครับ”
อยากให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเกาหลี ที่แฟนๆ ชาวไทยจะต้องไปตาม?
“ผมอยากแนะนำเมืองที่ชื่อว่าคย็องจู (Gyeongju) เพราะที่นั่นเหมือนเป็นโบราณสถานตั้งแต่สมัยชิลลา มีความเงียบสงบ และถ้าทุกท่านที่ได้มาที่เมืองโซล คิดว่าไม่ควรพลาดพวกถนนคนเดินอินซาดง หรืออะไร สถานที่ต่างๆ ด้วยเช่นกัน”
ความหล่อของจองแฮอินประทับใจสาวไทยตลอดเวลา มีเคล็ดลับดูแลสุขภาพและผิวพรรณยังไง?
“คงจะเป็นในส่วนของเค-บิวตี้ที่ค่อนข้างที่จะมีพัฒนาการอย่างก้าวหน้าในประเทศเกาหลี อยากให้ทุกท่านลองมีประสบการณ์เค-บิวตี้ในประเทศเกาหลีเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นแล้วชีวิตประจำวันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหาร การออกกำลังกาย หรือว่าการนอนก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน ก็เลยอยากให้ทุกๆ ท่านมีรูทีนที่เฮลตี้ สุขภาพดี และนอนหลับให้ครบด้วย”
อยากให้เป็นแฟนชาวไทยสัมผัสเสน่ห์ของเกาหลีแบบไหนผ่านงาน SAWASDEE KOREA?
“ผมอยากให้ทุกคนได้มามีความรู้สึกสบายๆ และเอร็ดอร่อยไปกับอาหารเกาหลีและได้เยี่ยมชมสิ่งต่างๆ ในงานครั้งนี้เกี่ยวกับประเทศเกาหลี รวมถึงได้สัมผัสกับเค-บิวตี้ด้วย นอกจากนั้นอันนี้เป็นส่วนตัวของผมโดยเฉพาะ ผมคิดว่าถ้าทุกท่านมีโอกาสได้ไปเกาหลี อยากให้ทุกท่านไปลองตามจุดที่ถ่ายซีรีส์เรื่องต่างๆ ก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีในการไปเที่ยวเกาหลีเช่นเดียวกัน”
นอกจากนี้ จองแฮอินยังได้ฝึกพูดภาษาไทยกับสื่อมวลชน ด้วยการพูดคำศัพท์สุดฮิตอย่าง “อาจจะยังน้า” และ “เอื้อยค้าบ” พร้อมใส่ลูกอ้อนเต็มที่ จนทำเอาผู้ร่วมงานต่างเอ็นดูกันสุดๆ