เปิดตัว ‘บลู พงศ์ทิวัตถ์’ ศิลปินน้องใหม่ค่าย LOVEiS พร้อมซิงเกิลเดบิวต์ ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหม (Same Old Song)
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางใหม่ของหนุ่ม บลู พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ก้าวเข้าสู่ศิลปินน้องใหม่แบบเต็มตัวในค่าย LOVEiS ENTERTAINMENT โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน “STEP INTO THE BLUE : THE FIRST DEBUT STAGE” ณ LIDO HALL 3 ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติ อย่าง คริส หอวัง, เจเลอร์, ไอซ์ พาริส พร้อมศิลปินในวงการอีกมากมาย และสื่อมวลชน โดยมี FJ เซน เมจกา สุพิชญางกูร รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ
โดยเริ่มงานเปิดตัวด้วยการนำเสนอ VTR แนะนำตัวตนของบลู พงศ์ทิวัตถ์ พร้อมเปิดตัวมิวสิกวิดีโอซิงเกิลเดบิวต์ “ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหม (Same Old Song)” ซึ่งเป็นผลงานโปรดิวซ์ จากปลายปากกาของ แอ้ม อัจฉริยา นักแต่งเพลงหญิงผู้มากฝีมือ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก “ความทรงจำที่ยังไม่เคยเลือนหาย” ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวของคนที่ยังคงหวนคิดถึงช่วงเวลาเดิม ๆ กับคนรัก แม้เวลาจะผ่านไป เพลงยังคงเป็นตัวแทนของความผูกพันนั้นอยู่เสมอ ทั้งนี้บลูยังได้ขึ้นเวทีโชว์สด ถ่ายทอดพลังเสียงและอารมณ์เพลงอย่างเต็มที่ สะกดคนทั้งงานได้อยู่หมัด
นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกับแขกรับเชิญคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น พี่แอ้ม อัจฉริยา – Queen of T-Pop, พี่จี๊บ เทพอาจ กวินอนันต์ และ พี่หญิง พิริยา ที่ต่างเล่าถึงมุมมองและการร่วมงานกับบลู รวมถึงการทำงานเบื้องหลังซิงเกิลแรกของบลู พร้อมยังเผยถึงเป้าหมายการเป็นศิลปินของบลูให้ฟังว่าจะไม่หยุดอยู่แค่ในไทย แต่จะเป็นศิลปินที่ถูกผลักดันให้ไปไกลไปในตลาดเพลงที่กว้างขึ้นไปเรื่อย ๆ พร้อมกับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง
และในช่วงท้ายของงานบลูได้ทักทายแฟน ๆ อย่างเป็นกันเอง พร้อมร่วมถ่ายรูปกับทุกคนอย่างใกล้ชิด เก็บโมเมนต์พิเศษในค่ำคืนนี้ไว้ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ก่อนจะฝากผลงานเพลงเดบิวต์ที่ทุกคนรอคอยอย่าง “ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหม (Same Old Song)” โดยเพื่อน พี่ น้อง ในวงการต่างร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีอย่างล้นหลาม และเซอร์ไพรส์ช่อดอกไม้สุดพิเศษจากรุ่นพี่ศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่า ลลิษา มโนบาล
ถือเป็นก้าวแรกที่สะท้อนชัดเจนว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินที่พร้อมส่งต่อทั้งพลังงานและความรู้สึกจริงใจให้กับคนฟัง