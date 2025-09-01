FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลแห่งปี ‘ไอซ์ซึ-บิวกิ้น-ปัน-เพิร์ธ-แซนต้า’ มีลุ้น

เปิดรายชื่อ ผู้เข้าชิงประเภท ‘รางวัลแห่งปี’ งานประกาศรางวัล FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 จำนวน 23 รางวัล พร้อมเปิดตัวรางวัลใหม่ Creator – Influencer- แคมเปญแห่งปี ยกย่องคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ออกสู่สาธารณะ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และมีผลงานอันยอดเยี่ยม รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อสังคม
FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 จัดขึ้นโดยเครือมติชน ภายใต้ 2 สื่อชั้นนำของประเทศ นำโดย FEED สื่อไลฟ์สไตล์ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาโดดเด่น และ KHAOSOD ผู้นำด้านสื่อออนไลน์ เพื่อมุ่งเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความหลากหลาย ร่วมสมัยในแวดวงบันเทิงและโซเชียลมีเดียของไทย พร้อมมอบกำลังใจและเชิดชูคนทำงานทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลังในอุตสาหกรรมบันเทิง ตลอดจนอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อส่งเสริมให้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
ปีนี้ จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 ณ Paragon Hall ชั้น 5 สยามพารากอน ภายใต้ธีม ‘Creative Space For Everyone’ หรือพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล ดังนี้
🏆 ประเภทรางวัลเกียรติยศ Lifetime Achievement
🏆 ประเภทรางวัลแห่งปี
🏆 ประเภทรางวัล Creator – Influencer- แคมเปญ แห่งปี
🏆 ประเภทรางวัลยอดนิยม
สามารถติดตามรายละเอียดรางวัลทั้งหมด ได้ที่ลิงก์นี้ https://feedforfuture.co/feed-read/70019/
สำหรับประเภท ‘รางวัลแห่งปี’ FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 มีด้วยกัน 23 รางวัล โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกองบรรณาธิการ FEED, ข่าวสด, มติชน และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก พิจารณาคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่สุดของแต่และสาขารางวัล มีช่วงระยะเผยแพร่ในช่วงเดือนกันยายน 2567 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2568
ใครจะเป็นที่สุดแห่งปี รอลุ้นพร้อมกันในงานประกาศรางวัลระดับประเทศครั้งยิ่งใหญ่ ทั้งรางวัลด้านบันเทิง และ รางวัลสำหรับ Content Creator ที่โดดเด่นประจำปี FEED X KHAOSOD AWARDS 2025
ประเภทรางวัลเกียรติยศ Lifetime Achievement
ประเภทรางวัลเกียรติยศ Lifetime Achievement FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วยรางวัล Lifetime Achievement สาขาภาพยนตร์-ซีรีส์-ละคร มอบรางวัลให้แก่ ไพรัช สังวริบุตร และบริษัท สามเศียร จำกัด, Lifetime Achievement สาขาดนตรี ให้แก่ วงนั่งเล่น และ Lifetime Achievement สาขาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ให้แก่ ยุทธนา บุญอ้อม หรือที่รู้จักกันในนาม ‘ป๋าเต็ด’
ประเภทรางวัลแห่งปี
‘รางวัลซีรีส์-ละครแห่งปี’ มีซีรีส์ – ละคร เข้าชิงรางวัล ดังนี้ ดาหลา บุปผา ฆาตกรรม, ทิชา (Ticha), อย่ากลับบ้าน Don’t Come Home, Mad Unicorn สงครามส่งด่วน, คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
‘รางวัลผู้กำกับซีรีส์-ละครแห่งปี’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข ผู้กำกับ ทิชา, วุฒิดนัย อินทรเกษตร ผู้กำกับ อย่ากลับบ้าน, ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ ผู้กำกับ คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์, ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับ Mad Unicorn สงครามส่งด่วน และฐานิกา เจนเจษฎา / เอลิซ่า เปียง ผู้กำกับดาหลา บุปผา ฆาตกรรม
‘รางวัลนักแสดงชายแห่งปี สาขา ซีรีส์-ละคร’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์ จากซีรีส์ Leap Day วันแก้ตาย, ธนภัทร กาวิละ จากละครเรื่องแม่หยัว, มิกค์ ทองระย้า จากละครเรื่องเงากามเทพ, ศรัณย์ นราประเสริฐกุล จากซีรีส์ Good Doctor หมอใจพิเศษ และณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ จากซีรีส์ Mad Unicorn สงครามส่งด่วน
‘รางวัลนักแสดงหญิงแห่งปี สาขา ซีรีส์-ละคร’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ ดาวิกา โฮร์เน่ จากละครเรื่องแม่หยัว, วรนุช ภิรมย์ภักดี จากซีรีส์อย่ากลับบ้าน, อุรัสยา เสปอร์บันด์ จากซีรีส์ ดาหลา บุปผา ฆาตกรรม, พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ จากซีรีส์ทิชา และเมลดา สุศรี จากละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
‘รางวัลนักแสดงสมทบแห่งปี สาขา ซีรีส์-ละคร’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ ทัศน์พล วิวิธวรรธ์ จากละครเรื่องหนึ่งในร้อย, อัมรินทร์ นิติพน จากละครเรื่องสายรักสายเลือด, ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช จากซีรีส์ ดาหลา บุปผา ฆาตกรรม, เมทินี กิ่งโพยม จากซีรีส์ทิชา และธเนศ วรากุลนุเคราะห์ จากซีรีส์ Mad Unicorn สงครามส่งด่วน
‘รางวัลภาพยนตร์แห่งปี’ มีภาพยนตร์เข้าชิงรางวัล ดังนี้ ท่าแร่ Tha Rae, Flat Girls ชั้นห่างระหว่าง เ ร า, วัยหนุ่ม 2544, The Stone พระแท้ คนเก๊ และซองแดงแต่งผี (The Red Envelope)
‘รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์แห่งปี’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ ชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ซองแดงแต่งผี (The Red Envelope), ทวีวัฒน์ วันทา ผู้กำกับภาพยนตร์ท่าแร่, อารักษ์ อมรศุภศิริ และวุฒิพงษ์ สุขะนินทร์ ผู้กำกับ The Stone พระแท้ คนเก๊, พุฒิพงษ์ นาคทอง ผู้กำกับภาพยนตร์วัยหนุ่ม 2544 และจิรัศยา วงษ์สุทิน ผู้กำกับภาพยนตร์ Flat Girls ชั้นห่างระหว่าง เ ร า
‘รางวัลนักแสดงชายแห่งปี สาขาภาพยนตร์’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ จิรายุ ตั้งศรีสุข จากภาพยนตร์เรื่องท่าแร่, จินเจษฎ์ วรรธนะสิน จากภาพยนตร์เรื่อง The Stone พระแท้ คนเก๊, ณัฏฐ์ กิจจริต จากภาพยนตร์เรื่อง วัยหนุ่ม 2544, ณเดชน์ คูกิมิยะจากภาพยนตร์เรื่อง ธี่หยด 2 และพุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล จากภาพยนตร์เรื่องซองแดงแต่งผี (The Red Envelope)
‘รางวัลนักแสดงหญิงแห่งปี สาขา ภาพยนตร์’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ กุณกนิช คุ้มครอง จากภาพยนตร์เรื่องห่าก้อม, ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ จากภาพยนตร์เรื่องปากกัดตีนถีบ, กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ จากภาพยนตร์เรื่อง The Stone พระแท้ คนเก๊, เจลีลชา คัปปุน จากภาพยนตร์เรื่องธี่หยด 2 และฟาติมา เดชะวลีกุล จากภาพยนตร์เรื่อง Flat Girls ชั้นห่างระหว่าง เ ร า
‘รางวัลนักแสดงสมทบแห่งปี สาขา ภาพยนตร์’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ จากภาพยนตร์เรื่อง Flat Girls ชั้นห่างระหว่าง เ ร า, ณัฐชา เจสสิก้า พาโดวัน จากภาพยนตร์เรื่องธี่หยด 2, พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร จากภาพยนตร์เรื่องท่าแร่, นพพล โกมารชุน จากภาพยนตร์เรื่อง The Stone พระแท้ คนเก๊ และภูมิภัทร ถาวรศิริ จากภาพยนตร์เรื่อง วัยหนุ่ม 2544
รางวัลสาขา Spotlight of the Year
‘รางวัล Actor Spotlight of the Year’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ ปณิธาน บุตรแก้ว จากละครหวานรักต้องห้าม (The Sweetest Taboo), ชยภัค ตันประยูร จากซีรีส์ GELBOYS สถานะกั๊กใจ, พงศภัค อุดมโภชน์ สายรหัสเทวดา (Perfect 10 Liners), ภาสวิชญ์ บูรณนัติ จากละครผู้บ่าวสุดซ่าส์กะอีหล่าขาซิ่ง และสรรเพชญ์ คุณากร จากซีรีส์ 9 YEARS OF YOU แต่ละปีที่มีเธอ
‘รางวัล Actress Spotlight of the Year’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์ จากซีรีส์สวัสดีวันจันทร์(ส) HAPPY MONDAY(S), พรสรวง รวยรื่น จากซีรีส์ทิชา, ฟาติมา เดชะวลีกุล จากภาพยนตร์ FLAT GIRLS ชั้นห่างระหว่าง เ ร า, เมธิกา จีรนรภัทร จากซีรีส์ Mad Unicorn สงครามส่งด่วน และสุชาดา สอนพันธ์ จากซีรส์ TASTE เด็กเจนแซ่บ
รางวัลสาขาซีรีส์ Boy’s Love – Girl’s Love
‘รางวัล Top-Tier BL Series of the Year’ มีซีรีส์เข้าชิง ดังนี้ GELBOYS สถานะกั๊กใจ, Reset การเกิดใหม่ของดวงดาว, 4MINUTES, ข้ามฟ้าเคียงเธอ (The Next Prince) และสายรหัสเทวดา (Perfect 10 Liners)
‘รางวัล ผู้กำกับซีรีส์ Boy’s Love แห่งปี’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ นฤเบศ กูโน ผู้กำกับซีรีส์ GELBOYS สถานะกั๊กใจ, ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล ผู้กำกับสายรหัสเทวดา (Perfect 10 Liners), นัฐพงศ์ วงษ์กวีไพโรจน์ ผู้กำกับซีรีส์ Reset การเกิดใหม่ของดวงดาว, พันพัสสา ธูปเธียน ผู้กำกับซีรีส์ 4MINUTES และวสกร คุ้มเกล้าวิริยะ ผู้กำกับซีรีส์ Top Form กอดกันมั้ย นายตัวท็อป
‘รางวัล นักแสดง Boy’s Love แห่งปี’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ ชยภัค ตันประยูร จากซีรีส์ GELBOYS สถานะกั๊กใจ, พลวิชญ์ เกตุประภากร จากซีรีส์ Reset การเกิดใหม่ของดวงดาว, เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ จากซีรีส์ 4MINUTES, รวีวิชญ์ จิระพงษ์กานนท์ จากซีรีส์ Top Form กอดกันมั้ย นายตัวท็อป และนเรศ พร้อมเผ่าพันธ์ จาก PIT BABE The Series 2
รางวัลสาขาซีรีส์ Boy’s Love – Girl’s Love
‘รางวัล Top-Tier GL Series of the Year’ มีซีรีส์เข้าชิงรางวัล ดังนี้ Pluto นิทาน ดวงดาว ความรัก, ปิ่นภักดิ์ The Loyal Pin, หยดฝนกลิ่นสนิม (Petrichor The Series), Affair รักเล่นกล และล้านวงโคจร The Series (Reverse With Me)
‘รางวัลผู้กำกับซีรีส์ Girl’s Love แห่งปี’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ Snap25 Team ผลงานกำกับ ซีรีส์ Pluto นิทาน ดวงดาว ความรัก, กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล กำกับซีรีส์ ปิ่นภักดิ์ (The Loyal Pin), พรรณนเรศ รุจิระนันท์ และพงศธร ทองเจริญ กำกับซีรีส์หยดฝนกลิ่มสนิม (Petrichor The Series), พรรณทิพย์ วิบูลย์ธรรม กำกับซีรีส์ Affair รักเล่นกล และศิวัช เดชารัตน์ กำกับซีรีส์ล้านวงโคจร The Series (Reverse With Me)
‘รางวัลนักแสดง Girl’s Love แห่งปี’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ อิงฟ้า วราหะ จากซีรีส์หยดฝนกลิ่นสนิม (Petrichor The Series), ฟรีน – สโรชา จันทร์กิมฮะ จากซีรีส์ ปิ่นภักดิ์ (The Loyal Pin), ฟิล์ม – รชานันท์ มหาวรรณ์ จากซีรีส์ Pluto นิทาน ดวงดาว ความรัก, จูน – ณัณณิริณ วโรกรวัชรคุณ จากซีรีส์ รินไม่มีวันรัก Denied Love และเอมี่ – ทสร กลิ่นเนียม จากซีรีส์ Us รักของเรา
‘รางวัลคู่จิ้นแห่งปี’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ – เบ็คกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง, น้ำตาล ทิพนารี วีรวัฒโนดม – ฟิล์ม-รชานันท์ มหาวรรณ์, เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร – แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์, วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์ – เอส ศุภ สง่าวรวงศ์ และ ซี พฤกษ์ พานิช – นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์
รางวัลสาขาเพลง – คอนเสิร์ต
‘รางวัล Ultimate Earworm of the Year’ มีเพลงเข้าชิงรางวัล ดังนี้ กุหลาบ (KULARB) – F.HERO Ft. ก้านตอง ทุ่งเงิน x SARAN, คลื่น – PRAE CHANAA (แพร ชนา), ดวงใจ – ปราง ปรางทิพย์, เลิกกั๊กแล้วรักก่อน – NEW CHAYAPAK, PROXIE – Bad Shawty และที่คั่นหนังสือ (Sometimes) โบกี้ไลอ้อน ft. NONT TANONT
‘รางวัล Best Original Soundtrack of the year’ มีเพลงเข้าชิงรางวัล ดังนี้ The Trouble is.. ปัญหาของฉัน – Violette Wautier Ost.หนึ่งในร้อย, ที่รักครับ (Only One) – ATLAS Ost. กี่หมื่นฟ้า Your Sky Series, 5CM – William Jakrapatr Ost.เธมโป้ (ThamePo) Heart That Skips a Beat, รักแรกพบ (Knock Knock) – Billkin OST. ซองแดงแต่งผี และยิ้มง่าย (Better Together) – fellow fellow OST. 9 Years of you แต่ละปีที่มีเธอ
‘รางวัล Best Artist of the Year’ มีศิลปินเข้าชิงรางวัล ดังนี้ วรันธร เปานิล, วรกมล ซาเตอร์, พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล, สรณวรรธ พิชัยรณรงค์สงคราม, ธนนท์ จำเริญ และณิชชาฎา วีระสุทธิมาศ
‘รางวัล Best Concert of the year’ มีคอนเสิร์ตเข้าชิงรางวัล ดังนี้ PP Krit My Pleasure Concert, BUS The 1st Concert LIGHT THE WORLD, COCKTAIL EVERLIVE, PIANO & i On The Rock Concert, Ink Waruntorn สิบปีว่าไม่เท่าตาเห็น, JEFF SATUR RED GIANT CONCERT, PALMY มิตร UNIVERSE CONCERT, PARADOX อภินิห่านคอนเสิร์ต: 30 ปีแสง แรงทะลุจักรวาล, ”คอนเสิร์ต 40 ปี มาลีวัลย์ กับ ความรัก” SNAKE BRAND Presents และ bodyslam Power of The B-Side Concert ความฝันกับจักรวาล With The Orchestra
FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 งานประกาศรางวัลระดับประเทศ ทั้งรางวัลด้านบันเทิง และ รางวัลสำหรับ Content Creator จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 ณ Paragon Hall ชั้น 5 สยามพารากอน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FEED / KHAOSOD และสื่อในเครือมติชน