‘ครีเอเตอร์-อินฟลูฯ-แคมเปญ’ เตรียมลุ้นชิงรางวัล FEED X KHAOSOD AWARDS 2025

เปิดรายชื่อ Finalist ผู้เข้าชิงรางวัล Creator – Influencer- แคมเปญ แห่งปี งานประกาศรางวัล FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 จำนวน 11 รางวัล มีใครบ้าง ลุ้นพร้อมกัน 13 กันยายนนี้
นับเป็นครั้งแรกที่เครือมติชนประกาศมอบรางวัลให้กับอินฟลูเอนเซอร์,คอนเทนต์ครีเอเตอร์ รวมถึงแคมเปญที่ขับเคลื่อนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อยกย่องคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ออกสู่สาธารณะ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และมีผลงานอันยอดเยี่ยม รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ประกอบไปด้วย 11 สาขารางวัล ดังนี้
– รางวัล Creator of the year
– รางวัล Rookie of the year
– รางวัล Channel of the year
– รางวัล Challenge of the year
– รางวัล The Inspiration of the year สาขา Environmental Awareness
– รางวัล The Inspiration of the year สาขา Voice for the voiceless
– รางวัล The Inspiration of the year สาขา Empowerment
– รางวัล Social impact
– รางวัล Campaign Awards สาขา Best Campaign Viral of the year
– รางวัล Campaign Awards สาขา Best Social Movement of the year
– รางวัล Campaign Awards สาขา Best Brand Performance on Social Media
FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 จัดขึ้นโดยเครือมติชน ภายใต้ 2 สื่อชั้นนำของประเทศ นำโดย FEED สื่อไลฟ์สไตล์ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาโดดเด่น และ KHAOSOD ผู้นำด้านสื่อออนไลน์ เพื่อมุ่งเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความหลากหลาย ร่วมสมัยในแวดวงบันเทิงและโซเชียลมีเดียของไทย พร้อมมอบกำลังใจและเชิดชูคนทำงานทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลังในอุตสาหกรรมบันเทิง ตลอดจนอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อส่งเสริมให้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
ปีนี้ จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 ณ Paragon Hall ชั้น 5 สยามพารากอน ภายใต้ธีม ‘Creative Space For Everyone’ หรือพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล ดังนี้
🏆 ประเภทรางวัลเกียรติยศ Lifetime Achievement
🏆 ประเภทรางวัลแห่งปี
🏆 ประเภทรางวัล Creator – Influencer- แคมเปญ แห่งปี
🏆 ประเภทรางวัลยอดนิยม
สามารถติดตามรายละเอียดรางวัลทั้งหมด ได้ที่ลิงก์นี้ https://feedforfuture.co/feed-read/70019/
สำหรับประเภท ‘รางวัลแห่งปี’ FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 มีด้วยกัน 23 รางวัล โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกองบรรณาธิการ FEED, ข่าวสด, มติชน และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก พิจารณาคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่สุดของแต่และสาขารางวัล มีช่วงระยะเผยแพร่ในช่วงเดือนกันยายน 2567 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2568
ใครจะเป็นที่สุดแห่งปี รอลุ้นพร้อมกันในงานประกาศรางวัลระดับประเทศครั้งยิ่งใหญ่ ทั้งรางวัลด้านบันเทิง และ รางวัลสำหรับ Content Creator ที่โดดเด่นประจำปี FEED X KHAOSOD AWARDS 2025
‘รางวัล Creator of the year’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ monsterfon, ท่านเปา, Sungstarwin, บูมเทยกะทะ และละครกะเทยธรรม
‘รางวัล Rookie of the year’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ ออน สมฤทัย, mosjookqs (มอสมัดจุก), asiagourmetstory, นารา เครปกะเทย และMADAEW
‘รางวัล The Inspiration of the year By แสนสิริ สาขา Environmental Awareness’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ เชอรี่ เข็มอัปสร, Konggreengreen, ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป,Go Green girls และทราย สก็อต
‘รางวัล The Inspiration of the year By แสนสิริ สาขา Voice for the voiceless’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ Gluta Story, บูม เทยกะทะ, triciatr ทริชเชียพี่มีโชค, หมอเนย์, หมอโบว์ รักษาช้าง
‘รางวัล The Inspiration of the year By แสนสิริ สาขา Empowerment’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ เขื่อน ภัทรดนัย, หมอมะ (พญ.ลักษิกา อาศิรวาทวุณิชย์), แม่ตุ๊ก Little Monster Family, CK Cheong, ฟรัง นรีกุล
‘รางวัล Channel of the year’ มีช่องเข้าชิงรางวัล ดังนี้ Lifedot, 컬렌 Cullen HateBerry, เซียน STUDIO, Farose และเลิ่กลั่ก
‘รางวัล Challenge of the year’ มีชาเลนจ์เข้าชิงรางวัล ดังนี้ แฟนชานท์ BUS, Thank you kateyki, เลิกกั๊กแล้วรักก่อน (RED FLAG), Baby Tee และรักแรกพบ (Knock Knock)
‘รางวัล Social impact’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ หนุ่ม – กรรชัย กำเนิดพลอย, 9arm ธนานนท์ ปฏิญญาศักดิกุล, ทราย สก๊อต, ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และหมีเนย ButterBear
‘รางวัล Campaign Awards สาขา Best Campaign Viral of the year’ มีแคมเปญเข้าชิงรางวัล ดังนี้ โกโกวาล่องเจ้าพระยา และ โกโกวาและเพื่อนบุกเสาชิงช้า, KAWS:HOLIDAY THAILAND, Cute Press เจนใหม่ใกล้ฉัน, Guss Damn Good 10 ปี กับ 10 รสใหม่ และเด็กสมบูรณ์
‘รางวัล Campaign Awards สาขา Best Social Movement of the year’ มีผู้เข้าชิงรางวัล ดังนี้ แสนสิริ จากแคมเปญ Just Don’t Judge, GULF Sparks, Life Starts , CP All DNA ความดี 24 ชั่วโมง , แคมเปญ “ลดเค็ม ลดโรค” โดย สสส. และ Smooth E Proud To Be You
‘รางวัล Campaign Awards สาขา Best Brand Performance on Social Media’ มีแบรนด์เข้าชิงรางวัล ดังนี้ เนื้อแท้, KFC, NETFLIX Thailand, Siam Paragon และตำรวจสอบสวนกลาง
FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 งานประกาศรางวัลระดับประเทศ ทั้งรางวัลด้านบันเทิง และ รางวัลสำหรับ Content Creator จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 ณ Paragon Hall ชั้น 5 สยามพารากอน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FEED / KHAOSOD และสื่อในเครือมติชน