‘อ้อย จิระวดี’ แจ้งข่าว ‘คุณยายมารศรี’ ได้กลับบ้านแล้ว หลังแอดมิตโรงพยาบาลนาน 4 เดือน
หลังจากที่ คุณยายมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา นักแสดงอาวุโส อายุ 104 ปี ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2542 ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานกว่า 4 เดือน สาเหตุจากแผลติดเชื้อ
ล่าสุดคุณยายมารศรีได้ออกจากโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ลูกสาว อ้อย จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้โพสต์คลิปขณะที่คุณยายมารศรีกำลังเดินทางกลับบ้าน โดยมีลูกสาวอยู่เคียงข้าง ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุข้อความว่า
“คุณแม่อยู่โรงพยาบาลมา4เดือนกับ1 วัน ส่วนเรามาผ่าตัดอยู่โรงพยาบาล 6 วัน ถึงเวลาที่เราทั้งสองจะจูงมือกันกลับบ้านสักที ขอบุญกุศลที่เราทั้งสองได้ทำมาจงส่งผลให้เราทั้งสองหายจากโรคภัยไข้เจ็บและกลับมาเป็นคนที่แข็งแรงมากๆ”
ท่ามกลางแฟนๆ ที่เข้ามาคอมเมนต์ให้คุณยายมารศรีสุขภาพแข็งแรงไวๆ กันอย่างล้นหลาม