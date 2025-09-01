พีพี ตอบปมดราม่า น้ำฟ้า ทำ เก๋ไก๋ ล้ม ขณะแข่งกีฬางาน Girls Cup เข้าใจทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุ
จากกรณีนางเอกสาว น้ำฟ้า ธัญญภัสร์ ออกมาโพสต์ขอโทษ เก๋ไก๋ สไลเดอร์ ผ่านทาง X หลังทั้งคู่ร่วมแข่งขันในเกมแฮนด์บอลในงาน Girls Cup ที่รวมตัวนักแสดงหญิงช่อง 3 ถึง 24 คน ซึ่งในจังหวะที่เก๋ไก๋กับน้ำฟ้ากำลังแย่งบอลกันอยู่นั้น ด้านน้ำฟ้าก็ได้เหวี่ยงตัวหลบเก๋ไก๋ แต่เสียหลักจนเก๋ไก๋ล้มลง ทำให้กลายเป็นประเด็นดราม่า และเกิดการตั้งคำถามของแฟนคลับบางส่วนว่า แรงไปหรือไม่?
ล่าสุด (1 ก.ย.) พีพี ปุญญ์ปรีดี นักแสดงสาวที่อยู่ทีมเดียวกับ น้ำฟ้า ออกมาเปิดใจในงาน “แสนรัก Fin Meeting” ถึงประเด็นดังกล่าวว่า
งาน Girls Cup เป็นไงบ้าง?
“สนุกมากค่ะ เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เห็นทุกคนมาร่วมกิจกรรมทำกีฬา เราก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เห็นพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ นักแสดงแต่ละคนเท่มากเก่งมาก ได้เห็นศักยภาพของนักแสดงหญิงหลายๆ คน แล้วก็เห็นน้ำใจนักกีฬาเห็นความสนุกสนาน แล้วก็ได้รับกำลังใจจากทุกคนมากๆ เลยรู้สึกว่าดีใจที่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้น หนูไม่เคยเล่นบาส ไม่เคยเล่นแชร์บอล เคยมีแต่เตะฟุตบอลครั้งนึงที่งานฟุตบอลช่องสามที่เตะเข้าโก ก็สนุกดีคือ หนูเชื่อว่าทุกงานไม่ว่าจะกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่ การทำงานแม้แต่บางทีเราขึ้นลิฟท์อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้เสมอตลอดเวลาอยู่แล้ว การเล่นกีฬาไม่แปลกที่จะมีอุบัติเหตุ หรืออะไรก็ตามเกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญเพราะมันเกิดแล้วเรารับรู้เราเป็นห่วงกัน เรามีน้ำใจนักกีฬาว่าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันเกิดขึ้นมันก็เหมือนทำให้ได้เห็นน้ำใจของคนมากขึ้น”
แต่ในงานก็มีเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้น?
“คือตอนนั้นพีถือหน้าตะกร้าอยู่ คือน่าจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น คือสำหรับพีอ่ะพีไม่ได้เห็นภาพชัดทั้งหมด เพราะว่าตัวเรา เราก็โฟกัสบอล แต่คิดว่ามันไม่ได้มีใครตั้งใจหรือมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ทุกคนแค่ทำตามหน้าที่ ทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องทำ และแน่นอนว่าทุกกีฬามันจะต้องมีอุบัติเหตุอยู่แล้ว ทุกคนปลอดภัยดี ณ ตอนนี้ เหมือนเราก็ถามสารทุกข์สุกดิบกัน คือพี่เก๋เก่งมาก เล็กพริกขี้หนูของจริง เหมือนใจเขาใหญ่มาก คือว่าเขาเข้าใจว่าทุกอย่างมันคืออุบัติเหตุ และหลังจากที่จบเกมนั้นแล้วก็มีการเข้าไปขอโทษ เขาคุยกันแล้ว เราก็เอ็นดู เพราะว่าน้องก็ร้องไห้ที่ทำพี่เก๋ล้ม ถามว่าพี่เก๋ไก๋มีแผลไหม คิดว่าน่าจะช้ำบ้างแหละ (เขาไม่ได้โกรธ?) ไม่มีเลยนะ“
คลิปออกมารุนแรง แฟนคลับหลายคนไม่เข้าใจ?
”คือหนูเห็นทุกคนมีน้ำใจนักกีฬากันมากไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น พีเห็นทุกคนเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุ มีน้ำใจนักกีฬากันมากๆ แล้วก็นั่งกินข้าวกันปกติเลยค่ะ“