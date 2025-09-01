‘พุฒ’ เผยลูกสองแฮปปี้แล้ว แต่ถ้ามาอีกก็ไม่ติด ‘จุ๋ย’ ยังไม่รับงานละคร เคลียร์ข่าวหันหลังให้วงการ
คุณพ่อคุณแม่ลูกสอง พุฒ พุฒิชัย และ จุ๋ย วรัทยา ควงคู่กันมาออกงาน “Give LIFE Get LIVES: สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ” ณ โถงกิจกรรม อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ถึง ลูกชายคนโต น้องพีร์เจ หลังจากพรุ่งนี้จะเข้าโรงเรียนวันแรก พร้อมกันนี้คุณแม่จุ๋ย ยังได้เผยสาเหตุที่เจ้าตัวไม่รับงานละครแล้ว
เลี้ยงลูกสองคน เป็นอย่างไรบ้าง ?
จุ๋ย – “ก็สนุกนะคะ ในชีวิตมีอะไรให้เราทำต่อวัน จุ๋ยไม่ว่างเลยจริงๆ อย่างวันนี้ต้องรีบตื่นมาตีสี่ตีห้า มาปั๊มนมก่อนแล้วค่อยมางาน ปกติงานเช้าจะไม่ค่อยรับเท่าไหร่ แต่ว่างานนี้อยากมาด้วยใจจริงๆ แล้วตัวเองก็เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ด้วย เป็นโครงการที่ดีมากๆ ก็เลยเสียสละเวลาในช่วงการนอนตอนเช้าเพื่อที่จะมางานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ”
แบ่งหน้าที่กันยังไง ?
พุฒ – “ถ้าเป็นเรื่องโภชนาการ เรื่องการเลี้ยงหลักๆ ก็จะเป็นคุณแม่ แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องพาทำกิจกรรมโลดโผนสนุกสนานก็จะเป็นเรา คนโต น้องพีร์เจ หลักๆ ก็จะเป็นผมพาไปทำนู่นทำนี่ พานอน ส่วนจุ๋ยจะดูแลคนเล็ก”
เตรียมความพร้อมน้องพีร์เจในการดูแลน้องยังไง ?
จุ๋ย – “หมายถึงว่าพีร์เจกับน้องสาวเขาใช่ไหม เขารักมาก ตื่นเช้ามาต้องวิ่งเข้าไปหา เขาจะตั้งชื่อเล่นน้อง คือจริงๆ น้องชื่อ เจเพิร์ล แต่ว่าตอนที่จุ๋ยท้องยังไม่ได้คลอดออกมา เขาบอกว่าน้องชื่อ จูจู เราก็เลยเอาชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อจีนเล ชื่อจีนก็ได้อากงตั้งให้ ก็คือ เจินจู จริงๆ มีความหมายแปลว่าไข่มุก จุ๋ยก็เลยได้ชื่อจริงน้องมาด้วย เป็น มุกพิชชา แต่ว่าพีร์เจเขาจะเรียกว่า จูจู ตอนเช้าตื่นมาเขาจะเข้าไปหอมน้อง เข้าไปกอด เข้าไปสะออนมากๆ เขาเอ็นดูน้องเขามาก”
เลี้ยงลูกทั้งสองคน มีความต่างมั้ย ?
จุ๋ย – “เลี้ยงง่ายทั้งคู่ คนเล็กสามารถฝึกนอนได้ นอนง่ายมากๆ ว่าพีร์เจง่ายแล้ว เจเพิร์ลง่ายกว่าอีก ตอนแรกจุ๋ยนึกว่าผู้หญิงจะดูเรียบร้อย แต่กลายเป็นว่าผู้หญิงดูแอ็กทีฟมาก โลดโผน”
พุฒ – “เจเพิร์ลชอบให้เล่นหวาดเสียว ถ้าเป็นพีร์เจเขาจะมีดีเอ็นเอความเป็นจุ๋ยอยู่พอสมควร เช่น ถ้าไปเล่นเครื่องเล่นสไลเดอร์เตี้ยๆ เขาขึ้นไปก็บอกว่า พีร์เจกลัวความสูง แต่ว่าลูกสาวดูทรงชอบอะไรโลดโผน”
ได้ใครมามากว่ากัน ?
จุ๋ย – “ผสมๆ นะ เขาจะชอบบอกว่าพีร์เจได้แม่ เจเพิร์ลหน้าเหมือนพ่อ มีหลายคนพูดแบบนี้ แต่ว่าบางคนก็บอกว่าดูสองคนนี้เหมือนแฝดกันเลย สองคนนี้ก็หน้าเหมือนกันอยู่ดี ตอนที่พุฒเลี้ยงน้องเจเพิร์ลตอนเด็กๆ จุ๋ยนึกว่าที่รักเลี้ยงพีร์เจอยู่หรือเปล่า ทำไมภาพมันดูเหมือนแฟลชแบล็ก หน้าเหมือนกันมาก”
พุฒ – “ท่าเดิม นั่งที่โซฟาตัวเดิมแต่ว่าเป็นน้องเจเพิร์ล ตอนเล็กๆ ผมยังไม่ยาวตอนป้อนนม นี่ป้อนพีร์เจอยู่หรือเปล่า”
จุ๋ย – “ทำรูปเปรียบเทียบกัน ตอนเด็กๆ ที่เป็นแบเบาะแล้วก็ส่งไปให้คุณแม่ หรือว่าญาติๆ ทุกคนก็แยกไม่ออกว่าตกลงคนนี้ใครแล้วคนนี้ใคร เขาก็จะจำไม่ได้ ช่วงแรกๆ เหมือนกันมาก”
มีสองคนแล้ว ปิดอู่เลยไหม ?
จุ๋ย – “คิดว่าสองคนเพียงพอแล้ว ชีวิตประจำวันเรากำลังดี”
พุฒ – “แฮปปี้แล้วครับ สองคนนี้ก็ถือว่ามาไกลกว่าที่เราคิดไว้แล้วก็พยายามกันมาตั้งแต่แรก สองคน ชายคน หญิงคน มีความสุขมากๆ แล้วครับ”
ตอนนี้อาจจะไม่ แต่ในอนาคตมีเปอร์เซ็นต์แค่ไหนอยากจะมีเพิ่มอีก ?
พุฒ – “ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคต”
จุ๋ย – “ก็ไม่รู้ว่าเผื่อปุบปับมีขึ้นมา แต่จริงๆ แล้วคิดว่ามีไม่ได้แล้วแหละ เพราะมียากมากๆ”
คุณพ่อต้องทำหมันไหม ?
จุ๋ย – “ก็บอกพ่อไปทำหมัน พ่อบอกว่าโอ้ย มีไม่ได้หรอก มียาก (หัวเราะ)”
พุฒ – “ก็คือคุยกับคุณจุ๋ย เขาบอกว่าไปทำหมันไหมเผื่อปุบปับรับโชค เราก็บอกว่ากว่าจะได้พีร์เจกับเจเพิร์ลมาเนี่ย คุณแม่เขาสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ กว่าจะเก็บไข่กว่าผ่านกระบวนการอะไรมามันยากมาก แต่ถ้าเขาอยากให้ไปทำ ไม่มีปัญหาครับ ยินดี แต่ถ้าแบบเผื่อฟลุคอยากจะมาอีกสักคนนึง ก็ไม่ติด(ยิ้ม)”
เขาบอกว่าถ้ามีสามคนอาจจะปังขึ้นกว่าเดิม ?
จุ๋ย – “ใครบอก”
พุฒ – “พี่ไม่เคยเจอเวอร์ชั่นพวกเราอยู่บ้านแล้วหัวฟู ไม่เคยเจอพวกเราอาบน้ำตอนบ่ายสอง
จุ๋ย – “พี่ไม่เจอพวกเราขอบตาดำ ไม่ได้เปลี่ยนชุดเลย ชุดนอนตั้งแต่เช้า จริงๆ มีพี่เลี้ยงนะ แต่ว่าพี่เลี้ยงคือผู้ช่วย ยังไงหน้าที่หลักคือพ่อแม่ในการดูเขา ดังนั้น 24 ชั่วโมงแทบจะให้ลูกทั้งหมด ยกเว้นมางานแบบนี้ แต่จุ๋ยก็จะเลือกรับงานแล้ว ไม่ได้รับแบบเยอะมาก เราเลี้ยงลูกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ มันใช้ความสำคัญในเรื่องเวลามากๆ รวมถึงทุนทรัพย์ เดี๋ยวนี้เลี้ยงเด็กคนนึง ไม่ใช่ง่ายนะ ถ้าเราอยากจะมีทุนทรัพย์ไว้สำหรับแบ่งปันให้คนอื่นด้วย แล้วก็ดูแลลูกเราอย่างดีด้วย จุ๋ยคิดว่าเอาที่เราเหมาะสม ขนาดครอบครัวที่เรารับไหว ตอนนี้สี่คนกำลังดีสำหรับเรา”
แต่ถ้าคิดเล่นๆ คนต่อไปอยากได้ผู้ชายหรือผู้หญิง?
จุ๋ย – “ได้หมด จริงๆ เรื่องเพศสำหรับจุ๋ยไม่ติดอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิง มีความสุขหมด แล้วถ้าเกิดในอนาคตข้างหน้าบังเอิญมาก็ยินดีต้อนรับมากๆ อยู่แล้ว แต่แค่ตอนนี้ขนาดครอบครัวเรากำลังพอดี แล้วก็ไม่ได้คิดวางแผนว่าจะเพิ่มไปมากกว่านี้”
คนรอบข้างเชียร์มั้ย ?
จุ๋ย – “คนรอบข้างไม่มี รู้สึกว่าเราพอดีมาก ชายคน หญิงคน แต่ว่าอาจจะมีบางท่านที่แวะเวียนมาตามโซเชียลแล้วเห็นลูกเรากำลังจ้ำม่ำน่ารัก เขาก็บอกว่ามีอีกคนนึงเลย”
พีร์เจใกล้จะเข้าโรงเรียน เตรียมความพร้อมอย่างไร ?
จุ๋ย – “พรุ่งนี้เปิดเทอมวันแรก พ่อกับแม่ไปส่งด้วยกัน”
เตรียมตัวเตรียมใจยังไง คิดว่าจะเกาะรั้วร้องไห้มั้ย ?
พุฒ – “เดี๋ยวจะถ่ายคลิปไว้นะ แล้วมาดูกันว่า พีร์เจ คุณจุ๋ย หรือว่าคุณพุฒ ใครจะร้องไห้ก่อน”
จุ๋ย – “แต่คิดว่านี่ไม่น่าร้อง เพราะว่าโรงเรียนใกล้บ้าน”
พุฒ – “ผมค่อนข้างเซ้นสิทีฟถ้าเป็นเรื่องลูก ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามีโมเมนต์ในตอนส่งเขาเข้าไปแล้วเราจะเป็นยังไง”
จุ๋ย – “จะอัดคลิปบันทึกให้”
พุฒ – “เพราะบางทีเห็นจากหลายๆ ครอบครัว บางทีลูกไม่ร้อง แต่ว่าพ่อแม่ร้องไห้เป็นเผาเต่า”
จุ๋ย – “เดี๋ยวรอดูๆ”
โรงเรียนใกล้บ้าน เป็นโรงเรียนอินเตอร์ด้วยมั้ย ?
จุ๋ย – “สำหรับเรารู้สึกว่าพีร์เจเป็นเด็กที่มีพัฒนาการด้านภาษาดี พูดได้เร็ว ปรึกษาหลายๆ ท่าน เขาก็บอกว่าถ้าลูกพูดได้เร็ว การสื่อสารดี ก็อาจจะให้ส่งภาษาที่2 ภาษาที่3 ไปเลย ก็เป็นโรงเรียนที่มีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน”
คุณพ่อจะทำใจได้เหรอ ทุกวันนี้จะออกจากบ้านไปทำงาน แทบไม่อยากห่างลูก ?
พุฒ – “ก็ต้องไป มันต้องจ่ายค่าเทอม และมีจ่ายค่านู่นนี่นั่น แต่ว่าทุกวันนี้ทำงานเสร็จก็กลับบ้านเลย อะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ตัดออก เพราะว่าลูกกำลังน่ารัก ขนาดแค่ออกไปทำงานรถติด เรายังหยิบโทรศัทพ์ขึ้นมาเปิดรูปดูด้วยความคิดถึง คือผมเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้ว เวลาที่อยู่บ้านทำกิจกรรมอะไรเราก็อยู่ใกล้ๆ เขา มันมีความสุขครับ”
จุ๋ย – “ติดลูกมาก แล้วเขาก็จะมีการแบ่งเวลา พอคนโตเข้านอน เพราะคนโตก็ติดเขาเหมือนกัน คนโตเข้านอน เขาจะรีบวิ่งไปหยิบคนเล็กมาอุ้ม พอจุ๋ยจะอุ้ม เขาบอกไม่ได้ๆ เขาจะอุ้มอย่างเดียวเลย ติดลูกมาก”
น้องเตรียมความพร้อมเรื่องการอยู่กับเพื่อนๆ ยังไง ?
จุ๋ย – “เคยไปแล้ว เคยพาพีร์เจไปเพลย์กรุ๊ปแล้ว เขาสามารถดูแลตัวเองได้ ผู้ปกครองท่านอื่นจะเข้ากับบุตรหลาน แต่พีร์เจบอกว่า ปะป๊ารอข้างนอกนะ พีร์เจเข้าเอง”
พุฒ – “เขาไม่ให้เข้า เราก็แบบเอางี้เลยเหรอลูก แล้วเขาก็เดินเข้าไปเลย ห้องเรียนจะมีกระจกให้ผู้ปกครองสามารถยืนดูได้ เขาพร้อมมาก ผมว่าพรุ่งนี้ลูกไม่ร้องหรอก ผมนี่แหละร้อง”
คาดหวังว่าลูกจะกลับมาเล่าอะไรให้ฟังบ้าง ?
จุ๋ย – “จริงๆ ก็ปลูกฝังไว้เวลากลับมา จริงๆ ไม่ใช่แค่ไปโรงเรียนหรอก เวลาเขาไปใช้ชีวิต หรือแม้แต่ในบ้านเองก็แล้วแต่ พ่อก็เริ่มถามวันนี้หนูมีเรื่องอะไรดีๆ ที่หนูอยากเล่าให้พ่อฟัง หรือว่าเป็นเรื่องอะไรที่หนูรู้สึกไม่ดีมั้ย เขาก็เริ่มคุยกับลูกแล้วเตรียมความพร้อม เวลาไปเจอข้างนอกก็อยากจะให้เขากลับมาเล่า”
พ่อแม่มีเวลาสวีตกันสองคนไหม ?
จุ๋ย – “สวีตอยู่(เข้าไปกอดพุฒ) สวีตทุกวัน แต่ว่าก็ในรูปแบบของเรา รูปแบบที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้ว”
พุฒ – “ก็แอบสวีตบ้าง เพราะว่าสวีตต่อหน้าลูก ลูกชายเขาก็จะมา หม่ามี้อย่าหอมปะป๊านะ เขาหวงพ่อมาก เขาก็บอกหม่ามี้ออกไปก่อนเลย แล้วเขาจะมาอยู่ใกล้ๆ ปะป๊า”
มีแพลนกลับมาทำงานวงการไหม ?
จุ๋ย – “เอาจริงๆ งานในวงการบันเทิงถ้าเป็นละคร จุ๋ยไม่ได้รับเลย แต่ว่าถ้ามางานแบบนี้หรือว่าถ่ายยูทูปที่เราสามารถจัดสรรเวลาได้ วันเดียวเสร็จ อันนี้จุ๋ยรับ แต่ถ้าเกิดเป็นยาวๆ แล้วต้องรับผิดชอบมาก จุ๋ยกลัวว่ารับผิดชอบกับกองละครได้ไม่ดี เพราะว่าชีวิตเราตอนนี้เรื่องลูกมันสำคัญมาก่อนเป็นสิ่งแรก ดังนั้นจุ๋ยก็จะทำธุรกิจส่วนตัวสกินแคร์ สามารถให้น้องๆ มาประชุมที่บ้าน นัดประชุมที่บ้าน ไม่ออกไปไหนเลย ออฟฟิศใกล้บ้านมาก ๆ 5 นาทีถึง คือพยายามตัดอะไรที่เราจะต้องไปไกลๆ เพื่อดูแลลูกได้เต็มที่”
ที่ผ่านมามีละครติดต่อมาไหม ?
จุ๋ย – “มีค่ะ แต่ติดต่อมาตอนที่กำลังจะแพลนมีคนที่สอง ก็ไม่ได้ หรือติดต่อมาเป็นละครที่จะต้องถ่ายกลางคืน ละครผี จุ๋ยก็ไม่เอา ต้องกลับบ้านไปหาลูก”
ถ้าลูกโตกว่านี้จะกลับมารับงาน ?
จุ๋ย – “ใช่ค่ะ แต่ว่าตอนนี้งานในวงการบันเทิงพวกที่เป็นละคร ซีรีส์ มันไม่ได้มีเยอะอยู่แล้ว ก็คิดว่าการที่เราจะเล่นสักเรื่องหนึ่ง มันต้องเหมาะกับเรามากๆ ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีหรือเปล่า จะได้มีโอกาสกลับไปเล่นละครอีกหรือเปล่า”
หันหลังให้กับวงการบันเทิงเลยใช่ไหม ?
จุ๋ย – “ไม่ได้หันหลังนะ แต่แค่บางงานที่ไม่สามารถจะรับผิดชอบได้ เราก็ตัดที่ตัวเราเองดีกว่า”
พุฒ – “ไม่เป็นไร เลี้ยงได้ๆ”
จุ๋ย – “จุ๋ยก็ทำงานนะ เป็นผู้บริหารก็เหนื่อยนะ”