ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว วิด ไฮเปอร์ โพสต์เศร้าลา ท็อป จักรกฤษณ์ มือกลอง ครั้งสุดท้าย

อีกหนึ่งความสูญเสีย เมื่อ นักร้องดังยุค90 วิด ไฮเปอร์ โพสต์แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียน้องรัก ท็อป จักรกฤษณ์ มือกลองของตัวเองที่ทำงานด้วยกันมานาน โดยเจ้าตัวได้เผยความอาลัยไว้ว่า

“พักผ่อนน้อยมามาก ได้พักจริงๆพักให้สบาย “ไอ้อ้วน ไอ้น้องรัก” หัวหน้ารักมึงนะ ทางนี้ทางแม่ พี่ก้อจะช่วยดูแลเท่าที่ทำได้นะไม่ต้องห่วงอะไร “มือกลอง วิด ไฮเปอร์ ” Jukkrit Toppixel Thongyoolert ท้อป Pixel ขอบคุณสำหรับการตีกลองกับงานคอนเสิร์ตของพี่ตลอดมาหลายปี นะ น้องรัก #ท้อปPixel #มือกลองวิดไฮเปอร์ #วิดไฮเปอร์ #เพลง90 #เจ็ดหกบาร์สุขสวัสดิ์”

“พี่มาละนะ ท้อปจะอยู่ในใจพี่ตลอดไปนะ ไม่ต้องห่วงอะไรตรงนี้อีกละนะ พี่เต็มที่รับปากจะจัดการเรื่องแม่ เรื่องหลาน ละก็ งานคอนเสิร์ตการกุศลหารายได้ช่วยเหลือคนข้างหลังท็อป ที่พี่ทำให้ท็อปเต็มที่ เป็นงานทิ้งท้ายเพื่อช่วยเหลือการเก็บไว้ใช้จ่าย ดูแลแม่ไปตลอดชีวิต กับพี่ๆน้องๆศิลปิน ที่เค้าเต็มใจมาช่วยกับคอนเสิร์ต วันที่ 14 ก.ย.2568 ที่โรงเบียร์เยรมันตะวันแดง รามอินทรา เพื่อให้แม่ท็อป ยิ้มได้ นะไอ้อ้วนน้องรัก รักมึงเสมอ”

โดย กำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ หลังจากนี้ ที่วัดม่วง บางแค เพชรเกษม 63 ศาลา 2

วันที่ 2-5 กันยายน พ.ศ. 2568
เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2568
เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหารพระ 10 รูป
เวลา 16.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
เวลา 17.00 น. พิธีฌาปนกิจศพ