รอเจอกันเลย! แจ็คสัน หวัง MAGICMAN 2 WORLD TOUR ที่ไทย บัตรหมดเกลี้ยงทั้ง 2 รอบ
กระแสแรงยิ่งกว่าไฟเออร์! คอนเสิร์ต “MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025–2026 in Bangkok Presented by Galaxy Resorts Thailand” ของศิลปินระดับโลก แจ็คสัน หวัง (JACKSON WANG) สร้างปรากฏการณ์บัตร SOLD OUT ทั้ง 2 รอบการแสดง ในวันศุกร์ที่ 3 และเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
งานนี้แฟนคลับลงสนามแย่งชิงบัตรกันอย่างดุเดือด บัตรหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็ว เพราะไม่มีใครอยากนก ทุกคนต่างอยากเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล MAGICMAN ที่แจ็คสันยืนยันด้วยตัวเองว่า “นี่จะไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต!!”แต่จะเต็มไปด้วยความพิเศษ จัดหนักทุกมิติ และการคัมแบคกรุงเทพฯ ครั้งนี้ จะกลับมาในฐานะ “พี่แจ็คของคนไทย” ที่แฟน ๆ รักอย่างล้นหลาม เขาจึงทุ่มสุดตัว ลงมือลุยเองทุกขั้นตอน เพื่อให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ออกมาดีที่สุด น่าจดจำที่สุด และสมบูรณ์แบบที่สุด! ทางด้านผู้จัด iMe Thailand พร้อมจัดเต็มด้วยโปรดักชันระดับเวิลด์คลาส ทั้งแสง สี เสียงสุดอลังการ เพื่อให้จักรวาล MAGICMAN ที่ประเทศไทย ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีเมืองเปิดเวิลด์ทัวร์ในครั้งนี้ และเพื่อตอบแทนความรักอันล้นหลามจากแฟนๆ ด้วยเช่นกัน
แฟน ๆ ที่มีบัตรอยู่ในมือแล้ว… กำไว้ให้แน่น! เพราะนี่ไม่ใช่โอกาสที่ลอยอยู่ในอากาศอีกต่อไป แต่เป็นช่วงเวลาสุดพิเศษที่คุณคว้ามาได้ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ และความทรงจำดี ๆ ร่วมกับศิลปินที่คุณรัก แล้วเจอกันที่คอนเสิร์ต MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025–2026 in Bangkok Presented by Galaxy Resorts Thailand ทั้ง 2 รอบการแสดง! ส่วนจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างนั้น นับถอยหลัง..แล้วไปรู้พร้อมกันในฮอลล์อิมแพ็คฯ!!
