ถูกใจสาววาย ‘บุพเพสันนิวาส’ รีเมคใหม่ มาแนวบอยเลิฟ ดึง ใหม่ ภวัต กำกับอีกครั้ง
หลังจากที่ อุ้ย-จันทร์ยวีร์ สมปรีดา หรือนามปากกา รอมแพง เจ้าของบทประพันธ์ บุพเพสันนิวาส ออกมาประกาศเตรียมมีเวอร์ชั่นรีเมคออกมา ก็ทำเอาแฟนละครวิจารณ์กันสนั่นว่าเร็วไปหรือไม่ ล่าสุด ก็ทำเอาแฟนๆ ฮือฮาอีกรอบ เมื่อ บุพเพสันนิวาส 2026 มาในรูปแบบซีรีส์วาย แถมยังได้ผู้กำกับจากเวอร์ชั่นเดิม ใหม่-ภวัต พนังคศิริ มากำกับให้อีกด้วย และเขียนบทโดย โตโต้-ณัฐปภัสร์ พันธ์เพิ่มศิริ (ชื่อเดิมปณธี ศุภศักดิ์สุทัศน์) นักเขียนบทที่มีผลมากมาย เช่น คู่แค้นแสนรัก, วนิดา, แจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดา, อกหักแอบรักคุณสามี ฯลฯ ก็การันตีความสนุกและลีลาไดอะล็อคได้เลย ต้องมาลุ้นกันว่าหลังจากนี้ “เซ็นจูรี่ ยูยู ประเทศไทย” ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน และกำลังรุกตลาดคอนเทนท์และศิลปินในประเทศไทยอย่างเต็มตัว จะเปิดตัวนักแสดงนำเมื่อไหร่และออนทางช่องหรือแพลตฟอร์มไหน
ทั้งนี้ อุ้ย จันทร์ยวีร์ เจ้าของบทประพันธ์ กล่าวว่า “การมอบลิขสิทธิ์บุพเพสันนิวาส ผลิตซีรีส์บอยเลิฟ พิจารณาแล้วว่าเป็นเวอร์ชั่นที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจอย่างมากสำหรับตัวเองเป็นผู้ประพันธ์ ยังอยากชมซีรีส์เวอร์ชั่นวายนี้ ในยุคปัจจุบันรูปแบบความรักเปิดกว้างมากขึ้น ชายรักชาย หรือ หญิงรักหญิงแน่นอนเวอร์ชั่นดัดแปลงบุพเพสันนิวาสแบบบอยเลิฟ กลุ่มผู้อ่านบทประพันธ์ นิยาย หรือแฟนละคร ลองเปิดใจกับมุมการถ่ายทอดใหม่ๆ ของเซ็นจูรี่ ยูยู ไทยแลนด์ ได้ทุ่มเทความตั้งใจพร้อมดึงทีมผู้กำกับที่มากด้วยความสามารถหรือ ผู้เขียนบทที่มีฝีมือดีเยี่ยม วางกรอบเส้นเรื่องการถ่ายทอดซีรีส์วายครั้งนี้ให้สนุก มีความเป็นธรรมชาติ ความรัก ภพชาติ ความผูกพันธ์ไม่ซ้ำแนวทางเดิม ๆ แน่นอน”
ขณะที่ ใหม่ ภวัต ผู้กำกับกล่าวว่า “การร่วมงานกับ เซ็นจูรี่ ยูยูไทยแลนด์ ในฐานะผู้กำกับโปรเจกต์ซีรีส์ “บุพเพสันนิวาส” เวอร์ชั่นบอยเลิฟ ตัวผมเองท้าทายอย่างมากนะ วัตถุดิบบทประพันธ์และการเขียนบทที่ลงตัวอย่างมากจากเวอร์ชันแรก สำหรับผมการเตรียมเสิร์ฟคอนเทนต์และการตีความใหม่ๆ สไตล์เวอร์ชั่นซีรีส์วาย ให้น่าสนใจเกิดขึ้นแก่สายตาผู้ชม ดีไซน์ความรักที่น่ารักเพลิดเพลินน่าติดตาม ฟิน จิกหมอน บุพเพสันนิวาส ซีรีส์วายนี้ ผมว่าทุกคนคาดหวัง ผมจะทำให้ไม่ผิดหวัง ผมเองก็สนุกกับผลงานการกำกับครั้งนี้ เวอร์ชันนี้สนุกแน่นอนแอบเผยตัวละครพระเอก-นายเอก สุดปังเคมีลงตัวอย่างมาก รอติดตามเป็นระยะนะครับ ”
ด้าน โตโต้ ณัฐปภัสร์ ผู้เขียนบทกล่าวทิ้งท้ายว่า “บุพเพสันนิวาส คือละครที่อยู่ในใจคนไทย ภาพจำโด่งดัง ในผู้ชมชาวไทยและต่างชาติ จนทำให้เกิดกระแสซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอาหาร การแต่งกายเวอร์ชั่นนี้ถูกเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นซีรีส์วายครั้งแรก ในฐานะผู้เขียนบทยังตื่นเต้นค่ะ สำหรับการเขียนบทจะไม่ได้เปลี่ยนแก่นเรื่อง แต่จะเพิ่มความละมุนอบอุ่นมากขึ้น เน้นผู้ชมชมแล้วใจฟูเขียนไปตามเส้นเรื่องด้านความรัก ความกลมกล่อมองค์ประกอบของเรื่อง เวอร์ชั่นบอยเลิฟ บุพเพสันนิวาส ในปี 2026 รับรองน่าติดตามชมอย่างมาก สร้างมิติใหม่ของวงการบันเทิงไทย ผู้ชมทั้งไทยและต่างชาติต้องตื่นเต้นแน่นอน”
ในส่วนของ พลัฏฐ์พล มิ่งพรพิชิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เซนจูรี่ ยูยู เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า “แผนการตลาดครึ่งปีหลัง 2568 จนถึงปี 2569 บริษัทฯ ได้เดินหน้ารุกตลาดคอนเทนท์บอยเลิฟ, เกิล์ลเลิฟ และ บอยเกิล์ล ไปพร้อมกัน โดยมีเป้าส่งออกคอนเทนท์ไทยและศิลปินไทยสู่วงการบันเทิงจีนและเจาะตลาดคนดูชาวจีน ตลอดจนขยายโอกาสทางการค้าลิขสิทธิ์และงานจ้างต่าง ๆ กับพาร์ทเนอร์ของเราในต่างประเทศ ซึ่งคนดูต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนค่อนข้างชอบความเป็นไทยและ Thai Pop Culture จึงเป็น Blue Ocean ในการขยายโอกาสของคอนเทนท์ไทย, ศิลปินไทย และการจ้างงานบุคลากรวงการบันเทิงไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิงจีนซึ่งมีประชากรและกำลังซื้อสูง
โดยสำหรับโปรเจ็คต์แรก ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่คุณอุ้ย ผู้ประพันธ์ “บุพเพสันนิวาส” ได้มอบลิขสิทธิ์ให้เรารีเมคในเวอร์ชันบอยเลิฟ และดีใจมากที่ได้คุณใหม่ภวัต ผู้กำกับเวอร์ชันที่แล้ว และคุณปณธี นักเขียนบทชื่อดังมาเขียนบท การสร้างสรรค์ครั้งนี้จึงเป็นงานสร้างที่ท้าทายทีมงานทุกคนทุกแผนกมาก เพราะเราทราบถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเวอร์ชันที่แล้วดี ครั้งนี้จึงเป็นความท้าทายในการตีความและเล่า ในมิติและลีลาที่แตกต่างออกไป ด้วย What If ที่ว่า “จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าพี่หมื่นพบรักกับผู้ชาย” ซึ่งในเวอร์ชันแรก บางคนอาจจะคิดว่าบุพเพสันนิวาสเป็น Time Traveller บางคนอาจจะคิดว่าเป็น Parallel World แต่รับรองว่าเวอร์ชันนี้จะเฉลยคำตอบของโชคชะตาแห่งรักครั้งนี้ ใน What If ที่สนุก ตื่นเต้น คาดไม่ถึง สมเหตุสมผล และเคารพบทประพันธ์อย่างแน่นอน”
