เจมส์ จิรายุ เล่าโมเมนต์ตื้นตัน ได้ยินเสียงหัวใจลูกทำน้ำตาคลอ ขออุบยังไม่เฉลยเพศ
ว่าที่คุณพ่อคนใหม่ของวงการบันเทิง สำหรับพระเอกหนุ่ม เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข ที่ทำเอาแฟนๆ ร่วมยินดี หลังภรรยาสาวคนสวย โฟม เบญจมาศ ได้ประกาศข่าวดีตั้ครรภ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานเปิดตัวละครใหม่ “เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง” ที่ ชั้น 10 อาคารมาลีนนท์ ก็ได้เปิดใจว่า
“โฟมตั้งครรภ์แล้วเรียบร้อย ตอนแรกจะมีปีหน้า แต่ว่าน้องเขามาก่อน น้องมาเองครับ (น้ำยาดี?) ไม่กล้าเคลมเท่าไหร่ แต่ผมว่าเราดูที่เนื้องานก็ได้ครับ ว่ากันตามเนื้อผ้าซึ่งเนื้อผ้าค่อนข้างดี คุณภาพเยี่ยม เราสองคนครั้งแรกที่รู้ก็ตกใจประมาณนึงเลย เพราะไม่ได้คาดคิดว่าจะมาง่ายขนาดนี้ หลังจากไปปรึกษาคุณหมอมาแล้วซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างยาก ในตอนนั้นเราตกลงกันว่าพอเราอยู่ในสภาวะนี้ เราก็ตั้งใจจะลองวิธีธรรมชาติกันก่อน ถ้าจนแล้วจนรอดมันไม่ได้เราก็จะไปให้คุณหมอช่วย พอมาเองแบบธรรมชาติก็ตกใจกัน ดีใจมากครับ”
วินาทีที่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นคุณพ่อ?
“ตอนแรกเขากะว่าเขาจะไม่บอกผมจนกว่าจะไปถึงที่ออสเตรเลีย เพราะเขาตั้งใจจะไปบอกตอนอยู่สถานที่สวยๆ แล้วเขาก็ปรึกษาคุณหมอ แต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้นะ ต้องบอกก่อนเผื่อมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องช่วยกันจะได้ช่วยกันได้ เขาเลยยอมบอกผมบนเครื่องบิน ตอนนั้นพอรู้คือภาพในหัวเยอะมากเลย รู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องที่เราต้องจัดการ เป็นภาพตัดเหมือนในหนังแล้วก็สรุปกับตัวเองได้ว่ามีลูกแล้ว”
อายุครรภ์เท่าไหร่แล้ว?
“ใกล้จะครบ 5 เดือนแล้ว โฟมไม่ได้มีอาการแพ้ท้องเลย ยังไม่เคยอ้วก มีแค่อ่อนเพลียในช่วง 2-3 เดือนแรก ถือว่าโชคดี ตัวผมก็ไม่แพ้ แต่หลังๆ มาเริ่มติดกินแซ่บตามโฟม พวกยำอะไรต่างๆ แต่คิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะแพ้ท้องแทนภรรยาหรอก ส่วนเพศลูกรู้แล้วแต่ยังไม่เฉลย ถามว่าได้ดั่งใจไหม สำหรับผมอยากได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายอยู่แล้ว ยังไงก็ได้ แต่ว่าท้องนี้ไม่ใช่ลูกแฝดนะครับ ตั้งใจจะเฉลยเดือนตุลาคม ตอนแรกโฟมไม่บอกเพศลูกกับผมด้วย เขาอยากให้ผมไปลุ้นพร้อมๆ กัน แต่พอดีวันนั้นคุณหมอโป๊ะ ผมเองตาไวเลยเหลือบไปเห็นพอดี(ยิ้ม)”
โมเมนต์ที่อัลตราซาวด์แล้วเห็นลูก ได้ยินเสียงหัวใจเต้นเป็นไงบ้าง?
“ตอนนั้นประมาณเกือบๆ 2 เดือนแล้ว หลังจากที่เรากลับจากออสเตรเลีย ตอนได้ยินครั้งแรกมันก็เป็นโมเมนต์ที่ตื้นตันมาก รู้สึกตัวเองมีน้ำตาคลอมากๆ ดีใจมากๆ ส่วนโฟมเขาก็น้ำตาไหล มันเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมาก เราเองเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้จากครอบครัวอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่คนอื่น พอเรามาเจอกับตัวเองแล้วมันพิเศษจริงๆ เหมือนที่เขาบอกกันมาเลย”
เตรียมตัวไปถึงไหนแล้ว?
“มานั่งไล่กันเลย ด้วยความที่คุณแม่ชอบดูข้อมูลมาก เขาก็ดูข้าวของต่างๆ ที่จำเป็น ต้องจัดโซนบ้านใหม่ไหม หรือต้องทำอะไรใหม่บ้าง ส่วนผมก็มีไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก จิตวิทยาเด็ก เราก็พยายามค่อยๆ เรียนรู้ไป ตั้งใจกันไว้ว่าจะเลี้ยงเอง ผมเองก็ตกลงกับเขาไว้ว่าจะช่วยกัน ในช่วงที่คลอดคือช่วง มกราคม จะไม่โหมงานช่วงนั้นเพื่อจะได้อยู่ด้วยกัน ผมก็จะได้ช่วยดูแลเขา แต่ยังรับงานอยู่นะครับ เราก็วางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้ว”
ชื่อลูกคิดไว้หรือยัง?
“มีในใจแล้วครับ ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว คุณแม่เขามีชื่อในใจมาตั้งแต่แรกแล้ว ตอนนี้ก็ถือว่าเกือบๆ ไฟนอล”
มองภาพคุณพ่อของตัวเองไว้ยังไงบ้าง?
“ในพาร์ตของการเลี้ยงลูกผมตั้งใจจะดูแลทั้งภรรยาและลูกให้ดีที่สุด ตอนนี้ก็พยายามศึกษาเยอะมาก อันนี้คือสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้เลย ส่วนเป้าหมายของตัวเองส่วนตัวคืออยากเป็นคุณพ่อที่หล่อมาก มีแค่นั้นเลย ตั้งใจจะเป็นคุณพ่อที่ดูดีมากๆ”
หวังว่าเกรท(วรินทร)จะให้ทองกี่บาท?
“พี่เกรทเป็นคนแรกๆ ที่รู้ เขาเบี้ยวมาตั้งแต่ตอนงานแต่งงาน ครั้งนี้เดี๋ยวมาลุ้นกัน”