‘คนอวดผี’ ประกาศไม่มี ‘เจน ญาณทิพย์’ จนกว่าจะชี้แจง-ผจก.โฟนอินปมร้อน ‘กรรชัย’ เชิญมาออกรายการ
กลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองไม่น้อย จากกรณีที่ พุทธ อภิวรรณ โพสต์เปิดประเด็นเตรียมแฉผู้มีพลังวิเศษรายใหม่ที่อ้างว่ามีพลังหยั่งรู้อนาคต เบื้องหลังถูกสงสัยสร้างประวัติชีวิตอันพิสดารคล้ายกับหมอบีทูตวิญญาณ มีการเปิดกลุ่มระดมบุญเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม ก่อนบรรดาสาวกพบความผิดปกติพร้อมถอนตัวออกมา
ก่อนที่ หนุ่ม กรรชัย จะเฉลยในรายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” ว่าผู้มีพลังวิเศษคนนั้นคือ เจน ญาณทิพย์ หรือ เจนจิรา เรียบร้อยเจริญ และมีการโฟนอิน ไปสอบถามประเด็นร้อนกับ รุ้งตะวัน ผู้จัดการของเจน ญาณทิพย์ ทั้งปมเงินทำบุญ ทองคำ และการกล่าวอ้างสื่อสารกับพระนางเรือล่ม โดย รุ้งตะวัน ได้เผยว่า
เรื่องทองที่รับบริจาคมา ไม่ได้เอาไปสร้างเจดีย์ แต่เอาไปใส่ในเจดีย์ เพื่อที่จะอนุโมทนาบุญ ยืนยันว่าทองยังอยู่ครบ สามารถตรวจสอบได้ แต่ยังไม่ได้มีการใส่ในเจดีย์ เพราะเจดีย์รั่ว แล้วมีคนมาปล้นจี้ ก็เลยยังไม่ได้ใส่ รวมถึงประเด็นเรื่องเงินบริจาค โดยได้เผยว่า ปกติแล้วเข้าบัญชีตนมาโดยตลอด ซึ่งสิ้นเดือนของทุกเดือนเราช่วยวัดทั่วประเทศ รวมถึงต่างประเทศด้วย ล่าสุดวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา เราไปช่วย 2 วัด แต่จำชื่อไม่ได้ โดยยืนยันว่าสามารถตรวจสอบได้ สามารถโทรหาวัดและตรวจสอบทางตนได้เลย เพราะมีใบอนุโมทนาบุญตรงตามวัตถุประสงค์
พร้อมทั้งเผยถึงประเด็นที่สื่อสารกับพระนางเรือล่มได้ว่า ล่าสุดเราไปไหว้พระนางเรือล่มที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งท่านสื่อมาว่าให้แบ่งบุญให้ลูกท่านแค่นั้นเอง แล้วก็แบ่งบุญให้ ซึ่งมีการไลฟ์สดอยู่ แต่เข้าใจว่าเรื่องแบบนี้ตรวจสอบยากอยู่แล้ว
โดยหนุ่ม กรรชัยก็ได้ขอเชิญให้เจน ญาณทิพย์ และรุ้งตะวันออกมาชี้แจงในรายการ ซึ่งรุ้งตะวันได้เผยว่า ถ้าคุณหนุ่มบอกว่ามีประเด็นอะไร ก็พร้อมรวบรวมข้อมูลเอาไปให้เหมือนกัน
ล่าสุดเพจคนอวดผี ซึ่งเป็นรายการที่เจน ญาณทิพย์ร่วมงานอยู่นั้น ได้ออกมาโพสตฺ์ในเฟซบุ๊กว่า “หลังจากนี้จะไม่มีผลงานของคุณเจน ญาณทิพย์ในช่องคนอวดผี จนกว่าจะออกมาชี้แจง”