‘มายด์ ลภัสลัล’ อวดภาพพรีเวดดิ้งสุดเก๋ เคาท์ดาวน์วันวิวาห์ ‘พาย สุนิษฐ์’ ปลายปีนี้
เตรียมสละโสดอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับนักแสดงสาว มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล ที่นับถอยหลังสู่งานวิวาห์กับว่าที่เจ้าบ่าว พาย สุนิษฐ์ สก๊อต ทายาทตระกูลภิรมย์ภักดี ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ถือฤกษ์ดีจดทะเบียนสมรสกันอย่างเป็นทางการไปเมื่อปลายปีที่แล้ว
ล่าสุดสาวมายด์ได้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสไตล์วินเทจ ให้แฟนๆ ได้ชมกันในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุข้อความว่า พร้อมระบุข้อความว่า “Counting down to forever” ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันรัวๆ พร้อมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งคู่สวยหล่อเหมาะสมกันอย่างยิ่ง
โดยทั้งคู่จะจัดพิธีหมั้นในเดือนพฤศจิกายน 2568 และจัดงานฉลองสมรสในเดือนธันวาคม ธีม Music Festival ตามสไตล์ที่ทั้งคู่ชื่นชอบ และเป็นอีกหนึ่งงานวิวาห์ที่แฟนๆ รอจับตาดูกันไม่น้อย