อากาเซ่ไทยพร้อม! ยองแจ ประกาศคอนเสิร์ต 2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata]
ใจฟูอีกครั้ง เมื่อ YOUNGJAE (ยองแจ) ศิลปินเสียงอบอุ่น ขวัญใจอากาเซ่ประกาศจัดเอเชียทัวร์คอนเสิร์ต 2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata] ซึ่งจะเริ่มที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นที่แรก โดยบัตร sold out ไปแล้วทุกที่นั่ง ก่อนจะมาทัวร์ตามด้วยฮ่องกง, ไทเป และปิดจบที่ กรุงเทพฯ เป็นเมืองสุดท้าย
อากาเซ่ชาวไทยได้เฮกันสุดเสียงแน่นอนเพราะ “ยองแจ” กำลังจะกลับมาสร้างช่วงเวลาแห่งความทรงจำอันแสนพิเศษกับทุกคนให้หายคิดถึงในคอนเสิร์ต “2025 YOUNGJAE ASIA TOUR [Fermata] IN BANGKOK” โดยทางต้นสังกัด AndBut Company จับมือกับผู้จัด BNJ Entertainment และ FriedRice Entertainment ที่ครั้งนี้จัดเต็มถึง 2 รอบการแสดง คือ วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2025 และวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2025 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี บัตรราคา 6,500 บาท / 5,900 บาท / 4,900 บาท / 3,900 บาท / 2,900 บาท พร้อมสิทธิพิเศษที่แฟน ๆ จะได้รับอีกมากมาย
“Fermata” เป็นชื่อเดียวกับอัลบั้มล่าสุด ที่เปรียบเสมือนการหยุดพักเพื่อเก็บทุกช่วงเวลาแห่งความรู้สึกให้ยาวนานขึ้น ซึ่ง “ยองแจ” บอกว่า นี่เป็นทั้งการพัก และการรีบูตตัวเอง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เค้าจะกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นที่ เท่ขึ้น และพร้อมสมบูรณ์มากขึ้น คอนเสิร์ตในครั้งนี้จึงถือเป็นเวทีที่สมบูรณ์แบบที่จะรวบรวมเพลงใหม่จากอัลบั้ม Fermata เพลงที่เต็มไปด้วยพลังด้านบวก ความมุ่งมั่นและความกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างมั่นใจ รวมไปถึงเพลงฮิตต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตของยองแจเอาไว้… “ยองแจ” เตรียมตัวและทุ่มเทเต็มที่เพื่อตั้งใจมอบทั้งเสียงเพลง รอยยิ้ม และพลังงานดี ๆ ให้กับทุกคนได้หายคิดถึงกันอย่างเต็มที่แน่นอน ครั้งนี้…คือโอกาสสำคัญที่จะได้มาเป็นกำลังใจให้กันและกันอีกครั้ง อย่าปล่อยให้ความคิดถึงต้องรอนาน มานับถอยหลังไปพร้อมกัน แล้วเจอกันที่ธันเดอร์โดม!
เปิดจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2025 ตั้งแต่ 10:00 น. เป็นต้นไป ตามเวลาประเทศไทย ทาง Thaiticketmajor ติดตามข้อมูลและอัปเดตข่าวสารได้ทาง เฟซบุ๊ก : BNJ Entertainment, อินสตาแกรม : bnj_ent