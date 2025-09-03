เบลล่า เผยได้เห็นอีกเคมีใหม่กับ เจมส์จิ ลั่นรอติดตาม ‘แม่การะเกด’ เวอร์ชั่นวาย
โคจรกลับมาเล่นละครคู่กันอีกครั้งในรอบเกือบ 10 ปี สำหรับ เบลล่า ราณี และ เจมส์ จิรายุ ในละครเรื่อง“เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง” ซึ่งมีกำหนดออกอากาศคืนนี้เป็นตอนแรกทางช่อง 3 HD โดยหลังจบงาน สาวเบลล่า ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความท้าทายใหม่ๆ ที่จะได้เห็นกัน รวมถึงเรื่องที่ละคร ‘บุพเพสันนิวาส’ กำลังจะถูกนำมารีเมกอีกครั้งในเวอร์ชั่นซีรีส์วาย และโมเมนต์ที่ได้ไปเยี่ยมโรงงานของแฟนหนุ่ม วิล ชวิณ เป็นครั้งแรก
ถามถึงละคร “เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง”?
“ในเรื่องนี้ได้ทำอะไรเยอะมาก แต่ด้วยความที่เราเล่นมาเยอะ สุดท้ายยังไงก็ต้องเวิร์กช็อป เพื่อหาตัวละครตัวนี้ให้มันเข้มข้น ให้เราเข้าใจถึงแก่นของตัวละครจริงๆ ยอมรับว่าบทที่เข้ามาแต่ละอย่างยากขึ้นทุกวัน แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้ชมจะได้เห็นอะไรที่หลากหลาย นักแสดงไม่ได้มีมิติเดียวแล้ว ถ้ามีโอกาสก็โชว์ทุกมิติไปเลย อย่างตัวละครคำดวงก็เป็นนายฮ้อยแล้วก็ต้องมีการปลอมตัวเป็นสาวกุลสตรีด้วย เลยจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้มันต้องตลกด้วย เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงสวยอีกแล้ว ส่วนตัวชอบมากเพราะมันได้ปลดปล่อย”
สิ่งใหม่ๆ ที่ได้ทำ?
“อย่างที่บอกว่าได้ทำอะไรหลายอย่าง แต่การต้องพูดภาษาอีสานถือว่าหินที่สุดสำหรับเรา ตอนแรกก็คิดว่าคุณแม่เป็นคนอีสานคงจะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้น แต่พอได้มาได้มาสัมผัสจริงๆ ทุกคำมีดีเทลเยอะมาก เสียงสั้นเสียงยาว เปลี่ยนโทนเสียงสูงต่ำ เราก็ต้องท่องทุกคำเพราะไม่สามารถเดาได้เลย แต่พอผ่านไปสักพักนึงมันก็เริ่มชินปาก”
เห็นออกตัวว่าอย่าเพิ่งบูลลี่ แสดงว่าแอบกังวลเรื่องภาษาอีสานเหมือนกัน?
“ประเด็นคือเราต้องพูดภาษาอีสานแต่วันเปิดกล้อง ซึ่งตอนนั้นยังเกร็งคาแร็กเตอร์ของตัวเองอยู่เลย แล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องกังวล พูดบทอีก 2-3 หน้า เลยค่อนข้างยากนิดหนึ่ง สิ่งที่ออกมามันก็อาจจะดูเกร็งๆ สักหน่อย(ยิ้ม) นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นละครแล้วพูดอีสาน จริงๆ ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยพูดภาษาภาคไหนมาก่อนเลยค่ะ ถามว่ามีพื้นฐานภาษาอีสานบ้างไหม ไม่ได้เลยค่ะ สำเนียงที่คุณแม่พูดก็จะเป็นอีสานเหนือซึ่งพูดปนๆ กับภาษาเหนือ ไม่ใช่อีสานแท้ ถ้าคนอีสานแท้มาฟังก็จะบอกว่าเราพูดเพี้ยน ขนาดกลับไปอ่านบทให้แม่ฟัง แม่ยังแบบว้าว! ไม่เหมือนที่เคยพูดเลย คำศัพท์แต่ละคำยังไม่เหมือนกันเลยค่ะ”
หลายคนตั้งตารอการกลับมาร่วมงานกับ เจมส์ จิรายุ?
“เรื่องนี้บอกเลยว่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆ เคมีที่ฉีกไปที่แปลกๆ อาจจะไม่เคยเห็นจากใครหรือเรื่องไหนมาก่อนก็ได้ อยากให้ทุกคนติดตามชมกันมากๆ”
ล่าสุด บุพเพสันนิวาส กำลังจะถูกนำรีเมกใหม่ แต่เป็นเวอร์ชั่นซีรีส์วาย?
“เหรอคะ ว้าว! ไม่รู้มาก่อนเลย ได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกดีนะคะ จะรอติดตาม อยากเห็นเหมือนกันว่าแม่การะเกดจะออกมาเป็นยังไง(ยิ้ม) แต่ก็เชื่อว่ามันจะเป็นมิติใหม่ๆ เพราะว่าเรื่องที่เคยเล่าไปแล้วมันก็มีรูปแบบของมันไปแล้ว อันนี้ก็จะเป็นการเล่าในรูปแบบใหม่ อีกอย่างตอนนี้มันไม่มีขอบเขตแล้วในเรื่องของความรักหรือใครคู่ใคร”
พอประกาศออกมามันก็มีกระแสทั้งคนที่อยากดูกับคนที่อาจจะต่อต้าน ตรงนี้เรามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง?
“เบลมองว่าสำหรับรูปแบบใหม่นี้มันน่าจะเป็นความทั่วถึงมากขึ้นด้วยซ้ำ อาจจะได้แฟนคลับจากอีกกลุ่มหนึ่ง อย่างที่บอกว่ามันเป็นวิธีการเล่าแบบใหม่ๆ คนดูก็ต้องเปิดใจยอมรับในสิ่งใหม่ๆ ด้วย คือถ้าดูด้วยความต่อต้านก็คงไม่มีใครชอบหรืออะไรหรอก แต่สำหรับเบลก็เป็นกำลังใจให้และรอติดตามค่ะ”
เร็วๆ นี้เห็นเพิ่งไปเยี่ยมโรงงานของคุณวิล(ชวิณ)มา?
“ใช่ค่ะ อันนั้นคือติดสอยห้อยตามไป เราไม่เคยไปที่หลังบ้านของทางนั้นใช่ไหมคะ ที่วันนั้นมีโอกาสได้ไปเพราะว่ามีคณะจากต่างประเทศมาดูโรงงานพอดี เขาก็เลยชวนเราว่าอยากไปด้วยไหม เลยคิดว่าไปซะหน่อยไปหาความรู้เพราะเราก็กำลังทำธุรกิจเหมือนกัน วันนั้นไปก็ไม่คิดว่าจะเจอคนเยอะขนาดนั้นเหมือนกัน นึกว่าจะได้ไปเงียบๆ แล้วก็ไปชะโงกดู พี่ๆ น้องๆ พนักงานก็แตกตื่นเหมือนกัน มีป้ายมาชูด้วยเขียนว่า “เบลล่า FC” แล้วเขาก็กรี๊ดๆ กัน ยอมรับว่าเขินมาก เขินทั้งแขกที่ไปพร้อมกับเรา แล้วก็เขินภาพรวมเลย“
เห็นว่าจะทำธุรกิจ ทางคุณวิลซัพพอร์ตยังไงบ้าง?
“จริงๆ เราอยากเติบโตด้วยตัวเองก่อน แต่ถ้ามันมีอะไรที่รู้สึกว่าเขาให้คำแนะนำได้เราก็ถามค่ะ สำหรับธุรกิจมีแพลนจะเปิดตัวประมาณต.ค. พ.ย.นี้ แต่น่าจะเปิดอันเดียวก่อนเป็นสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิง แล้วหลังจากนั้นก็จะมีเปิดอันอื่นออกมาอีก ธุรกิจนี้คุณวิลไม่ได้มาหุ้นด้วย เราทำเองกับพาร์ตเนอร์ค่ะ ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยนะคะ เพราะปีนี้ก็ได้มาจับธุรกิจแบบจริงจัง“