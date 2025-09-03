ชมพู แจ้งข่าวส่งกำลังใจ ปิง ฟรุตตี้ หลังเข้ารับการรักษาตัวจากอาการ หลอดเลือดในสมองตีบ

ชมพู แจ้งข่าวส่งกำลังใจ ปิง ฟรุตตี้ หลังเข้ารับการรักษาตัวจากอาการหลอดเลือดในสมองตีบ
ทำเอาแฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ หลังจากที่ ชมพู ฟรุตตี้-สุทธิพงษ์ วัฒนจัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เผยอาการป่วยของเพื่อนสนิท ปิง ฟรุตตี้-กัณพล ปรีดามาโนช ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นการด่วน หลังมีอาการหลอดเลือดในสมองตีบ
“ขอกำลังใจให้เพื่อนรักของผมครับ
พี่ปิงฟรุตตี้ หลอดเลือดในสมองตีบ กำลังอยู่ในกระบวนการรักษา ขอให้ร่างกายฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงเป็นปกติ ร้องเพลง เต้นๆๆ สร้างความสนุก ความสุขให้แฟนเพลงได้เหมือนเดิมโดยเร็วนะครับ ความคืบหน้าจะมาแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
#ส่งกำลังใจให้พี่ปิงฟรุตตี้“