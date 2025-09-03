บรรยากาศเศร้า คนบันเทิงร่วมอาลัย ณรงค์ จารุจินดา ผู้กำกับดัง สวดพระอภิธรรมคืนแรก

สวดอภิธรรมคืนแรก ผู้กำกับดัง ‘ณรงค์ จารุจินดา’ บรรยากาศสุดเศร้า – คนบันเทิงแห่อาลัยแน่น
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ณ ศาลาพ่วงจินดา สถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล นายณรงค์ จารุจินดา ผู้กำกับชื่อดัง สามีของผู้จัดละครชื่อดัง กอบสุข จารุจินดา และเป็นพี่ชายของนักแสดงอาวุโส ดวงดาว จารุจินดา ซึ่งเสียชีวิตอย่างสงบในวัย 75 ปี ด้วยโรคประจำตัวที่รักษามานาน
โดยในพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพ นำโดย นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย เป็นประธานในพิธี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยอาวรณ์ในการจากไปของผู้กำกับดัง โดยมีผู้จัดคนดังกอบสุข จารุจินดา และ อุ๊ พัชนี จารุจินดา ลูกสาว คอยต้อนรับแขกเหรื่อที่เดินทางมาร่วมงานสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนนี้ อาทิ ดี้ ปัทมา,อาร์ต พศุตม์, ดิว ปิ่นกมล,ไก่ สุปราณี. ต้น ตระการ, คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย, แหม่ม จินตหรา,น้ําฝน พัชรินทร์,อาร์ม พิพัฒน์, ดวงดาว จารุจินดา, ป๋อง พิมพ์แข, ธงธง มกจ๊ก, สายฝน ชีช้าง, จ๊ะ จิตตาภา, ไก่ วรายุฑ, หมิว ณัชชา, จันจิ จันจิรา, ต่าย นัฐฐพนท์, โย ทัศน์วรรณ, จ๋า ยศสินี, ศิรินทรา นิยากร, ดา หทัยรัตน์, แอน ทองประสม,ต่าย สายธาร และหน่อง อรุโณชา, สรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีนักแสดงหนุ่ม อาร์ต พศุตม์ และ ก้อง สรวิชญ์ ที่เดินทางมาร่วมงานรวมถึงคอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างครอบครัวของผู้กำกับดังตั้งแต่ช่วงบ่าย
สำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่ 4-9 กันยายน เวลา 18.30 น. และพิธีฌาปนกิจ ในวันพุธที่ 10 กันยายน เวลา 10.30 น. สวดพระพุทธมนต์ มาติกา บังสุกุล ถวายภัตตาหารเพล
16.30 น. เวียนเมรุ
17.00 น. ประชุมเพลิง ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ เมรุ 1