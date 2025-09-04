‘ใหม่ ดาวิกา’ ผวา โดนซาแซงคุกคามถึงหน้าบ้าน ลั่นถ้าไม่หยุดจะดำเนินคดีถึงที่สุด
ทำเอานางเอกสาวชื่อดัง ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ ถึงกับต้องผวาหลังถูกบุคคลปริศนาขับรถสะกดรอยตามไปยังสถานที่ต่างๆ และก่อกวนถึงหน้าบ้าน รวมทั้งบุกไปถึงกองถ่าย ทำให้เจ้าตัวเครียด หวาดกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัย จนต้องโทรขอความช่วยเลือจากตำรวจ โดยใหม่ได้โพสต์ข้อความผ่าน X ว่า
“ขณะนี้มีบุคคลท่านหนึ่งที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขับรถตามใหม่ไปยังสถานที่ต่าง ๆ และมาจอดรถหน้าบ้าน รวมถึงก่อกวนในกองถ่ายที่เป็นพื้นที่ private ซึ่งใหม่มีหลักฐานทั้งทะเบียนรถและบัตรประชาชนของบุคคลดังกล่าว และได้ดำเนินการแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว ขอให้หยุดการกระทำนี้โดย เด็ดขาดใหม่รู้สึกไม่ปลอดภัยในการถูกคุกคามครั้งนี้เป็นอย่างมาก (รถคันสีแดง) หยุดการกระทำเดี๋ยวนี้!!!!”
ตื่นเช้ามาต้องมาดิวกับเรื่องอะไรแบบนี้รำคาญจิตใจมากๆ เมื่อพี่เต๋อขับรถออกจากบ้านแล้วโทรกลับมาว่าเห็นรถโรคจิตจอดรออยู่หน้าบ้าน แทนที่จะเป็นวันดีดีกับกลายมาเป็นวันที่เราจะต้องเครียดหวาดกลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยและโทรขอความช่วยเหลือจากตำรวจ เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยจริงๆ เรารู้สึกว่าเค้าควรไปรักษาหรือไม่ก็อยู่กับครอบครัว ครอบครัวไม่ควรปล่อยให้เค้ามาทำอะไรแบบนี้เลย ถ้ายังมาปรากฏตัวอีกหรือมาจอดแถวบ้านคุกคามใหม่แบบนี้ใหม่จะดำเนินการให้ถึงที่สุด!!!!
มีอยู่ครั้งนึงเราคุยกับแฟนคลับหลังงานอีเวนต์รวมพลกันอยู่มีความสุขมากๆ คุยกันสนุกเสียงหัวเราะดังมากแต่อยู่อยู่ทุกอย่างต้องจบลงเมื่อ บอดี้การ์ด เดินมาบอกว่าคนคนนั้นที่สะกดรอยตามเราตามมาที่งาน และกำลังยืนมองเราอยู่ !!!แฟนคลับเราบอกว่าพี่ใหม่รีบกลับบ้านเถอะอันตราย คือใหม่เสียใจมากๆที่ต้องแยกกับแฟนคลับเพราะเรา”