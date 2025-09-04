‘คุณชายอดัม’ เปิดตัวโปรเจ็กต์ซีรีส์แนวตั้ง พลิกทุกตำราการทำ Girls’ Love เชื่อมั่นว่าต้องทำให้ดีที่สุด
เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ คุณชายอดัม หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล หันมาทำซีรีส์สั้นแนว Girls’ Love ครั้งแรก “Two Nights Universe” 6 คู่ 6 เรื่อง หลังจากคร่ำหวอดในวงการภาพยนตร์-ซีรีส์มากว่า 20 ปี ล่าสุดในงานแถลงข่าวเปิดตัวนักแสดงทั้ง 12 คน ณ TRUE ICON HALL, 7th FLOOR, ICONSIAM คุณชายอดัม ให้สัมภาษณ์ ถึงเหตุผลที่สนใจทำซีรีส์เกิร์ลเลิฟเป็นครั้งแรกหลังจากเปิดค่ายมากว่า 6 ปีว่า
ทำไมอยากทำซีรีส์ Girls’ Love ?
“ทำไมถึงทำเรื่องนี้ เพราะมีความอยากทำ เราทำซีรีส์มาหลายอย่างแล้ว ก็อยากจะทดลองสิ่งใหม่ๆ อยากลองทำ BL/ GL ซึ่งไม่เคยลองมาก่อน แล้วก็มีน้อง ๆ อยู่ในค่ายเยอะมากที่เป็นสาว ๆ เราก็รู้สึกว่าอยากจะทดลองงานใหม่ ๆ กับเขา และอยากจะลองทำงานที่เป็นไมโครดราม่า ซีรีส์สั้น ซีรีส์แนวตั้งบ้าง เพราะว่ายังไม่เคยทำงานตรงนี้”
ถ้าใครอยู่กับผมมานานพอจะรู้ว่า 20 ปีก่อน ผมทำอินเตอร์เน็ตทีวีเป็นเจ้าแรก ๆ ในประเทศไทย แล้วเราก็อยากจะกลับมาทดลองด้านนิวมีเดียอีกครั้ง หลังจากไปทำภาพยนตร์ทำซีรีส์มานาน แล้วก็อยากจะเอาศาสตร์ที่เราไปท่องยุทธจักรมาจำนวนมากมารวมกัน แต่ท้ายที่สุดสิ่งสำคัญก็ยังอยากจะเล่าเรื่องราวของผู้คนหรือมนุษย์ที่ยังสะท้อนภาพของสังคมไทยอยู่ครับ”
คอนเซ็ปต์ Two Nights คือยังไง?
“คือเราอยากให้เรื่องมันสั้นอยู่ในระยะ 2 คืน เพราะผมเชื่อว่าเรื่องราวในปัจจุบันมันเดินเร็ว โลกมันตัดสินใจเร็ว สิ่งต่างๆ มันมีผลของมันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เราเลยสร้างโจทย์ให้ตัวเอง ไม่อยากให้โจทย์มันกว้างหรือมันยาวหรือมันมีเวลาที่เป็นอาทิตย์เป็นปี เราเล่าเรื่องแค่ 5 นาทีต่อตอน 10 ตอนเนี่ยถ้าเล่าเรื่องผ่านไปเป็นปี ผมรู้สึกว่ามันยาวเกินไป ผมเลยอยากให้มันอยู่ในระยะที่คนรู้สึกว่ามันกระตุ้นต่อมของความอยากหรือการตัดสินใจบางอย่างมีระยะเวลาที่จำกัดจำเขี่ยพอสมควรได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวละครทำอะไรบางอย่างได้ดีขึ้นครับ”
ทั้ง 6 เรื่องมีความเชื่อมโยงกันมั้ย ?
“ณ เวลานี้เป็นช่วงต้นของการสร้างจักรวาลนี้ ตัวละครแต่ละตัวจริง ๆ แล้วต่อไปมันจะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น แต่ว่าตอนนี้เราต้องการสร้างให้น้อง ๆ ทั้ง 12 คนเป็นที่รู้จักก่อน แล้วก็จะมีเรื่องเส้นทางเดินของตัวเองก่อน ลองคิดเหมือนจักรวาลมาร์เวลครับ ทุกคนมีหนังของของตัวเองก่อน เป็นไอรอนแมน เป็นกัปตันอเมริกา แต่ท้ายสุดมันจะมีอเวนเจอร์ของมันอยู่ครับ”
12 คน คัดเลือกอย่างไร ?
“ไม่ได้คัด จักรวาลเริ่มต้นจากการที่มีน้อง ๆ ไม่ใช่ว่าน้อง ๆ มาหลังจากจักรวาลเกิด เราทำงานกับน้อง ๆ เรารู้จักน้อง ๆ มากพอที่จะรู้สึกว่าน้องทุก ๆ คนมีศักยภาพ คุณภาพ มีความสามารถ มีความพร้อม ถึงแม้ว่าน้องจะบอกว่าหนูยังไม่พร้อมด้วยซ้ำ แต่ผมเชื่อ ความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญ เชื่อในศักยภาพของคน เราทำงานกับนักแสดงจะเห็นว่า 20 ปีที่ผ่านมา ทำงานกับนักแสดงใหม่จำนวนมาก ทุกคนก็เห็นตั้งแต่ยุคดั้งเดิมมาเลย แล้วทุกครั้งผมเชื่อว่าน้อง ๆ ทุก ๆ คนต้องการแรงสนับสนุนที่ถูกต้อง ผมก็เชื่อว่าผมอยากเป็นแรงนั้นครับ”
คาดหวังกับซีรีส์เกิร์ลเลิฟครั้งแรก?
“ผมว่าผมอยู่กับน้อง ๆ ในค่ายมา 6 ปีแล้วครับ ผมว่าผมอยู่ยาวกว่าค่ายเกิร์ลเลิฟจำนวนมากเยอะมาก เกิร์ลเลิฟ หรือชายหญิง ไม่ว่าจะเป็นแนวไหน สิ่งสำคัญคือเรื่องมันดีหรือไม่ เราทำให้มันดีในทุก ๆ ศาสตร์ ใช้ไวยากรณ์ของภาพยนตร์ได้ดีหรือไม่ เราสามารถทำให้นักแสดง ทำให้คนเชื่อได้จริงหรือเปล่า…ไม่ต่างกัน
แต่ในส่วนของค่าย ผมเชื่อว่าประสบการณ์ 6 ปี กับความวุ่นวายของน้อง ๆ และการที่น้อง ๆ ช่วยกันประคับประคอง มีดี มีร้าย มีขึ้น มีลง มันผ่านกันมาเยอะก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นผมเชื่อว่าเขี้ยวลากดินกันทุก ๆ ท่านแล้ว น้องทุก ๆ คนโปรกันหมดแล้ว
ดังนั้นอย่างที่บอกค่ายเกิร์ลเลิฟเกิดขึ้นหลังจากซีรีส์เกิด แต่ผมค่ายเกิดก่อนมานาน มันก็จะแตกต่างหมดเลยโดยสิ้นเชิง คนอื่นทำซีรีส์ยาว ผมทำซีรีส์สั้น ผมทำเกิร์ลเลิฟหลังมีค่ายเป็นสาว ๆ ทั้งนั้นเลย คนอื่นเขาประกาศแคสฯ แล้วค่อยทำ ไปหา IP (Intellectual Property) มา ส่วนเราแต่ง IP เอง แทบจะพลิกทุกอย่างที่เป็นตำราการทำเกิร์ลเลิฟปกติ แต่ถามว่าทำได้ไหม ถ้ามันดี…ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำ ต้องทำให้ดีที่สุด ความคาดหวัง ไม่ได้คาดหวังสิ่งอื่น คาดหวังตัวเอง คาดหวังว่าพวกเราจะทำงานให้ดีเสมอ ทุกๆ งานที่ผ่านมา ทุกท่านที่เคยสัมภาษณ์จะรู้ว่าเราจะส่งมอบงานที่ดีที่สุดให้กับผู้ชมในทุกๆ ครั้งครับ”