ณเดชน์ เผยถึงคลิปสุดไวรัล แบก ญาญ่า ขึ้นบ่า ฝากถึงคนที่อยากคัฟเวอร์ ทำเลย แต่ระวังแฟนตก

‘ณเดชน์’ เผยถึงคลิปสุดไวรัล แบกว่าที่เจ้าสาว ‘ญาญ่า’ ขึ้นบ่า ฝากถึงคนที่อยากคัฟเวอร์ ทำเลย แต่ระวังแฟนตก
ทำเอาแฟนๆ ยิ้มไปตามๆ กัน หลังจากที่พระเอกหนุ่ม ณเดชน์ คูกิมิยะ โพสต์คลิปอวดความหวานถอดเสื้อ ยกว่าที่เจ้าสาว ญาญ่า อุรัสยา ขึ้นบ่าโชว์ความแข็งแรงลงในอินสตาแกรม ซึ่งงานนี้เจอพระเอกหนุ่มที่มาร่วมงานบวงสรวงภาพยนตร์ “ธี่หยด3” ณ อาคารมาลีนนท์ เจ้าตัวพูดถึงโมเมนต์หวานในคลิปดังกล่าวจนกลายเป็นไวรัลในโซเชียล พร้อมอัพเดตแพลนในอนาคตทั้งเรื่องแต่งงานและการมีทายาท
เรื่องคลิปที่เป็นไวรัล เป็นวิธีการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือเปล่า?
“เปล่า คือเห็นในโซเชียลมีคู่รักทำ จริงๆ คือดูไว้หลายคลิปแล้วแหละ ตั้งใจว่าจะทำแบบนี้มานานแล้ว แล้วเมื่อวานเสร็จงานเร็ว ว่างๆ กัน ก็เลยทำอะไรสนุกๆ กัน”
มีคนแซวว่าคนมีคู่ออกกำลังกายกันแบบนี้เหรอ?
“คือมันไม่ใช่การออกกำลังกายหรอกครับ มันคือการทำอะไรน่ารักๆ ด้วยกันเฉยๆ (ญาญ่าหนักไหม?) ไม่หนัก แต่มันเป็นท่าที่คนอยู่ข้างล่าง เราต้องเกร็งตลอดเวลา เคยเห็นคนอื่นทำมันดูง่ายมากเลย แต่พอมาทำเองก็รู้สึกว่าใช้ได้เลย ซ้อมสองรอบเอง สบาย ส่วนตอนจูบ ถามว่าซ้อมหลายรอบไหม ไม่ๆ”
ญ่าว่าไงบ้าง พอเราชวนเขาทำ?
“ก็ตื่นเต้นครับ รีบเตรียมตัวกันเลย ตั้งกล้องดูเรฟเฟอร์เรนซ์ ก็สนุกดีครับ (ปกติเล่นแบบนี้บ่อยไหม?) ก็บ่อยนะ ยิ่งถ้าไปอยู่ต่างประเทศ หรือไปบรรยากาศที่ดีๆ สวยงาม แล้วก็กระโดดโลดเต้นกันตลอด”
อยากฝากถึงคนที่อยากคัฟเวอร์ไหม?
“ทำเลยครับ ระวังเจ็บหลังก็พอแล้ว และระวังแฟนตก (หมากคิมก็เข้ามาแซว?) จริงๆ คลิปพวกนี้เราเห็นด้วยกันด้วย อยู่ที่ว่าใครจะทำท่าไหน”
มันทำให้เราสวีตกันมากขึ้นไหม?
“ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างอีกหนึ่งอย่างแล้วกัน ที่ทำด้วยกัน เราก็อยากจะแชร์ให้กับคนดู คือเป็นที่นอนของญาญ่าแล้วกัน (แม่แก้วแซวรู้สึกเป็นไงบ้าง?) ก็คงดีครับ แม่คงแฮปปี้”
มีคนอิจฉาญาญ่าแล้วนะ?
“ใครก็เป็นได้ ผู้ชายทุกคน (ฝากถึงคนโสดที่หลายหลายคนอิจฉาตาร้อน?) แนะนำให้ฝึกสควอทนะครับ เยอะเยอะนะครับ แล้วเดี๋ยวคุณจะแบกคู่ครองของคุณได้เอง”
ล่าสุดสัมภาษณ์หมากคิมมาเรื่องของการมีน้อง เขาแซวบอกว่าอยากมีน้องพร้อมกับณเดชน์ญาญ่า?
“ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ ถ้าเรามีลูกอยู่ในเวลาที่มันใกล้เคียงกัน ผมว่ามันเป็นที่ปรึกษากันได้ ไม่ว่าเราจะเป็นเพศชายหรือว่าเป็นเพศหญิง มันก็คงเรื่องราวที่ผู้หญิงจะต้องแบกรับ ผู้ชายอาจจะต้องดูแล ผมว่าถ้ามีลูกใกล้เคียงกันมันก็เป็นเรื่องที่ดี”
มีนัดกันไหม?
“ยังไม่ได้นัดกันแบบจริงจัง แต่ก็ก็มีคุยๆ บ้างว่า น่าจะปีหน้า คือต่างคนงานก็เยอะกันด้วย ทั้งหมากทั้งคิม ทั้งผมและญาญ่า คือแพลนที่จะมีน้องจริงๆ มันก็เป็นรายละเอียดที่สำคัญที่จะต้องคุยกันด้วย เราเองก็อยากจะปรึกษาคุณหมอ ให้มันดีจริงจริง และปลอดภัยจริงๆ คือเราไม่ได้ถึงขนาดจิ้มมันล็อก”
แต่ถ้าไล่ๆ กัน มันก็เป็นอะไรที่ดี เราเห็นเพื่อนเราภูผากับจ๋า เวลาเขามีเขาเลี้ยงลูก ก็เป็นเคสสตาร์ดี้ที่ดีมากๆ และแบ่งเวลาให้ลูก แบ่งเวลาให้กับตัวเองด้วย ซึ่งถ้าเรามีโอกาสมีน้อง ในเวลาที่มันใกล้กัน ถ้าเราไปไหนมาไหน หรือเราทำกิจกรรมอะไรด้วยกัน มันคงเป็นอะไรที่ดี”
เคยคุยกับหมอหรือยังเรื่องนี้?
“ยังครับ ยังไม่ได้คุย ปีหน้าเอางานแต่งก่อน จริงๆ เรื่องลูกเราก็คุยกันว่าอยากจะมีกี่คน อยากมีเมื่อไหร่ ก็มีไอเดีย ถามว่าถ้าจะต้องฟันธง เหยียบเท้าไว้เลย ผมว่าผมกับญ่าไม่ใช่อย่างนั้น ก็มีการวาดฝันไว้สนุกๆ ตอนแรกบอกว่าคนเดียว สักพักก็มาสองคน สามคน กลับมาคนเดียว เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา คือผมไม่ใช่คนแบกท้อง”
เรื่องงานแต่ง?
“จริงๆ อยู่ในขั้นตอนหลายๆ อย่าง คือเรามีสามงานก็ค่อยๆ ทยอยเติมเต็มช่องว่างในสิ่งที่เราขาดไปอยู่ ในเรื่องของ ดีเทลงาน พอเราโยนให้เวดดิ้งแพลนเนอร์ทั้งหมด เราก็สบายใจในส่วนหนึ่งแล้ว แล้วเดี๋ยวพวกเดตไลน์อะไรหลายอย่าง เขาก็จะมาสะกิดเราเองว่าถึงเวลาแล้วนะต้องเลือกดราฟ อะไรแบบนี้”
งานแรกพร้อมหรือยัง?
“พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยัง ยังมีดีเทลเยอะ”