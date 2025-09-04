‘ณเดชน์’ ตื่นเต้น ธี่หยด3 ใกล้ฉาย การันตีความเดือด-หลอนหนักกว่าเดิม เชื่อถูกใจคนดู
ความหลอนครั้งใหม่กำลังกลับมาอีกครั้ง สำหรับภาพยนตร์ “ธี่หยด 3” โดยช่วงเช้าที่ผ่านมา (4 กันยายน) ได้ฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงและแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ ณ อาคารมาลีนนท์ พระราม 4 จากนั้นพระเอกหนุ่ม ณเดชน์ คูกิมิยะ ก็เปิดใจถึงการทำงานในภาคนี้ที่ทั้งหนัก ทั้งโหด และหลอนมากกว่าภาคที่ผ่านมา
ธี่หยด3ใกล้แล้ว?
“ใกล้แล้วครับ อีกไม่ถึงเดือนจะได้ดูกันแล้ว ผมตื่นเต้น ภาคนี้ผมรู้สึกว่าทำงานหนักขึ้นมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นในเรื่องค่อนข้างเยอะ ในฐานะนักแสดงรู้สึกว่ายากขึ้น เป็นเรื่องราวของตัวละคร ในการไปตามหายี่ (น้องสาวในเรื่อง) หรือแม้กระทั่งบทบาทของน้องยี่เองในเรื่องนี้ ค่อนข้างจะเยอะขึ้น บทหนักมากๆ พวกซีเคว้นซ์ตรงนี้มันทำให้หนังเกิดความน่าสนใจ มีความสนุก ตื่นเต้นตลอดเวลา เป็นความตั้งใจจริงๆ หลังจากเราทำภาคสองไป ภาคสามทางพี่ต้อม-พี่แป๊ป(ผู้กำกับ) อยากให้มีความน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิม ความหลอนหนักกว่าเดิมให้คนได้ติดตาติดใจ”
เรื่องการบู๊ใส่สุดเลยสำหรับภาคนี้?
“ภาคนี้ถือว่าใส่สุดครับ ทั้งโปรดักชั่นเอย ทีมนักแสดงด้วย แล้วเรื่องราวค่อนข้างหนักมาก คิดว่าภาคสองเดือดแล้วนะ แต่มันคนละมุมมอง ภาคสองมันเดือดแบบแอ็กชั่นส่วนใหญ่ แต่ภาคสามมันเดือดในเรื่องความหลอนและความน่ากลัว”
ความหลอนคนดูต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไง?
“ผมว่าหลายอย่างคนดูอาจจะคาดเดาไม่ได้ ด้วยความไม่ได้มีส่วนมาจากนิยาย เพราะฉะนั้นเรื่องราวเราปูขึ้นมาเองต่อจากภาคสอง ผมรู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบภาคนี้ หวังว่าคนดูจะรู้สึกว่าการได้ดูภาคสามคอมพลีตคำถาม และคอมพลีตความรู้สึกของคนดูเช่นกันครับ ภาคนี้มีทั้งป่า แม่น้ำแคว ใต้น้ำ อยู่ในโรงเรียนบ้าง สตูดิโอบ้าง งบเยอะครับ ทางทีมทางผู้มีอุปการะเปิดโอกาสให้ทางโปรดักชั่นและเพิ่มเติมความสนุกความตื่นเต้นเข้าไปในพาร์ตของการถ่ายทำ ตื่นตาตื่นใจคนดูค่อนข้างเยอะในภาคนี้”
รวมถึงซิกซ์แพ็กด้วย ก็จะตื่นตาตื่นใจคนดูเหมือนกัน?
“ยังไม่ทิ้งครับ พี่คนเขียนบทอยากให้ถอดเสื้ออยู่ดี แต่ว่ามันมีเหตุผลของมันครับ จะบอกว่าทำไมผีชุดดำถึงจองร้างจองผลาญ ครอบครัวตัว ย ภาคสามคนที่อยู่ในครอบครัวนี้เป็นกุญแจสำคัญมากสำหรับผีชุดดำ ทุกคนมีปัจจัยที่ทำให้ผีชุดดำกลับมาหรือทำให้ผีชุดดำฟื้นขึ้นมา แต่ในภาคสามคนดูจะได้เดินทางในการเรียนรู้ รู้จักผีชุดดำมากขึ้น เพราะเราจะมีการย้อนกลับไปของจุดเริ่มต้นผีชุดดำแบบจริงๆ”
ที่บอกว่าเขาเขียนบทให้ถอดเสื้อนี่ยังไง?
“ถือว่ามีเหตุผลให้ต้องถอดเสื้อขึงมือขึงเท้าไว้ ผมว่าเห็นแป๊ปๆ ไม่ได้โชว์อะไรมาก ภาคนี้อยากให้พี่ยักษ์ตัวใหญ่ขึ้น เพราะว่าอยู่ดีกินดีด้วย ทำงานอยู่ที่ไร่ อยู่กับน้องใช้ชีวิตมีความสุข หลังจากเหตุการณ์ภาคสองจบลง จะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครหลายคน”
ฟิตหุ่นยังไงบ้าง?
“กินเยอะๆ ครับ ภาคสองตัวประมาณหนึ่ง ภาคสามจะต้องขุนตัวเองให้เยอะขึ้น เข้าฟิตเนสมากขึ้น”
เคยบาดเจ็บมา การเข้าซีนแอ็กชั่นต้องเซฟตัวเองมากแค่ไหน?
“ก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา สมมติบางฉากเกิดอะไรที่ผิดพลาดขึ้นมาที่ไม่ได้เป็นอันตรายมาก แต่ถ้า เราบาดเจ็บมากเป็นอันตรายเกิดขึ้นกับเราเองหรือเกิดขึ้นกับคนที่เล่นด้วยเราต้องรู้ว่าลิมิตอยู่ตรงไหน มือที่เคยเจ็บตอนนี้ระวังอยู่ แต่ว่ามันไม่ได้มีผลเท่าไหร่ ในการต่อยอะไรที่แข็งมากตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ การถ่ายแล้วก็ต่อยนักแสดงด้วยกันจริงๆ ไม่ได้ มันจะมีมุมกล้องลักษณะการถ่ายทำที่ทำให้เซฟทั้งคู่ด้วย เราเลือดบ้าค่อนข้างเยอะ ไม่อยากให้มาเป็นข้อจำกัดในการแสดงของเรา”