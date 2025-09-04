บี้ สุกฤษฎิ์ คัมแบ๊ก! เคลื่อนไหวโซเชียลในรอบปี ฉลองวันเกิดครบ 40 แฟนคลับแห่เมนต์คิดถึงรัวๆ
ห่างหายจากการอัพเดตโซเชียลไปนานกว่า 1 ปีเต็ม สำหรับนักร้องหนุ่ม บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว หรือ บี้ เดอะสตาร์ ที่ขอพักงานในวงการบันเทิง และหันมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่ต่างจังหวัด ซึ่งก็ทำเอาแฟนๆ และเพื่อนในวงการบ่นคิดถึงกันสุดๆ
แต่ล่าสุดนักร้องหนุ่มก็กลับมาเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 40 ปีของเจ้าตัว ซึ่งนับว่าเป็นการโพสต์ครั้งแรกในรอบปีเลยก็ว่าได้ โดยหนุ่มบี้โพสต์ภาพตัวเอง พร้อมรอยยิ้มสดใส และระบุข้อความว่า
“ปีก่อน 40 เอาฤกษ์เอาชัย ปีนี้ 40 แท้ ๆ แล้วค๊าบบ #HappyBirthDayToMe” ท่ามกลางแฟนคลับ และเพื่อนบันเทิงเข้ามาอวยพรวันเกิดและพร้อมใจกันบอกคิดถึงนักร้องหนุ่มกันรัวๆ
