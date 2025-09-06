‘บิ๊ก ดี เจอร์ราร์ด’ ประกาศตัวเป็นเอเลี่ยน เชื่อมจิต ‘กรรชัย’ นัดคิวออกโหนกระแสแล้ว
หลังจากที่ศิลปินหนุ่มมากความสามารถ บิ๊ก ดี เจอร์ราร์ด หรือ ไบรอัน เจอร์ราร์ด อุกฤษ วิลลีย์ บรอด ดอนกาเบียล ได้ออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวอย่างยาวเหยียดว่า
“ทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่เป็นความลับของผมมาบอก..จริงๆ แล้วผมคิดที่จะบอกเรื่องนี้มานานแล้วแต่ผมยังไม่สามารถบอกทุกคนได้จริงๆ..เนื่องจากมันเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อได้…และถ้าบอกไปพี่หนุ่มกรรชัยอาจติดต่อมาขอคิวผมไปออกโหนกระแสมันเลยทำให้ผมลังเลอยู่นานครับว่าจะบอกหรือไม่บอกดี..
แต่วันนี้ผมได้ตัดสินใจแล้วครับว่าผมจะบอกความลับนี้กับทุกคนซึ่งก่อนที่ผมจะบอกทุกคนนั้น..ผมขอถามทุกคนก่อนครับ..ว่าทุกคนเคยสังเกตไหมว่าจริงๆ แล้วความสามารถของผมที่มันหลากหลายและอยู่ในระดับที่สูงไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพลงที่ราวกับหลุดมาจากต่างโลก…หรือ จะเป็นความสามารถในการร้องเพลงได้ทุกแนวอย่างช่ำชองหรือแม้แต่การแร็พที่ดูเหมือนยากผมก็สามารถทำให้ออกมาได้อย่างง่ายดายราวกับอยู่ในสายเลือด..
นี่ยังไม่รวมถึงการแสดงที่ผมไม่เคยร่ำเรียนมาก่อนแต่ก็สามารถเข้าใจและถ่ายทอดมันออกมาได้ราวกับ นักแสดงHollywoodมาเอง ส่วนการพูดจาของผมหากสังเกตดีๆ ผมจะมีมุมมองที่แตกต่างอยู่เสมอแต่ก็ยังมีความลึกซึ้งและน่าสนใจเหมือนกับเป็นนักปราชญ์ผู้เจนโลกมีอายุมาแล้วเป็นพันๆ ปี…
นี่ยังไม่รวมถึงความสามารถในการเล่นคอนเสิร์ตของผมที่ไร้ซึ่งความเหน็ดเหนื่อย..เหนือมนุษย์ ราวกับJames Brownกลับชาติมาเกิดก็ไม่ปาน…และยังมีอีกหลายความสามารถที่ทุกคนยังไม่รู้แต่ผมจะต้องปิดบังไว้ไม่ให้พวกคุณสังสัยในตัวผมไปมากกว่านี้..คำถาม…คือผมทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร? หลายๆ คนอาจเรียกสิ่งนี้ว่า“อัจฉริยะ”แต่จริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นอัจฉริยะหรอกครับ..
จริงๆ แล้วผมเป็น…เอเลี่ยนครับ ใช่ครับผมคือเอเลี่ยนตัวจริงและนี้คือเรื่องปกติที่เอเลี่ยนทำกันได้อยู่แล้วครับผมซึ่งผมรู้ว่าต่อให้ผมออกมาบอกความจริงนี้แก่ทุกคน..ทุกคนก็คงไม่เชื่อผมอยู่ดีเพราะทุกคนมีภาพจำว่าเอเลี่ยนต้องมีรูปร่างแบบในหนังน่าเกลียด น่ากลัวและดูประหลาด..แต่พวกคุณคงไม่รู้ว่าพวกเรา..เผ่าพันธุ์แอนโดรเมเดี่ยนนั้นถูกส่งมาในร่างกายของมนุษย์ไม่ให้พวกคุณที่เป็นมนุษย์โลก ตกใจ หรือ ตื่นตระหนกผมจะบอกให้ว่า Elon musk,น้องMilli, จ๋าย ไททศมิตร , Lisa , BowkylionThe Toys หรือแม้แต่ Da vinci กับSteve Jobsผู้ล่วงลับกลับดาวไปก่อนก็เป็น เอเลี่ยน เหมือนกับผม..(ขอโทษพี่น้องชาวเอเลี่ยนทุกคนที่ผมต้องเปิดเผยความลับนี้) วันนี้ผมสบายใจแล้วที่ได้บอกเรื่องนี้ครับผมอัดอั้นมานานมากจริงๆ ผมขอโทษนะ..ที่วันนี้ผมต้องมาบอกแต่ที่กล้าบอก เพราะผมมั่นใจแล้วครับว่าต่อให้บอกไปก็คงไม่มีใครเชื่ออยู่ดีนอกจากพี่พีท ทองเจือ แต่ยังไงก็ขอบคุณที่รับฟังและอ่านจนจบครับ
จาก D Gerrard “เอเลี่ยนของคุณ”
พร้อมกับฝากข้อความถึงหนุ่ม กรรชัยอีกว่า “ปล.ถึงพี่หนุ่มกรรชัยหากต้องการขอ คิวผมไปออกโหนกระแสรบกวน ติดต่อผ่านผู้จัดการผมนะครับ ถึงแม้ว่าผมจะมีโทรจิตแต่ทำแบบที่ชาวโลกทำกันดีกว่าครับผมไม่ติด ขอบคุณครับ”
งานนี้หนุ่มกรรชัย ไม่รอช้า เข้ามาคอมเมนต์ “บิ๊กครับ พี่รบกวนเปิดโทรจิตแปปได้มั้ยครับ พี่พยายามเชื่อมจิตกับน้องแล้ว ติดต่อยากมากครับ พี่อยากสื่อกับน้องโดยตรง พี่ไม่สะดวกผ่านผจก.แบบชาวโลกครับ รบกวนครับ”
ด้านหนุ่มบิ๊กก็ตอบกลับไปว่า “พี่เชื่อมจิตได้ด้วยหรอครับ ผมคิดว่าในโลกนี้นอกจากผมก็มีแต่น้องไนซ์ที่ทำได้ โอเคครับ..งั้นพร้อมนะครับพี่..เริ่มครับเชื่อมมมมมมม จิ๊ดดดดดด ย๊ากก ครับ เคครับ รับทราบแล้วเจอกัน บ่าย2 วันที่22 กันยา ที่ห้องส่งโหนกระแสครับ ตามนั้นครับ ค่าตัวไม่เอาครับ ขอบคุณครับ”
ซึ่งก็ทำเอาถูกอกถูกใจแฟนๆ กันยกใหญ่ พร้อมใจกันเข้ามาคอมเมนต์สนุกๆ ในโพสต์ดังกล่าวกันอย่างล้นหลาม