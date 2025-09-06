ดาว ณัฐภัสสร ยิ้มรับหวาน แกงส้ม จนจะโดนแฟนคลับบล็อก ลั่นเขาเหมือนของขวัญในชีวิต
เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่โชว์ความหวานผ่านคอนเทนต์ให้แฟนๆ ได้ตาร้อนอยู่ตลอดๆ สำหรับ ดาว ณัฐภัสสร และ แกงส้ม ธนทัต พร้อมกับตามลุ้นข่าวดีของทั้งคู่อยู่ตลอด โดยล่าสุด ดาว ก็ได้เปิดใจว่า
คู่รักสายคอนเทนต์ “ดาว-แกงส้ม”?
“จริงๆ เหมือนกลายเป็นชีวิตประจำวันเราไปแล้วด้วยค่ะ และพอมีคนที่มาคอมเมนต์พูดคุยกับเราเรื่อยๆ ก็รู้สึกว่าเราเริ่มมีความสุขกับสิ่งที่เราทำ และการเป็นตัวเองของเรามันสามารถสร้างความสุขให้กับคนอื่นได้ เราก็แฮปปี้และจะทำไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตอนนี้มันกลายมาเป็นอาชีพ ก็ดีที่เราได้เป็นตัวเองด้วยและเป็นอาชีพด้วย และได้ทำให้ทุกคนมีความสุขด้วยค่ะ”
บางทีคอนเทนต์ก็วิ่งหา?
“เอาจริงๆ เราไม่เคยเตี้ยมกันเลยนะว่าเราจะต้องมีสคริปต์เป๊ะๆ อย่างเรื่องชุดอะไรต่างๆ ทุกคนจะเห็นว่าดาวก็จะแต่งตัวประมาณนี้อยู่แล้ว และเขาก็จะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้ว แต่เขาก็แค่แซวแหละค่ะ แต่ก็จะซัพพอร์ตตลอด เวลาที่เขาไปด้วยเขาก็จะไม่ค่อยเป็นห่วงอะไรเท่าไหร่ มางานนี้ก็ได้รับการอนุมัติแล้วว่าโอเค (ยิ้ม) ผ่าน เขาบอกว่าชุดนี้เหมือนคุณนอนอยู่บนพรมเลย (ยิ้ม) มีคอนเทนต์ในทุกๆ วัน”
เขาชมเราบ้างมั้ย?
“เขาชม เขาก็บอกว่าเราดูดี เขาก็โอเคชม จริงๆ เขาเป็นคนพูดเหมือนแซว แต่เราก็รู้สึกว่าเขาก็ภูมิใจในตัวเราประมาณนึงแหละ”
แฟนๆ แซวว่าหวานมาก จะอัลฟอลแล้ว?
“ก็อย่าเพิ่งอัลฟอล แฟนๆ บอกว่าไม่อัลฟอลงั้นขอบล็อกเลย อย่าบล็อก ขอให้เราเป็นความน่าหมั่นไส้ในวันที่กรูมมี่ของทุกๆ คนก็แล้วกันว่าคู่นี้มันมาอีกแล้ว ให้มีอะไรให้เม้าท์ๆ (ยิ้ม)”
หวานกันตลอด?
“ที่ตีกันก็มีเยอะนะ (หัวเราะ) แต่ก็จะเป็นสไตล์เรา ด้วยความที่เขาก็เป็นคนอารมณ์ดี เราก็เป็นคนอารมณ์ดี ก็เลยโอเค”
ในการทำคอนเทนต์แต่ละครั้งต้องคุยกันก่อนมั้ย?
“ก็อาจจะมีบอกแค่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีการแต่งตัวนะ ที่เหลืออยากจะพูดอะไรพูดเลย เป็นตัวเองไปเลย เพราะว่าเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่วันแรกมาจนถึงทุกวันนี้ ถ้าสมมติว่าจะมานั้งมีสคลิปดาวว่าคนดูก็ดูออก”
เคยมีตีกันจริงจังมั้ย?
“ไม่มีเลยค่ะ ยังไม่มีค่ะ (หัวเราะ)”
ถ้าเขาจะขอแต่งต้องมีคอนเทนต์มั้ย?
“ก็เคยบอกเขาว่าถ้าจะขอแต่ง ขอให้มีมือถือเครื่องนึงที่ซ่อนอยู่ตรงไหนให้เราหน่อย เพราะสุดท้ายเราก็อยากจะมีโมเมนต์ตรงนั้นเหมือนกัน ซึ่งเขาก็ไม่รับปาก (หัวเราะ) เขาบอกว่าโมเมนต์นั้นมันอีกแบบนึง เราก็แล้วแต่เขาอยู่แล้วค่ะ ยังไงก็ได้”
เริ่มมีแพลนบ้างหรือยัง?
“อยากให้เขาออกงานบ้างเหมือนกันเนอะ จะได้คุยกันได้ ไม่แน่ใจเลยค่ะ ไม่ได้ไปถามเซ้าซี้อะไรเขา อยากให้เขาได้เป็นตัวเองจริงๆ เพราะทุกวันนี้แค่เขาดูแลน้องๆ ศิลปินในสังกัด เขาก็มีความเครียดอยู่แล้ว เราก็ไม่อยากไปกดดันอะไรเขามาก แต่ก็บอกว่าแหวนวงนี้มันช้ำแล้ว หลายปีแล้ว (โชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้าย) เมื่อเช้าก็เพิ่งโชว์ว่าเพิ่งไปทำเล็บมาใหม่เลยนะ สีแนวสกินแคร์มากๆ ถ้ามันยาวอีกนิดนึงใส่แหวนแล้วจะสวยสุดๆ ก็พูดแค่นี้ ไม่มีกดดัน (ยิ้ม)”
อยากได้กี่กะรัต?
“สังคมกดดันให้เพชรเราเม็ดใหญ่ (หัวเราะ) แต่สำหรับดาว ดาวว่าเขารู้ใจดาวอยู่แล้ว ดาวบอกเขาเลยว่าดาวอยากที่จะใส่แหวนแต่งงานไปด้วยทุกที่ จะกี่กะรัต จะเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่เขาพิจารณาเลยค่ะ ยังไงก็ได้ (ยิ้ม)”
ตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้ว จะเป็นฝ่ายขอเขาเองเลยมั้ย?
“ต้องเป็นคนไทยคนแรกทุกเรื่องเลย (หัวเราะ) ไม่รู้เหมือนกันนะคะ ถ้ามันรู้สึกขึ้นมาจริงๆ ว่าต้องการ ณ เวลานั้น อยากทำให้เขา ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ตอนนี้ยังไม่มีความคิดแบบนั้นค่ะ (ยิ้ม) ตอนนี้มันก็โอเคแล้ว เคยมีคนถามดาวว่ากังวลเรื่องความสัมพันธ์ในอนาคตมั้ย แต่ก่อนดาวกลัวมากว่าจะ 30 แล้วยังไม่ได้แต่งงานเลย ตอนเด็กๆ ที่ครูถามว่าชีวิตจะเป็นยังไง เรากรอกเลย ดาวเชื่อว่าทุกคนเป็น อายุ 25 แต่งงาน อายุ 28 มีลูก ทุกวันนี้จะ 37 แล้วยังไม่ได้แต่งงาน (ยิ้ม) เพราะฉะนั้นแพลนต่างๆ มันไม่ตายตัว ก็เลยคิดว่าปล่อยให้ทุกคนมันเป็นไปตามที่เราใช้ชีวิตประจำวันก็ได้ค่ะ”
มีเซ้นส์มาบ้างมั้ย?
“เราจะไม่พูดเรื่องมีเซ้นส์แล้ว พูดมา 2 ปีแล้ว เซ้นส์ไม่ถูกเลยสักครั้ง (หัวเราะ) เขานิ่งมากเลย นิ่งจนดาวรู้สึกว่าแหวนวงนั้นมันมีอยู่จริงหรือเปล่า แต่ถ้าสมมติว่าวันนึงมันไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะ เพราะทุกวันนี้ที่เรามีกันและกันอยู่ ก็รู้สึกว่าเขาเป็นของขวัญในชีวิตในทุกๆ วันอยู่แล้ว (ยิ้ม)”