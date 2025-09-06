‘ต่อ ธนภพ’ ลั่นเลิกมองหาความรัก เผยไม่ได้ปิดกั้น แต่ไม่ค่อยออกไปไหน
หลังจากที่พระเอกหนุ่ม ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร ปิดฉากความรักกับแฟนสาวนอกวงการที่คบกันมากว่า 13 ปีไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และใช้ชีวิตโสดมาได้สักพัก ล่าสุดเจอพระเอกหนุ่มที่มาร่วมงานเปิดตัว LE SEL D’ISSEY EAU DE PARFUM Discover the warm intensity of salt in a bottle full of intensity with the NEW ISSEY MIYAKE LE SEL D’ISSEY EAU DE PARFUM ที่ สยามพารากอน ก็ได้ขออัพเดตสถานะหัวใจตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ปรับลุคใหม่?
“ปกติ ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะ อาจจะไม่ได้กลับมาผมสั้นอย่างนี้นาน (โล่ง?) ผมชอบ อยากตัดมานานแล้วแต่มีงานต่อเนื่อง พอทีจังหวะถึงได้ตัดก็ดีใจนะ”
มีผลงานพิเศษ?
“ใช่ จริงๆ แวบไปทำโปรเจ็กต์พิเศษมา แต่อยู่ในช่วงโปรดักชั่น ไทม์ไลน์ออนแอร์ยังไม่แน่ใจ อยากให้รอติดตามเป็นโปรเจ็กต์ที่ดีครับ (ไทยหรือนอก?) ตอบยากจัง อาจจะยังบอกไม่ได้ แต่เดี๋ยวรีบบอกไม่ใช่ตั้งใจกั๊กนะ กลัวพูดผิด”
ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง?
“ดีนะ รู้สึกว่าได้พักเยอะขึ้น แต่ช่วงที่ถ่ายโปรเจ็กต์อยู่ก็ไม่ได้พักเลย (ก่อนหน้านี้มีกังวลเรื่องครอบครัว?) ไม่ได้กังวล แต่เรียกเป็นความตั้งใจตัวเอง เพราะว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะ ถ้าเลือกได้ดูแลพ่อแม่เราก็อยากทำให้ดี ไม่ดกดันๆ”
เรื่องงานล่ะ?
“เปิดรับมากขึ้น ชิลมากขึ้น การคุยงานต่างๆ รู้สึกว่าเปิดใจง่ายขึ้น (หัวใจล่ะ?) ปกติครับ (มีคนคุยมั้ย?) คุยกับตัวเองนี่แหละเยอะ ช่วงนี้ชีวิตผมมีงานอดิเรกที่หลายปีไม่ได้ทำพอมีเวลาแล้วได้ทำ”
โฟกัสแค่เรื่องงาน?
“เรียกว่าโฟกัสตัวเองเป็นหลักครับ ผมรู้สึกว่าได้หันกลับมามองตัวเองเต็มที่มากๆ (ได้แง่คิดอะไรเพิ่มขึ้นไหม?) เรียกว่ารู้ตัวแล้วกันว่าสิ่งไหนไม่เหมาะกับช่วงเวลานี้ ใครๆ ก็อยากมีความรัก หมายถึงถ้าเรารู้ตัวดีว่ามีแล้วอาจจะทำได้ไม่ดี อาจจะไม่ใช่ไทม์มิ่งที่ดีเท่าไหร่“
ความรักสำหรับเราต้องยังไงต่อจากนี้?
“เรื่องความรักผมเลิกมองแล้ว เมื่อไหร่ผมคาดหวังมันก็เสี่ยงที่จะผิดพลาดเท่านั้น แต่ผมยังจริงจังกับความรักนะ ผมว่าความรู้สึกมันดูถูกไม่ได้ ผมว่าการแคร์คนอื่นด้วย การรู้ตัวเองเป็นอีกวิธีที่คิดว่าไม่แย่“
เปิดไหม?
”เปิดครับ แต่ไม่ค่อยออกไปไหน หมายถึงไม่ได้ปิดเลย แต่อะไรที่เคยชอบตอนเด็กพอตอนนี้ทำงานเยอะแล้วไม่ได้ทำ ตอนนี้เลยกลับมาทำ อย่างตอนนี้ผมก็เลี้ยงแมลงอยู่บ้าน ช่วงนี้พยายามสร้างตัวเอง นั่งทำโมเดล รู้สึกได้ว่าเมื่อก่อนแอคทีพกว่านี้อยากออกไปนอกบ้านบ้าง แต่ตอนนี้อยากนั่งที่โต๊ะที่เราคอมฟอร์ท นั่งก๊อกแก๊กไปเรื่อย (รักษาความโสดไปก่อน?) ไม่หรอก ผมแค่ใช้ชีวิตปกติครับ ไม่ได้แบบว่าต้องมี“
แต่มีคนคุย?
“ก็ตัวเองนี่แหละครับ (หัวเราะ) แล้วก็เพื่อนๆ ครับ”