‘เจเจ’ ตื่นเต้น เตรียมขึ้นบิ๊กเมาน์เท่น เล่าโมเมนต์วันเกิดครบ 29 ปี เผยเรื่องรักยังต้องเรียนรู้กันและกัน
เป็นอีกหนึ่งคนที่มีรายชื่อขึ้นโชว์บนเวที บิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัล ปลายปีที่จะถึงนี้ สำหรับ เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม ที่ทำเอาเจ้าตัวถึงกับตื่นเต้นสุดๆ แม้จะเคยขึ้นเวทีมาแล้วครั้งนึง เรียกว่าตอนนี้เจเจก็ซุ่มซ้อมและเตรียมโปรเจ็กต์ พร้อมทำเพลงให้ทันวันงาน
ล่าสุด เจเจมาร่วมงานเปิดตัวน้ำหอม แบรนด์ดัง อิซเซมิยาเกะ LE SEL D’ISSEY EAU DE PARFUM Discover the warm intensity of salt in a bottle full of intensity with the NEW ISSEY MIYAKE LE SEL D’ISSEY EAU DE PARFUM ที่ สยามพารากอน ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความตื่นเต้นและความพร้อมในการขึ้นโชว์ในเทศกาลดนตรี บิ๊กเมาน์เท่นมิวสิคเฟสติวัลที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้ พร้อมเล่าโมเมนต์ฉลองวันเกิดอายุครบ 29 ปีที่ผ่านมาให้ฟังว่า
เตรียมตัวขึ้นบิ๊กเมาน์เท่น?
“ใช่ครับ ช่วงปลายปีมีเฟสติวัลเนอะ เคยไปแล้ว 1 ครั้ง แต่ตื่นเต้นนะ ลุ้นอยู่ว่าจะเตรียมโปรเจ็กต์ทันไหม ไม่แน่ใจว่าระบุเวทีวัวกับอะไรสักอย่างที่สามารถสลับเวทีได้ ตอนนี้อยู่กระบวนการปรึกษาทีมอยู่ แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ ผมว่ายากนะและเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ ทุกคนมีฝันอยู่แล้วที่อยากขึ้นเวทีบิ๊กเมาน์เท่น พอเราได้โอกาสนี้ก็อยากทำให้เต็มที่ ก็เตรียมโชว์นี่แหละและเรื่องของโปรเจ็กต์เพลงใหม่ที่เตรียมอยู่ก็อาจจะทัน”
2 เดือน ทันไหม?
“คิดว่าเป็นไปได้ ตอนนี้ผมค่อนข้างยุ่งเพราะถ่ายซีรีส์ด้วย ถามว่ามีเวลาไหม มีแต่ไม่เยอะ อย่างเพลงมีทำอยู่เรื่อยๆ แต่พอไม่ได้ปล่อยนานแล้ว พอกลับมาครั้งนี้ก็อยากได้เพลงที่ดีที่สุด ภาพที่ใช่ที่สุด สมมติว่าถ้าภาพมันยังไม่ใช่ก็จะยังไม่ปล่อยครับ”
วันเกิดที่ผ่านมา?
“ดีครับ ค่อนข้างเรียบง่าย ไม่ได้จัดปาร์ตี้ใหญ่โต ไปทานข้างกับพ่อแม่และต้าเหนิง ในส่วนของของขวัญก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ เรียบๆ ไม่มีอะไรพิเศษ”
เป็น 29 ที่เรียบๆ?
“ใช่ เพราะก่อนหน้านี้ค่อนข้างทุลักทุเลนิดนึง ตอนนี้ก็โอเค ผมว่ามันถึงวัยที่จะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว ปีนี้ 29 ปีหน้า 30 แล้ว ที่ผ่านมารู้สึกว่ามีบางช่วงบางตอนที่เรายังค้นหาตัวเองอยู่แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดี ภาพรวมครับ ด้านดีก็มี แต่ก็ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างแก้ไขได้“
ชีวิต ความรัก เรื่องงานแต่งเป็นยังไง?
“เรื่อยๆ มันเคยอยู่ในจุดที่มันวางแผน แล้วพอโตขึ้นมาก็ไม่ค่อยได้พูดกันเรื่องนี้ โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทำกันอยู่ ด้วยความที่วัย 29 มันยังไม่ใช่วัยผู้ใหญ่เต็มตัว ยังมีอะไรอีกเยอะที่ตัองเรียนรู้กันและกัน สุดท้ายจะเดินไปทางไหน คุยกันตลอดแหละแต่ไม่ได้บอกว่าอีกปีสองปี คบกันมา 9 ปี มันก็เป็นเพื่อนกันแล้วครับ”