เสียงเพลงไม่เคยหายจากหัวใจ มิ้นท์ อรรถวดี คัมแบ๊ก พร้อมส่งความสุขผ่านซิงเกิ้ลใหม่
ปล่อยซิงเกิ้ลเพราะๆ มาให้แฟนๆ ได้ฟังกันอีกครั้งแล้ว สำหรับนักร้องสาว มิ้นท์ อรรถวดี หลังจากปี 2023 เจ้าตัวได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆ ในเพลง “เธอคือเหตุผล (You’re the reason) feat. โก้ มิสเตอร์แซกแมน” โดยครั้งนี้เธอมาพร้อมกับซิงเกิ้ล “เธอคือดาวดวงนั้นที่ฉันเฝ้ารอ (My Shining Star)” เป็นเพลงป๊อปฟังสบายที่ผสมผสานดนตรีแนว Soul และ Ballad เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
นอกจากนี้สาวมิ้นท์ ยังได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการทำงานอย่างเต็มที่ ตั้งแต่การดีไซน์เสียงร้องด้วยตัวเอง การอัดไกด์ ไปจนถึงการคิดไลน์ประสาน รวมถึงการช่วยออกแบบคอนเซ็ปต์ชุดและการแต่งกายอีกด้วยด้วย ซึ่งเชื่อว่าแฟนเพลงยุค Y2K ที่โตมากับเพลงฮิตของมิ้นท์อย่าง “รักเธอที่สุด”, “แน่ใจว่ารัก”, และ “รางวัลที่ยิ่งใหญ่” เพลง “เธอคือดาวดวงนั้นที่ฉันเฝ้ารอ (My Shining Star)”จะต้องโดนใจกันอย่างแน่นอน
โดยมิ้นท์ ได้เปิดใจถึงซิงเกิ้ลล่าสุด “เธอคือดาวดวงนั้นที่ฉันเฝ้ารอ (My Shining Star)” กับมติชนออนไลน์ว่า
“วันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลล่าสุดที่ได้ปล่อยออกมา เธอคือดาวดวงนั้นที่ฉันเฝ้ารอ แต่ว่าก่อนหน้านี้ 2 ปีที่แล้วได้ออกเพลงมา ที่ชื่อว่าเธอคือเหตุผล เป็นเพลงที่มิ้นท์ได้เขียนไว้ให้ลูกชาย”
อยากถามว่าตอนที่กลับมา ในรอบ 14 ปีนั้น แฟนๆ ว่ายังไงบ้าง ?
“แฟนๆ ก็ดีใจ ตกใจว่าอรรถวดียังร้องเพลงอยู่เหรอ นึกว่าหายไปในวงการร้องเพลง ซึ่งจริงๆ แล้วเสียงเพลงกับการร้องเพลงเป็นอะไรที่แบบอยู่ในหัวใจ และอยู่ในเส้นเลือด เป็นความสุขของมิ้นท์ได้ทำทุกๆ ครั้ง แต่แค่อาจจะไม่ได้ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าให้แฟนๆได้เห็นหรือมีผลงานใหม่ออกมา งานร้องเพลง ขึ้นโชว์ขึ้นคอนเสิร์ตก็ยังรับอยู่ แต่จริงๆหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าอรรถวดียังรับงานอยู่”
แล้วพอกลับมาครั้งนี้ ก็เรียกว่าจะไม่หายไปไหนแล้วจะมีซิงเกิ้ลออกมาเรื่อยๆ ?
“ถ้าแฟนๆ เรียกร้อง ก็จะพยายามออกมาให้ถี่ขึ้นค่ะ”
เพลงนี้ ‘เธอคือดาวดวงนั้นที่ฉันเฝ้ารอ’ ความหมายคือยังไง ตรงตัวเลยไหม ?
“ตรงตัวเลย จริงๆ หลายคนบอกชื่อทำไมยาวจังเลย เป็นคีย์เวิร์ดของเพลงเพลงนี้ แล้วมันเป็นส่วนนึงของเนื้อเพลงที่อยู่ในท่อนฮุก เธอหยิบเอาทั้งประโยคนี้ขึ้นมาไว้เป็นชื่อของเพลง”
การทำงานเพลงนี้ ใช้ระยะเวลานานไหม ?
“จริงๆ จะว่านานก็ไม่ใช่ จะว่าเร็วก็ไม่เชิง เราเริ่มอัดเดโม่ของเพลงนี้ประมาณช่วงปลายปีที่แล้ว หลังจากนั้นก็หยุดไว้สักพักนึงแล้วให้ทุกอย่างมันแบบว่าได้ลงตัว พอเวลาเราได้เริ่มมาทำงาน อัดจริง ก็ไปเร็วมาก จากการอัดจริงไปถึงการถ่ายเอ็มวี ไปถึงการปล่อยเพลงออกมา”
เพลงนี้ให้ความรู้สึกแบบไหน ?
“ต้องเข้าไปดูในเอ็มวี ดูหน้าของมิ้นท์ตอนร้องเพลง บอกเลยว่าเป็นอะไรที่มีความสุข จริงๆ เป็นเพลงที่ความสุข เป็นเพลงที่โพซิทีฟ บวกมากๆเลย เราได้เสียงไวโอลินมาเพิ่มความโรแมนติกให้กับเพลงอีก ยังเป็นเพลงฟังสบายๆ ก็ถือว่าเป็นเพลงป๊อบโซล”
เพลงนี้ได้ทำงานร่วมกับใครบ้าง ?
“จริงๆ แล้วพอมิ้นท์ได้ร่วมงานกับทางกับคุณยุ้ย ซึ่งเป็นฟาวล์เดอร์ของY25 Music Space นี่เป็นเพลงที่สองแล้ว เพลงแรก 2 ปีที่แล้วเริ่มทำเพลงเธอคือเหตุผล เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่ไร้เงื่อนไข เป็นเพลงที่มอบให้ลูกชาย เพลงนั้นก็ได้พี่โก้ มิสเตอร์แซกแมนมาฟีท เป่าแซ็กโซโฟนเพื่อเพิ่มความอบอุ่น พอมาได้ทำเพลงนี้ก็ยังทำกับคุณยุ้ยอยู่เหมือนเดิม แล้วก็วิธีการทำงานกับY25 เราจะทำอะไรกันเองค่อนข้างเยอะ ถ้าได้เห็นเบื้องหลัง คุณยุ้ยจะเป็นคนรันเองเลยตั้งแต่การเป็นซาวด์ เอ็นจิเนียร์ในห้องอัด วันนี้ก็มาเป็นตากล้อง (หัวเราะ) คือทำทุกสิ่งอย่าง ก็เหมือนเราจะลุยๆ กันเอง ซึ่งมันก็เพิ่มความสนุกในการทำงาน แล้วมิ้นท์ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือได้สื่อถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา สไตล์ที่แท้จริงของเรา ซึ่งในเพลงนี้มินท์ก็ได้มีส่วนร่วมในเรื่องพวกเสียงทั้งหมดเลย การอัดโวคอล การดีไซน์เสียงร้อง เสียง Asleep เสียงเส้นประสาน ดีไซน์เองอัดเองหมดเลย และการแต่งกายด้วย โทนสีที่อยากจะได้ออกมาเป็นยังไง สีแพนโทนของซิงเกิลนี้ วิธีการแต่งตัว สไตล์การเเต่งตัว”
พอเราได้กลับมาทำงาน ต้องมีความคาดหวังอะไรด้วยไหม ?
“คือจริงๆ มิ้นท์มองว่า มิ้นท์มีความสุขมากเลยได้ทำเพลง ได้ทำในสิ่งที่เราชอบ มิ้นท์แค่อยากจะแบ่งปันความสุขตรงนี้ให้กับแฟนๆ ได้ฟัง ถ้าเราได้แชร์เพลงนี้ออกไป มีคนได้ฟังรู้สึกคล้อยตามไปกับเพลง เข้าใจในความหมายที่อยากจะสื่อถึง ก็มีความสุขมาก ถือเป็นความสำเร็จของมิ้นท์แล้ว”
การกลับมาทำเพลงในยุคนี้มีความแตกต่างหรือเปลี่ยนไปยังไงบ้าง ?
“จริงๆ มันก็แตกต่าง เดี๋ยวนี้ยุคนี้เรามีเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย บางอย่างก็จะมีความรวบรัดมากขึ้น มิ้นท์เชื่อว่าเดี๋ยวนี้พอทุกคนมีช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเอง การเข้าถึงแฟนๆ ก็ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมาก แต่ขั้นตอนในการทำจากตัวศิลปินมันไม่ได้แตกต่างมาก เพราะยังไงเราก็ไปห้องอัดร้องเพลงอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวนี้มันอาจจะง่ายขึ้น จริงๆ ในห้องนอนเราก็เป็นห้องอัดได้ เราสามารถที่จะทำที่ไหนก็ได้เป็นไพรเวท สตูดิโอของเรา แต่คุณภาพก็จะแตกต่างกัน แต่ในส่วนของศิลปินก็เข้าไปอัดเสียงร้องในห้องอัด แล้วก็เป็นขั้นตอนต่อมามีการถ่ายเอ็มวีเหมือนกัน อันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิม”
ฝากให้แฟนๆ ติดตาม?
“ช่องทางของเพลงนี้ สามารถเข้าไปดูในสตรีมมิ่งทุกๆ แพลตฟอร์มเลย ถ้าอยากจะดูเอ็มวี จริงๆ อยากจะเชิญชวนให้ดูเอ็มวีกัน เข้าไปในยูทูปพิมพ์ มิ้นท์ อรรถวดี เธอคือดาวดวงนั้นที่ฉันเฝ้ารอ ก็จะเจอเอ็มวีแล้วเข้าไปดูกันได้ ซึ่งมิ้นท์ก็หวังว่า จะชอบกันนะคะ”