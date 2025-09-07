นิโคล-ทิกเกอร์ แท็กทีมแม่ลูกคู่ซี้ แชร์เคล็ดลับดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพ
เมื่อสุขภาพกลายเป็นไลฟ์สไตล์สำคัญของทุกเจเนอเรชัน สองแม่ลูกคู่ซี้ นิโคล เทริโอ และ ทิกเกอร์ อชิระ ได้มาร่วมแบ่งปันมุมมองการดูแลสุขภาพในแบบฉบับของแต่ละเจเนอเรชัน ในงานแฟร์เพื่อคนรักสุขภาพครั้งใหญ่ HEART OF CARE HEALTH FAIR 2025 จัดโดย โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลและโรงพยาบาลปิยะเวท ภายใต้แนวคิด “MEDIVERSE : THE FUTURE OF HEALTH” ที่จะพาทุกคนก้าวสู่โลกสุขภาพแห่งอนาคต
งานนี้ นิโคล เทริโอ คุณแม่คนสวยเผยเคล็ดลับการบาลานซ์ชีวิตการทำงานกับบทบาทคุณแม่ยุคใหม่รวมถึงการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันที่ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม ขณะที่ ทิกเกอร์ มาร่วมส่งต่อทริกดูแลสุขภาพแบบวัยรุ่นยุคใหม่ ทั้งการออกกำลังกาย การสร้างสมดุลระหว่างการเรียนและกิจกรรม ตลอดจนการดูแลสุขภาพจิตใจให้แข็งแรงควบคู่ไปด้วย งานนี้ทั้งสองแม่ลูกได้มอบความสุขด้วยโชว์พิเศษ สร้างบรรยากาศอบอุ่นและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมงานอย่างเต็มอิ่ม
โดย นิโคล เปิดเผยว่า “เวลาทุกคนถามว่า เป็นห่วงอะไรทิกเกอร์ไหม ด้วยความที่เราเป็นแม่ก็จะเป็นห่วงสุขภาพของลูกอยู่แล้ว เพราะเราอยู่ในวงการมานานเลยรู้ว่าการทำงานตรงนี้เป็นยังไง เช่น ทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลา เดินทางเยอะ พักผ่อนน้อย ส่วนตัวกี้เองก็ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีค่ะ และจะพาคุณพ่อ คุณแม่ และลูก ยกกันไปตรวจทั้งครอบครัวเลยค่ะ อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาใส่ใจสุขภาพกันเยอะๆ ค่ะ”
ขณะที่ ทิกเกอร์ กล่าวว่า “ด้วยงานของผมอาจทำให้บริหารเวลาของตัวเองยาก บางครั้งเราโฟกัสไปกับงานจนลืมดูแลสุขภาพตัวเอง ผมเลยพยายามที่จะดูแลตัวเอง อย่างเช่น ช่วงที่อยู่ในสตูดิโอการที่นั่งนิ่งๆ นานๆ ไม่ได้ขยับร่างกายนานก็อาจจะไม่ดีต่อร่างกาย สักเท่าไหร่ ผมเลยตั้งเป้าหมายที่จะต้องลุกขึ้นมายืดตัวบ้าง หรือการที่ต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ ก็จะใส่แว่นกันแสง สีฟ้าครับ”
”จริงๆ วัยของผมมักจะมองว่าการตรวจสุขภาพเป็นเรื่องไกลตัว ในทางกลับกัน ผมคิดว่าเรื่องปัญหาสุขภาพนั้นใกล้ตัวและการตรวจสุขภาพเบื้องต้นทุกวันนี้เป็นเรื่องจำเป็นครับ การที่เราไปตรวจและเจอปัญหาก่อน จะได้รีบทำการรักษาและรู้วิธีป้องกันก่อนครับ ขอให้ทุกคนไปตรวจร่างกายกันครับ ดูแลตัวเองกันดีๆ นะครับ”
สำหรับสายเฮลตี้ที่กำลังมองหาแพ็กเกจตรวจสุขภาพหรือต้องการคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางมาพบกันที่งาน HEART OF CARE HEALTH FAIR 2025 ในวันที่ 5-9 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. ณ ลานลิฟต์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ช่องทาง Social Media โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ BPK HOTLINE โทร. 1745