จิมมี่-ซี ควงคู่ร่วมฉลองป๊อป มาร์ท สาขาใหม่ใจกลางเมืองที่ เซ็นทรัล พาร์ค
POP MART THAILAND ภายใต้การบริหารจัดการโดย POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก นำโดย คุณศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จัดงานเปิดตัวสาขาใหม่ที่ CENTRAL PARK ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์ค อย่างเป็นทางการ โดยไฮไลต์พิเศษของงานนี้คือการดึงเอ็กซ์คลูซีฟป๊อปอัพระดับโลก อย่าง THE MONSTER WACKY MART POP-UP STORE มาจัดครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทย ที่อัดแน่นไปด้วยคอลเลกชันพิเศษจากคาแรคเตอร์ขวัญใจแฟน ๆ อย่าง LABUBU มาจำหน่ายเฉพาะที่เอ็กซ์คลูซีพป๊อปอัพ ณ The Sky Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์ค เท่านั้น
โดยมี จิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค และ ซี-ทวินันท์ อนุกูลประเสริฐ จากซีรี่ส์ทำนายทายทัพ My Magic Prophecy มาร่วมสร้างเซอร์ไพรส์ ในลุค WACKY MART UNIFORM สวมบทบาทเป็นพนักงาน POP MART เพื่อสร้างสีสันและมอบความสนุกแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับแฟนๆ
โดยได้ยกขบวนคาแรกเตอร์ยอดฮิต LABUBU บุก CENTRAL PARK ฉลอง POP MART เปิดบ้านใหม่ใจกลางเมือง ภายใต้คอนเซ็ปต์ WACKY MART แรงบันดาลใจจากซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ผสมความเป็น Snack-themed อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เปลี่ยนพื้นที่ให้เต็มไปด้วยความสนุกและจินตนาการ โดดเด่นด้วยจุดเช็คอินอย่าง LABUBU Big Figure Grilled Sausage ในดีไซน์น่ารัก ขนาดสูงกว่า 4 เมตร และพบกับคอลเลกชัน THE MONSTER WACKY MART SERIES คอลเลกชันใหม่ อาทิ THE MONSTERS Wacky Mart Series-Vinyl Plush Blister Pack พวงกุญแจ LABUBU ในชุดยูนิฟอร์มมินิมาร์ทสุดคิ้วท์ และแอคเซสเซอรี่ในคอลเลกชันมากมาย ที่แฟน ๆ ต่างถามหากัน มาให้ทุกคนได้สัมผัสเป็นครั้งแรก
พร้อมกันนี้ยังขนบวนคอลเลกชันแรร์ คอลเลกชันฮิต ของ THE MONSTERS ให้สาวก LABUBU ได้ช้อปกันแบบฟิน ๆ เฉพาะที่เอ็กซ์คลูซีฟอีเวนต์นี้เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6-30 กันยายน 2568 ณ The Sky Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์ค
นอกจาก POP-UP พิเศษ แฟน ๆ POP MART ยังสามารถช้อปแบบจุใจได้ที่ POP MART CENTRAL PARK กับร้านโทนสีชมพูพาสเทล ออกแบบพิเศษสำหรับช็อปนี้โดยเฉพาะ บนพื้นที่กว่า 317 ตารางเมตร ที่ถูกเนรมิตให้เต็มไปด้วยสีสัน ความสนุก และจุดเช็กอินที่แฟน ๆ POP MART ไม่ควรพลาด อย่าง Big Figure SKULLPANDA ขนาดสูงกว่า 2 เมตร ที่ตั้งโดดเด่นเป็นแลนด์มาร์กให้ได้เก็บภาพ พร้อมด้วย Wall Mega ดีไซน์ใหม่ และโซน Pop Bean ที่ช่วยเสริมบรรยากาศความสดใสให้กับสโตร์แห่งนี้ รวมไปถึงไอเท็ม POP MART สุดฮิตมากมายก็รวบรวมมาไว้ให้แฟน ๆ ได้สัมผัสและเป็นเจ้าของอย่างจุใจ
เปิดประสบการณ์ใหม่ล่าสุดไปกับ POP MART CENTRAL PARK ณ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์ค แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองครบทุกมิติ และร่วมสัมผัสประสบการณ์เหนือจินตนาการกับ THE MONSTER WACKY MART POP-UP STORE ณ The Sky Hall ชั้น 1