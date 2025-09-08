ต้นหอม แจงดราม่า ลั่นในคอนเสิร์ตลุกขึ้นเต้นได้ คนนั่งข้างๆ เป็นเพื่อนไม่ได้เซ็งแค่เมา
หลังจากที่ไปเต้นจอยๆ ในคอนเสิร์ตสามตัวบนฯ ของ 3 ตัวแม่ ‘ตั๊ก-สุ-ฮาย’ ก็ทำเอาดีเจสาวอารมณ์ดี ต้นหอม ศกุนตลา เจอดราม่าว่าการลุกขึ้นเต้นนั้นทำให้บังคนที่อยู่ข้างหลัง รวมถึงจับผิดว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆ ถึงกับทำหน้าเซ็งเพราะความไม่พอใจ ล่าสุดในงานเปิดตัวสินค้าใหม่ “JILS Protein (Plant-Based Protein)” ที่ ชั้น19 Gaysorn Tower เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงดราม่าที่เกิดขึ้นว่า
ถามถึงดราม่าลุกขึ้นยืนเต้นในคอนเสิร์ต?
“อันนี้ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่ามันผิด เพราะคอนเสิร์ต 3 ชั่วโมง ลุกขึ้นเต้น 10 นาที ตอนนักร้องบอกว่าช่วยกันลุกขึ้นเต้นหน่อย แต่ถ้าลองสังเกตดีๆ ด้วยอายุนักร้องอ่ะ คนที่มาดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ มีเรานั่นแหละที่วัยรุ่นสุดแล้วอยู่ตรงนั้น ทีนี้มันไม่มีใครลุก ไม่ใช่ว่าเขาไม่จอยนะ แต่ด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่กันเยอะ ป๋อมแป๋มเลยบอกว่าให้เราลุกขึ้นเต้นช่วยแม่หน่อย เราก็สะกิดบอกรัศมีแขช่วยแม่ๆ หน่อย คอนเสิร์ตสุดท้ายของพวกแม่ๆ แล้ว แถมเขาก็เว้าสูงขนาดนั้นแล้ว สุดท้ายก็ลุกขึ้นเต้นกัน ส่วนคนในงานสักพักนึงพอเห็นเราลุกเขาก็ลุกขึ้นเต้นเหมือนกัน
ส่วนคนที่เห็นในคลิปนั่งทำหน้าเซ็ง คนนั้นคือเพื่อนเรา แล้วเขาก็ไม่ได้ทำหน้าเซ็ง แต่ว่าเมา เต้นไปแล้วรอบนึงก็คือไม่ไหว เพื่อนหอมคนนี้เป็นแฟนคลับแม่สุนารี จังหวะแม่สุร้อง…สองมือกราบลง นางร้องไห้ด้วยความซึ้งและประทับใจ แล้วก็ยังอยู่ในโหมดนั้นไม่ได้ทำหน้าเซ็ง ตอนเห็นคลิปยังบอกเพื่อนเลยว่าช่วยไปแก้ตัวให้หน่อย คนบอกว่าเห็นผู้หญิงคนนี้ทำหน้าเซ็ง เขาก็ไปตอบให้ว่าไม่ได้เซ็งค่ะ เมาค่ะ ลุกไม่ไหว”
งงไหมอยู่ดีๆ มีดราม่าอะไรแบบนี้?
“คนที่ดราม่าคือคนที่ไม่ได้ไป เพราะคนที่ไปส่วนใหญ่บอกว่าอยากลุกมากเลย แต่ไม่ได้ลุก คนที่ดราม่าเขาอาจจะห่วงใยเนอะ คือมันจะมีอยู่อีนึงที่ห่วงใยคนอื่นโดยที่ไม่รู้สี่รู้แปด ขอให้ฉันได้คอมเมนต์ เราก็จะสละเวลาอธิบายให้ ถ้ากังวลใจแทนคนข้างหลังว่าบัง…ก็คือหอมนั่งฝั่งขวาสุด เวทีอยู่ซ้าย ข้างบนมีจอใหญ่ หอมอาจจะบังเพราะเขาอาจจะมองหาเพื่อนเขาข้างหน้าก็ได้ อันนี้ให้คลายความกังวลใจไปว่าไม่ได้บังอย่างแน่นอน แล้วก็ต่อให้บังในคอนเสิร์ตก็ต้องอดทนเท่านั้น เพราะมันเป็นการรวมพลของคนบันเทิง เรามางานบันเทิงต้องการบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมร่วม ฉะนั้นมาคอนเสิร์ตเต้นได้ค่ะ”
ได้มีการคุยเรื่องนี้กับแม่สุ แม่ฮาย แม่ตั๊กไหม?
“หอมว่าไม่ต้องคุยหรอก แม่สุเขาก็คงเจอหนักกับเรื่องเว้าสูงของเขาเองแล้ว(หัวเราะ) บอกเลยตอนเห็นแม่สุสะบัดผ้าถุงออกคือสะใจมาก ว้าว! เจโลมาก ต้องเข้าใจว่าคนคนนึงไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจได้ ฉะนั้นเราเอาชีวิตตัวเองเป็นหลักดีกว่าว่าสิ่งที่เราทำมันมีความสุขไหม เดือดร้อนใครไหม แล้วทางแม่สุก็ใช้ผงน้องหอมของเราแล้ว จังหวะสลัดมั่นใจได้ว่าไม่มีกลิ่นแน่นอน”