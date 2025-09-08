เนย-ฤทธิ์ ตื่นเต้นได้ลูกชาย เล่าเคยต้องแท้ง 2 ครั้ง หวังหลังคลอดสามีเลิกเที่ยวช่วยกันเลี้ยงลูก
หลังจากที่ประกาศข่าวดีว่าเตรียมมีเบบี๋เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากที่เคยต้องผ่านช่วงเวลาอันเจ็บปวดกับการสูญเสียถึง 2 ครั้ง สำหรับ เนย วรัฐฐา และ ฤทธิ์ กาไชย ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้มาเปิดใจถึงความสมหวังกับการตั้งครรภ์สำเร็จด้วยวิธีทางการแพทย์ (ICSI) ที่ GFC Rama 9 International ไว้ว่า
ความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง?
เนย : ก็เป็นกังวลหลายๆอย่าง แต่ไม่ได้ขนาดนั้น มีอะไรหลายๆอย่างให้ได้คิด ว่าหลังจากนี้สเต็ปต่อไปเราต้องทำยังไง เตรียมตัวยังไงบ้าง เรื่องหลังคลอด เรื่องโรงเรียนของลูก ก็กังวล คิดเยอะอยู่เหมือนกันค่ะ
ฤทธิ์ : คืออาจจะไม่ได้กังวลเท่าไหร่ แต่ว่าตื่นเต้นมากกว่า เพราะว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆ ในชีวิต ก็พยายามทำให้มันดีที่ ให้ทุกอย่างลงตัวและดีที่สุด
เนย : ตอนนี้ 5 เกือบ 6 เดือนแล้ว ก็ใช้ชีวิตปกติ เลือกทานอาหารที่มันดีต่อนมลูก แล้วเนยก็พยามพักผ่อนเยอะๆ ให้มันไม่เครียด แค่นี้แหละค่ะ
ก่อนมาใช้วิธีทางการแพทย์ น้องหลุดทั้ง 2 รอบเลย ตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง?
เนย : จริงๆ ตอนนั้นก็ไม่ได้ถึงกับเศร้าอะไรขนาดนั้น เราก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติ บางทีมันอาจจะมีหลุดได้ แต่เนยจะรู้สึกว่าเนยแปลกใจตัวเองมาก ว่าทำไมเราท้องก็ไม่ได้ยาก แล้วก็เป็นคนเฮลตี้ ดูแลสุขภาพตัวเองดี ทุกอย่างมันไม่น่าจะมีปัญหา ก็เลยเกิดเป็นความสงสัยมากกว่า ว่ามันคืออะไร ก็เลยถามคุณหมอ เพราะว่าเนยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะ ทุกอย่างเลย เวลาตรวจสุขภาพก็คือออกมาดี เพอร์เฟ็กต์มากเลย แต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ คุณหมอเขาก็เลยให้คำแนะนำว่า บางทีอ่ะเรื่องการตั้งครรภ์ การที่น้องจะเจริญเติบโต มันไม่ได้เกี่ยวว่าเราเป็นคนสุขภาพดี หรือมีอายุน้อยอย่างเดียว มันมีเรื่องของกรรมพันธุ์ โรคแฝง คุณภาพของไข่ คือมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยที่เราไม่รู้
คุณพ่อให้กำลังใจยังไงบ้าง?
เนย : ก็บอกว่าไม่เป็นไร ไม่ต้องเครียด แต่เนยอ่ะก็ไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้น แล้วคือหลังจากครั้งที่ 2 ที่หลุดไป ก็ไม่ได้ปล่อยไว้นาน ก็เลยมาปรึกษา เพราะเนยรู้สึกว่ามันแปลก มันต้องมีอะไรบางอย่าง ก็เลยได้มาเป็นน้องตอนนี้ก็ 6 เดือนแล้ว รู้เพศแล้วเป็นผู้ชาย
คุณพ่อเห่อขนาดไหน?
ฤทธิ์ : คือจริงๆอ่ะ ผู้ชายผู้หญิงก็ได้ แต่ในใจแล้วอ่ะอยากได้น้องผู้หญิง แต่พอมาเป็นน้องผู้ชายก็เลยรู้สึกว่า อืม ก็ดี ไหนๆ ก็มีฤทธิ์มีพิชญ์แล้ว ก็น่าจะอีกซักคนนึง เอาให้มันพังไปเลยทีเดียว (หัวเราะ) ก็ดีครับ ก็เลยรู้สึก เราจะได้มีเพื่อนอีกคนนึง ก็ให้เขาโตมาเป็นสิ่งที่เขาเป็น คือเราอ่ะมีโอกาสได้อยู่โรงเรียนชายล้วนด้วย มีน้องชายด้วย ก็ง่ายการที่เราจะเลี้ยงผู้ชายอีกสักคน
มีแพลนเตรียมกิจกรรมอะไรไว้รอลูกหรือยัง?
เนย : กิจกรรมยามค่ำคืนออกไปนั่งกับคุณพ่อ
ฤทธิ์: อย่าเรียกว่าเตรียมเลย ต้องเรียกว่าเอาออกบ้างแล้วครับ เตรียมไว้เยอะมาก แต่ก็คืออยากจะให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาเป็น เขาอยากจะทำอะไรก็ให้เขาทำครับ
แล้วเล็งไว้ว่ากี่คน?
ฤทธิ์ : คือจริงๆ ผมอยากได้ 2 คน คือความที่ผมก็มีพี่น้องเนาะ แล้วถ้าเกิดไม่ได้ห่างกันมาก 2-3 ปีอ่ะ มันก็ได้มีเพื่อนและน้องทั้งสองอย่างรวมๆกันแล้วมันไม่เหงา คือถ้ามีลูกคนเดียว รู้สึกว่า..คือไม่แน่ครับตอนนี้อาจจะเป็นยุคใหม่แล้ว แต่ว่ายุคผมอ่ะ ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีโซเชียลเน็ตเวิร์คแบบนี้ มันจะเหงา มันอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีเพื่อนไม่มีน้องที่โตมาด้วยกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน เล่นกีฬาด้วยกัน อยู่ทีมเดียวกัน มันจะสนุกกว่าอ่ะ
เนย : แพลนว่าอยากมีแค่คนเดียว เหนื่อย ไม่ได้รู้สึกอยากมีหลายๆ คน รู้สึกว่ามีคนเดียวแล้วดูแลได้เต็มที่ มีเวลาเต็มที่ แล้วเนยรู้สึกว่าถ้าตัวเราไม่ได้เหนื่อยมาก มันจะทำให้ลูกเราแฮปปี้ด้วย แต่มันก็คือความรู้สึกส่วนตัวของเนย เนยไม่ได้รู้สึกถึงเรื่องเหงา ที่โรงเรียนก็มีเพื่อนเยอะ“
หรืออาจจะลองเลี้ยงดูก่อน เผื่อมีความสุข?
ฤทธิ์ : โผล่มาอีก 2 เป็น 3
เนย : ไม่น่าจะเป็นยังงั้น แต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ
คุณพ่อแพ้ท้องแทนคุณแม่ไหม?
ฤทธิ์ : ไม่มีเลย ตอนช่วงแรกอ่ะ ที่แพ้หนักๆ ช่วง 3 เดือนแรกอ่ะ ตอนนั้นผมไปบินอยู่ที่ซาอุ ก็เลยไม่ได้อยู่บ้าน กลับมาแค่ประมาณ 10 วัน
เนย : เขากลับมา เนยก็หายแพ้ท้องแล้วค่ะ
แล้วยังมีการแพ้ท้องอยู่ไหม?
เนย: คือตอนเนี่ยไม่มีแล้ว มีช่วง 3 เดือนแรกที่แพ้ท้องค่ะ ของเนยอ่ะคิดว่าบางคนอาจจะหนักกว่านี้ แต่สำหรับเนย เนยรู้สึกว่ามันก็หนักมากแล้ว เหม็นมากๆ เหม็นแบบใช้ชีวิตไม่ได้เลย ต้องอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียว และทุกอย่างที่มีกลิ่น แชมพู สบู่ คือเนยต้องออกไปให้หมด ได้กลิ่นอะไรไม่ได้เลย เหม็นจนเราปวดหัวเป็นไมเกรน แต่เราเป็นไมเกรนเราก็กินยาไม่ได้ มันก็เลยวนลูปซ้ำอยู่อย่างนี้ 3 เดือนก็แย่นิดหนึ่ง ก็เหมือนกินไม่ค่อยลงแล้วก็เบื่ออาหาร
หลังจากนี้ต้องลดการบินไหม?
ฤทธิ์ : ณ ปัจจุบันไม่ได้เยอะอยู่แล้ว แต่แค่ไฟล์ที่มันต้องไปอยู่ต่างประเทศนานๆ เป็นเดือน งั้นก็ไม่ได้ไปแล้ว
ตั้งชื่อหรือยัง?
เนย: ตั้งไว้แล้วค่ะ คือจริงๆอ่ะตอนแรก เนยไม่ได้มีในใจใน กะว่ารอให้ลูกโตขึ้นมาแล้วถามไปเลย อยากชื่ออะไรตามนั้นเลย คือไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ แต่ว่ามีคุยกันกับพี่ฤทธิ์ว่า อยากให้ลูกอ่ะชื่อพยางค์เดียว แล้วก็เป็นชื่อที่ออกเสียงภาษาอังกฤษ แล้วก็สากลได้ และภาษาไทยได้โดยที่ไม่เปลี่ยน แต่ว่าเดี๋ยวไว้ค่อยบอกค่ะ กำหนดเป็นช่วงต้นปีหน้าค่ะ เดือนมกราคม
แล้วด้านความสัมพันธ์ล่ะ พอรู้ว่ามีลูกมันกระชับขึ้นไหม?
เนย : จริงๆ เหมือนเดิม สำหรับเนยกับพี่ฤทธิ์ เราค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกันอยู่แล้ว ไม่ได้มีปัญหาอะไร ก็มีแค่เนยจะคิดไปถึงตอนหลังคลอดมากกว่า ว่า จะอยู่บ้านเยอะขึ้นไหมน๊า จะกลับบ้านเร็วกว่าเดิมไหมน๊า เราก็ไม่ได้เลี้ยงลูกคนเดียวเนอะ ก็ลูกเราด้วยกันเนอะ ก็น่าจะช่วยกันเลี้ยงเนอะ“
ฤทธิ์ : ไม่น่าจะใช่เรื่องบินเท่าไหร่
เนย : ไปบินทำงานเราเข้าใจได้ เวลาไปเที่ยวกับเพื่อนเนอะ ออกไปกินเหล้าเนอะ ก็ต้องเปลี่ยนบ้างเนอะ
ฤทธิ์ : ต้องบอกเพื่อนเลิกชวนครับ
เนย : มันไม่เกี่ยวกับเพื่อนเนอะ เพื่อนชวนแต่เขาก็ไม่ได้มาลากเราไป เราไม่ไปก็ได้ เราสามารถปฏิเสธก็ได้
ฤทธิ์ : อยากแพ้ท้องเลยตอนนี้ (หัวเราะ)