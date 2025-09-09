‘จิ๊บ วสุ’ ส่งกำลังใจให้ ‘ปิง ฟรุตตี้’ หลังป่วยเส้นเลือดสมองตีบ พร้อมอัพเดตอาการล่าสุด
ทำเอาเพื่อนๆ ในวงการและแฟนๆ ต่างตกใจกันอย่างมากหลังจากทราบข่าวว่าศิลปินชื่อดังยุค 80 ปิง ฟรุตตี้ หรือ กัณพล ปรีดามาโนช ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ ล่าสุดวันที่ 8 กันยายน 2568 จิ๊บ วสุ แสงสิงแก้ว นักร้อง-นักแสดงมากความสามารถ เพื่อนสนิทของปิง ฟรุตตี้ เดินทางมาร่วมภาษณ์พิเศษ EXCLUSIVE PRESS INTERVIEW ละครเรื่อง ‘พรหมพยศ’ หลังจากนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วย ปิง ฟรุตตี้ พร้อมส่งกำลังใจ
ขออนุญาตถามเรื่องพี่ปิง ได้สอบถามได้พูดคุยเรื่องอาการกันบ้างไหม?
“เมื่อคืนนี้เลย เมื่อคืนนี้ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ต ชื่อคอนเสิร์ตน่ารักมาก “โปรดรับรู้กูป่วยครับ” เป็นความเห็นร่วมกันของพี่ปิงกับพี่ชมพู เพราะเขาเพิ่งมีคอนเสิร์ต “โปรดรับรู้พูกับปิง” ที่ผ่านมา ก็เลยใช้ชื่อคอนเสิร์ตนี้ซะเลย
ก็คือทราบเรื่องพร้อมๆ กันกับวงเดอะ พาเลซ ขณะที่เรากำลังทัวร์อยู่ที่ภาคเหนือสัปดาห์ที่แล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ นั่งกันอยู่หลังเวทีพอรู้เรื่องก็เลิ่กลั่กกันเลย คิดว่าพี่ปิงเป็นอะไรมากรึเปล่า ก็ไลน์หาพี่พูว่าพี่ปิงยังไงบ้าง ได้รับตอบกลับตอนลงเวที เราก็บอกพี่ๆ ทุกคนในวง ทุกคนก็เป็นห่วงหมด ก็จะไปเยี่ยม แต่ไปทัวร์กันต่อพี่ปิงก็ออกจากโรงพยาบาลพอดี
พี่พูก็บอกว่าตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้ว พ้นอันตรายแล้ว แต่ถ้ากลับไปอยู่บ้านก็เป็นเรื่องของการทำกายภาพ และรับยาตามที่หมอสั่ง ช่วงพักฟื้นก็ต้องมีวินัยหน่อย เราก็บอกว่าถ้าต้องจัดกิจกรรมช่วยเหลือก็บอกเลยนะ เดี๋ยวจะไปทั้งวง พี่พูก็บอกว่าคิดอยู่ที่ไหนดี สุดท้ายก็ไปที่ตามใจปรารถนา ก็ไปมาเมื่อคืนนี้ ก็อบอุ่นมาก ช่วยกันคนละไม้คนละมือ พี่พูก็คือถือกล่องเลย พี่ปิงก็เห็นผ่านไลฟ์ก็เชื่อว่าใจฟูแหละ ทุกคนก็ส่งกำลังใจกันเต็มที่ ก็อยากให้พี่เขาหายโดยเร็วที่สุด อยากให้กลับมาเฟี้ยวโดยเร็วที่สุด แต่อย่าใจร้อน”
ที่จริงงานคอนเสิร์ตเมื่อวานพี่ปิงจะมาด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมคะ?
“ต้องพักแหละครับ ใจอะสู้เต็มที่ ทุกคนรู้จักพี่ปิงทราบอยู่ว่าพี่เขาเป็นคนสนุกสนานเฮฮา เขาก็อยากจะมาพบกัน แต่ผมคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้พักดีที่สุด หายเมื่อไหร่กลับมาสนุกด้วยกัน ที่จริงวันที่ 20 กว่าๆ เดือนกันยายนก็จะมีงานคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยกัน จะจัดขึ้นที่มหิดล ศาลายา ตอนนี้ก็น่าจะไม่สะดวก ก็ไม่ต้องห่วง เอาให้แข็งแรงก่อน พร้อมเมื่อไหร่ก็กลับมาสนุกกันใหม่”
เรื่องกำลังใจเป็นยังไงบ้างครับ พี่ปิงกำลังใจเขาเต็มร้อยไหมครับ?
“พี่ปิงสู้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าความกังวลของเขาเนี่ยคือห่วงคุณแม่ นอกจากดนตรีก็มีการแสดงที่ต้องเล่นด้วยกัน ก็จะมีบทที่ต้องเข้าด้วยกันสนุกสนาน พอพักกองหลังกล้องก็นั่งคุยกัน เขาก็จะเล่าว่าเขาดูแลคุณแม่อย่างไร ผมก็บอกว่าพี่สุดยอดมาก แล้วก็บอกว่าสิ่งที่พี่ทำนี่จะไม่ไปไหน พี่กตัญญูจริงๆ ผมเข้าใจได้เลยพอร่างกายเปลี่ยนแปลงก็จะมีความห่วงคุณแม่ ซึ่งเขาสูงวัยมากแล้วก็จะยิ่งมีมากขึ้น ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราทราบ”
ในส่วนของการดูแลเราเห็นแล้วน่าจะดี เช่นคุณภรรยาก็ดูแลคุณแม่ด้วยเหมือนกันไหม?
“ใช่ครับ ที่บ้านเขาช่วยกันเต็มที่แต่ว่าความที่พี่ปิงเขาเป็นลูกชายรักคุณแม่มากก็จะเป็นแรงหลัก เท่าที่ทราบเขาห่วงคุณแม่มาก น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยกันส่งกำลังใจให้อีกทางหนึ่ง”
ได้มีโอกาสได้โทรหาพี่ปิงไหม?
“โทรผ่านพี่พูครับ ครั้งแรกโทรหาพี่พูก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าพี่ปิงเป็นยังไงขั้นไหน แต่พอพี่ปิงเขาสื่อสารได้เราก็โทรหาพี่ปิง (ก็ส่งกำลังใจเต็มที่?) ใช่ครับก็ครอบครัวเดียวกัน ก็รู้จักกันมารุ่นแรกเริ่มตั้งต้นเลย ตั้งแต่ยุค80 ก็ต้องรักกันไป สามัคคีกันไป
พี่ปิงเขาก็แข็งแรงอะเนาะ คือว่าไอ้โรคนี้ก็คือไม่มีอาการบ่งบอก ไม่ทราบล่วงหน้า วัยเด็กเราก็ใช้ชีวิตสนุกสนานกันนะครับ พอเราโตขึ้นรู้มากขึ้นว่าไอ้ระบบภายในเนี่ยมันบอกล่วงหน้ากันไม่ได้ ทำได้ดีที่สุดคือรักษาวินัยในการดูแลร่างการโดยพื้นฐานให้ได้ดีที่สุด เรื่องการพักผ่อน การออกกำลังกายสม่ำเสมอ เรื่องของการบริโภคการรับประทาน ให้ไปตามช่วงวัย อะไรที่เกินก็ต้องตัด แล้วก็เรื่องจิตใจ สุขภาพจิตสำคัญ อย่าเครียด บางทีเครียดตลอดมันมันส่งผลทันที เพราะว่าจิตกับกายมันสัมพันธ์กัน”