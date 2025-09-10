เปิดภารกิจของ 3 นักแสดง “พัคมินยอง-พัคฮีซุน-จูจงฮยอก” แท็กทีมเป็นนักต้มตุ๋นตัวฉกาจ
จากซีรีส์เกาหลีที่ผสมผสานคอมเมดี้ แอ็กชั่น และการหลอกลวงอย่างลงตัว Confidence Queen (ราชินีนักต้ม) ที่จะได้เห็นนักแสดงแถวหน้าอย่าง พัคมินยอง, พัคฮีซุน และ จูจงฮยอก สลัดภาพเดิมพลิกบทบาทในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ให้ผู้ชมบน PrimeVideo ได้ลุ้นและสนุกไปกับทีมนักต้มตุ๋นมาร่วมมือกันจัดการกับคนโลภด้วยแผนการอันซับซ้อนและแยบยล
บทสัมภาษณ์พิเศษนี้จะพาไปล้วงลึกถึงเบื้องหลังการทำงาน ความรู้สึกที่มีต่อบทบาท และเคมีในกองถ่ายที่ทำให้ทีมต้มตุ๋นนี้กลายเป็นหัวใจของเรื่องได้อย่างไม่ต้องสงสัย
เริ่มที่ นักแสดงสาวมากความสามารถ พัคมินยอง ได้เผยถึงความรู้สึกเมื่อได้อ่านบทครั้งแรกว่า “ฉันรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะที่จะได้โชว์การแสดงหลากหลายแนว ในโปรเจกต์เดียวกัน”
ขณะที่ พัคฮีซุน เผยถึงเรื่องนี้ว่า “ผมคิดว่าความตลกช่วยทำให้เรื่องราวในซีรีส์ดูเบาและสนุกสนาน แต่ในขณะเดียวกันก็ซ่อนปริศนา แอ็กชั่น แล้วก็ความน่าตื่นตาไว้ในเรื่องราวของแต่ละตัวละคร ซึ่งการผสมผสานแบบนี้ทำให้บทน่าสนใจมากครับ”
“Confidence Queen ในเวอร์ชั่นเกาหลี เราจะได้เห็นเรื่องราวเบื้องหลังของตัวละครทั้งสามคนแบบลึกขึ้น ตัวร้ายเองก็ถูกเล่าให้ออกมาในโทนที่มืดมนมากกว่า ซึ่งพอถึงตอนที่พวกเขาได้รับการลงโทษ มันเลยยิ่งทำให้รู้สึกสะใจมากขึ้น อันนี้แหละที่ทำให้เวอร์ชันนี้แตกต่างออกไปจริงๆ ครับ”
ด้าน จูจงฮยอก บอกว่าตอนที่ได้อ่านบทครั้งแรก รู้สึกว่าตัวละครกูโฮมีหลายมุมที่สนุกให้ค้นหา “นั่นทำให้ผมตื่นเต้นมาก ส่วนที่เป็นคอมเมดี้ก็สนุกสนาน และองค์ประกอบอาชญากรรม โดยเฉพาะกลเม็ดเล็กๆ ที่ใช้หลอกล่อผู้ร้ายตัวหลัก ก็ดูน่าตื่นเต้น ทำให้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าประเด็นเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดออกมาอย่างไรครับ”
“สิ่งที่ทำให้ต่างจากต้นฉบับก็คือมุกตลกที่เป็นสไตล์เกาหลีมาก ๆ แล้วก็ความน่าสนใจอีกอย่างคือทั้งสามคนจะสลับบทบาทกันไปมาตลอดตามสถานการณ์ครับ”
กับการต้องมาเป็นนักโจรกรรม ต้มตุ๋น ทั้ง 3 นักแสดงก็ได้เล่าถึงความซับซ้อน น่าติดตามในเรื่องนี้ให้ฟังว่า
พัคมินยอง “สิ่งที่ฉันตื่นเต้นที่สุดก็คือไม่ค่อยมีซีรีส์ที่เปิดโอกาสให้เราได้โชว์การแสดงหลายๆ ด้านแบบนี้สักเท่าไหร่ ในแต่ละตอน ฉันต้องเล่นเป็นคนละตัวละครไปเรื่อยๆ ซึ่งยากที่สุดเลยค่ะ แต่ก็สนุกที่สุดเหมือนกัน”
ในขณะที่หลังกล้องก็มีเรื่องขำๆ อยู่ตลอด “ตอนที่ฉันใส่วิกผมบลอนด์ ทำให้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นไอดอลเลยค่ะ เป็นความทรงจำที่สนุกมากจริงๆ”
“แต่ละตอนผมต้องสวมบทเป็นตัวละครใหม่ๆ หลายแบบ ทำให้ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์และการเตรียมตัวเยอะมาก บางครั้งต้องสร้างบุคลิกใหม่จากแค่คำอธิบายไม่กี่บรรทัดในบท เสื้อผ้าและการแต่งหน้าก็ค่อยๆ แปลกตาขึ้นเรื่อยๆ ตามสถานการณ์ในเรื่อง มันอาจจะยากอยู่เหมือนกัน แต่ความท้าทายนี่แหละที่ทำให้สนุกครับ” พัคฮีซุน เล่า
โดย จูจงฮยอก ก็เล่าว่า “ตอนถ่ายซีนบนเครื่องบินครับ ทีมงานสร้างฉากให้ดูเหมือนอยู่ในเครื่องจริงๆ แล้วก็จัดฉากให้เหมือนกำลังเคลื่อนที่อยู่จริงๆ ด้วย ผมรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่บนเครื่องบินจริงๆ เลยครับ เป็นประสบการณ์ที่สนุกมากๆ และเป็นช่วงเวลาที่ผมยังจำได้ชัดเจนจนตอนนี้”
อย่างไรก็ตาม เมื่อถาม พัคมินยอง ถึงการรับบทเป็น ‘อีรัง’ ในครั้งนี้มีความแตกต่างจากตัวละครที่เคยแสดงอย่างไร และบทนี้ได้เปิดมุมใหม่ของพัคมินยองในฐานะนักแสดงอย่างไรบ้าง นางเอกสาวก็ได้เผยว่า
“อีรังต่างจากตัวละครอื่นๆ ที่ฉันเคยแสดงมากเลยค่ะ เธอทำให้ฉันมีพื้นที่ในการสำรวจความเป็นไปได้ต่างๆ เยอะเลย ฉันรู้สึกมีอิสระมาก เพราะว่าผู้กำกับและนักเขียนบทเปิดกว้างพร้อมรับฟังไอเดียของฉัน และนำมันไปใช้ การแสดงเป็นอีรังทำให้ฉันได้แสดงด้านใหม่ๆ ของตัวเองออกมาในฐานะนักแสดง”
บทบาท ‘เจมส์’ ที่ พัคฮีซุน ต้องแสดงนั้น “ถ้ามองจากภายนอก เจมส์จะดูเป็นคนเงียบๆ และขยัน แต่ผมมองว่าเขาเป็นผู้ชายที่เฝ้าฝันถึงอิสรภาพอยู่ตลอดครับ เขาปรารถนาที่จะได้รับรางวัลตอบแทนการอุทิศตัวเองเพื่อผู้อื่น และหวังว่าจะได้ก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่
เสน่ห์ของเจมส์ในสายตาพัคฮีซุน คือการเปลี่ยนผ่านอย่างมีชั้นเชิงจากผู้พิทักษ์ มาเป็นผู้พิพากษาด้วยมือของตัวเองในขณะที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อหลักการของตัวเองอยู่เสมอ
และ “กูโฮคือคนที่เติมความสดใสให้ทีม และผมอยากให้ผู้ชมจดจำเขาในฐานะคนที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่า เขาเป็นคนดีจริงๆ” จูจงฮยอก กล่าว
กับการทำงานเป็นทีมของในกองถ่าย “บรรยากาศในกองถ่ายดีมากจริงๆ ค่ะ พวกเราหัวเราะกันบ่อย โดยเฉพาะเวลาเห็นลุคปลอมตัวของกันและกัน” พัคมินยองบอก
จูจงฮยอกเสริมว่า ความอบอุ่นของสองนักแสดงรุ่นพี่ช่วยให้เขารู้สึกมั่นใจและแสดงได้อย่างเต็มที่ “รุ่นพี่ฮีซุนบอกผมตั้งแต่วันแรกว่า ‘เราเป็นทีมเดียวกันแล้ว พูดแบบกันเองได้เลยนะ’ ซึ่งช่วยละลายพฤติกรรมได้มาก พี่มินยองก็ทำให้ผมรู้สึกสบายใจและไม่เกร็ง ผมรู้สึกซึ้งใจมากครับ เธอเหมือนเป็นพี่สาวอีกคนของผมเลย”
“ความทรงจำแรกของผมที่มีต่อรุ่นพี่ทั้งสองคนคือพวกเขาใจดีแล้วก็เข้าถึงง่ายสุดๆ ครับ”
ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 สะท้อนผ่านตัวละครเช่นเดียวกับชีวิตจริง พัคฮีซุน ถึงกับบอกว่า “เราสนิทกันเหมือนอีรัง เจมส์ และกูโฮในเรื่องเลยครับ”
“พวกเราช่วยกันวิเคราะห์ตัวละคร คุยกันว่าจะเล่นแต่ละฉากยังไง และสร้างเคมีไปพร้อม ๆ กัน จนกลายเป็นมิตรภาพจริงๆ”
ทั้งนี้ เมื่อขอ 3 เหตุผลที่ห้ามพลาด Confidence Queen พัคมินยองกล่าวอย่างขำๆ ว่า “1. พัคมินยอง 2. พัคฮีซุน 3. จูจงฮยอก”
ในขณะที่พัคฮีซุนตอบแบบจัดเต็ม “ข้อแรก ซีรีส์นี้มีครบทุกอย่าง ทั้งคอมเมดี้ ปริศนา และความตื่นตา ข้อสอง คุณจะได้สนุกไปกับเสน่ห์และการเปลี่ยนแปลงของตัวละครหลักทั้งสาม ข้อสาม ซีรีส์เรื่องนี้จะมอบความสะใจเมื่อแก๊งสามคนนี้ล้มวายร้ายได้อย่างเจ็บแสบที่สุด”
ส่วนจูจงฮยอกขอให้สามคำสั้นๆ “สนุก สดใหม่ เร้าใจ”