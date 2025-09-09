“FATCAT 3” ใหญ่เกินเรื่องเครื่องแน่นเว่อร์, เปิดตัว “BA3Y $KRRT”, “ENCHANTED FEST 2025” ฮาโลวีนมิวสิกเฟสฯ
“FATCAT 3” ใหญ่เกินเรื่อง เครื่องแน่นเว่อร์
ฝากความประทับใจแบบโตๆ มันๆ และ โตๆ แมวๆ ข้ามยุคพร้อมกันมาแล้วถึง 2 ปี และปีนี้ CAT RADIO ขอนำ “FATCAT” ก้าวสู่ปีที่ 3 แบบยิ่งใหญ่ใน CHANG MUSIC CONNECTION PRESENTS “FATCAT NUMBER 1 THE ORCHESTRA” คอนเสิร์ตใหญ่เกินเรื่อง เครื่องแน่น ฮิตที่หนึ่ง ซึ้งที่สุด มันที่ซู้ดด กับการคัดสรรเฉพาะเพลงอันดับ 1 ในชาร์ตของ FAT RADIO ตั้งแต่ยุค 2000 จนถึงยุค CAT RADIO ในปัจจุบัน เพิ่มท้อปอัปความใหญ่เกินเรื่องด้วยการเรียบเรียงดนตรีใหม่ในแบบออร์เคสตร้าวงใหญ่ใส่เต็ม ดีดสีตีเป่าเร้าใจ ให้ได้ฟังเพลงที่คุ้นเคยแบบยิ่งใหญ่ ผ่านการถ่ายทอดความเพราะโดยเสียงของศิลปินทุกยุค อาทิ บอย ตรัย, บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, ก้อง สหรัถ, น้อย พรู, เล็ก พราว, กรีสซี คาเฟ, แหลม สมพล, ญารินดา, เย่ สเลอ, โย่ง อาร์มแชร์, ตุล อพาร์ตเมนต์คุณป้า, ฮิวโก้ จุลจักร รวมถึงน้องๆ รุ่นใหม่ ที่มีสไตล์ที่ 1 ไม่เหมือนใคร ทั้ง แอลลี่ นิติพน, บอย ยัวร์มู้ด, มามิโอะ, เอเลี่ยน เซฟแพลนเน็ต, วาฬแอนด์ดอล์ฟ, บอย อิมเมจิ้น, อ๋องแอ๋ง ไปส่งกู บขส. ดู๊, ภูมิ วิภูริศ และเซอร์ไพรส์สุด ๆ กับการขึ้นเวทีนี้ครั้งแรกแบบออร์เคสตราของ ‘คอปเปอร์’ และ ‘มาร์คคริส’ จากบอยกรุ๊ป BUS because of you i shine
พลาดไม่ได้ CHANG MUSIC CONNECTION PRESENTS “FATCAT NUMBER 1 THE ORCHESTRA” เสาร์ที่ 4 ตุลาคม นี้ ที่ ONE BANGKOK FORUM จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ Early Ticket ราคา 2,000 / 2,500 / 3,000 / 3,500 บาท กดก่อนหมด ที่ www.theconcert.com app:The Concert
เปิดตัว “BA3Y $KRRT”
โปรเจกต์อีพีอัลบั้ม สุดมันส์ไม่ซ้ำใคร BA3Y $KRRT (เบบี้ สะเกิร์ต) จาก 3 แร๊ปเปอร์ที่มีคาแร็กเตอร์โดดเด่นเฉพาะตัว อย่าง CDGUNTEE, SIR POPPA LOT และ GUYGEEGEE ถือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวสุดๆ ผ่าน 5 บทเพลงอย่าง Gangstarr Luv, หน้าเป็นตูด, บักหำน้อย Feat. YUNGTARR, อย่าไปไหน และ 666 Feat. SEXSSKI ที่มีทั้งฮิพฮอพ ป๊อป และ อาร์แอนด์บี รวมไปถึงซาวด์ยุค 2000 และยุคใหม่เข้าไว้ด้วยกัน จนเกิดเป็นสไตล์ครั้งเเรกของโลกว่า “Nu-Pop Swag”
โดย BA3Y $KRRT เผยว่า “วันหนึ่ง GUYGEEGEE อยากทำเพลงเลยชวนมาแจมกัน ปรากฏว่าเคมีที่ทำเพลงด้วยกันมันดีมาก และเเล้วโปรเจกต์นี้จึงถือกำเนิดขึ้น นิยามของ BA3Y $KRRT เริ่มจากคำว่า BA3Y ที่สื่อถึงความขี้เล่นผสมความขบถแต่บอกเล่าเนื้อหาในเชิงบวก และในเนื้อเพลงทุกเพลงจะมีคำว่า Baby ผสมอยู่ด้วย คำว่า BA3Y จะมีเลข 3 อยู่ หมายถึงพวกเรามี 3 คน และชื่อเพลงทั้งหมดมี 3 พยางค์ ในขณะที่ $KRRT ซึ่งหมายถึง การพุ่งตัวไปออก เป็นตัวแทนของความเฟี้ยวฟ้าว ปิดท้ายที่ตัว S เปลี่ยนเป็น $ ดอลลาร์ ถือเป็นซิมโบลิกของฮิปฮอปอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คอนเซ็ปต์อัลบั้ม คือ เข้าใจง่าย ฟังง่าย ฟังได้ทุกเพศทุกวัยครับ”
“ENCHANTED FEST 2025” ฮาโลวีนมิวสิกเฟสฯ
กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 2 กับ YUMYUM presents ENCHANTED FEST 2025 (ยำยำ พรีเซนต์ เอ็นแช้นเท็ด เฟส 2025) กับงาน ฮาโลวีนมิวสิกเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองที่ทุกคนรอคอย รวมไลน์อัพศิลปินตัวท็อประดับประเทศมารวมไว้ในงานเดียว ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม นี้ ซึ่งปีนี้คัมแบกจัดหนักแบบคูณสอง เมื่อ Enchanted VIP (เอ็นแช้นเท็ด วีไอพี) นำทีมโดย นายชาร์ล โรเบิร์ต Head Project Director ขอเสิร์ฟความมันส์เอาใจทั้งสายคอนเสิร์ตและสายปาร์ตี้ ในวันเดียวกัน เหมา 2 ฮอลล์ ทั้ง UOB LIVE at EMSPHERE และ SPHERE HALL at EMSHERE จัดหนักโปรดักชั่น แสง สี เสียง เอฟเฟค สุดอลังการกว่าเดิมเป็นเท่าตัว
พร้อมพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งความลี้ลับสุดมันส์ไปพร้อมๆกัน ซึ่งสายคอนเสิร์ตเตรียมมันส์แบบหลอนๆไปกับ ไลน์อัพสุดปัง ณ UOB LIVE at EMSPHERE โดยหลังจากเปิดตัวก็ได้รับกระแสแบบถล่มทลายทำเอาบัตร UOB PRESALE และ EARLY BIRD หมดในเวลาอันรวดเร็ว โดยศิลปินแต่ละเบอร์สวมวิญญาณตัวแทนเฮ้าส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น BUS because of u i shine, JEFF SATUR, 4EVE, THE TOYS, URBOY TJ x TIMETHAI, PIXXIE, TATTOO COLOUR และ YOUNG OHM
ที่จะมากระหน่ำความมันส์ให้คืนฮาโลวีนสะเทือนอย่างแน่นอน