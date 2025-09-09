เป็กกี้ ศรีธัญญา เปิดโปร 9.9 ยื่นฟ้องชาวเน็ต ลั่นไม่ได้เจ็บใจ แค่อยากเห็นว่าเก่งเหมือนในโซเชียลไหม?
เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ไม่ทนกับคอมเมนต์ของชาวเน็ต สำหรับ เป็กกี้ ศรีธัญญา ที่ล่าสุดถือฤกษ์ดี วันที่ 9 เดือน 9 ควงแขนทนายเข้ายื่นฟ้องชาวเน็ตปากแจ๋ว ที่ตามระรานมานาน พร้อมบอกเล่าไว้ว่า
“….. 9•9 และทนายชื่อ..9 มีคนถามว่าที่ฟ้องเจ็บใจประโยคไหนมากที่สุด …ไม่เจ็บใจเลยค่ะ ฟ้อง!! เพื่ออยากยิ้มให้..อยาก เผชิญหน้า…อยากมองตา ..และอยากเห็นว่าเก่งเหมือนในโซเชียลไหมคะ.? .. #เก่งจริงก็ฟ้องมาเลย.. ทำตามคำขอทุกรายนะคะ… เอ็นจอยค่ะ.