ริชชี่ อรเณศ ร้องไห้ช็อกหนัก น้องชายโดนมิจฉาชีพขู่ หลอกโอนเงินเก็บครอบครัวเกลี้ยงบัญชี
นางเอกสาว ริชชี่ อรเณศ พร้อม ก๊อต อิทธิพัทธ์ แฟนหนุ่ม ไลฟ์เปิดบทเรียน หลังน้องชายเจอมิจฉาชีพหลอกลวง โดยใช้กลอุบายข่มขู่จนหวาดกลัวสูญเสียเงินก้อนใหญ่ของครอบครัว พร้อมขอความช่วยเหลือกรณีน้องชายของ ริชชี่ ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้โอนเงินเก็บครอบครัวนับล้านบาทเกลี้ยงบัญชี
โดย ริชชี่ เล่าเสียงสั่นบางช่วงน้ำตาคลอถึงกลลวงมิจฉาชีพส่งหนังสือมาจริงจัง พร้อมทั้งพิมพ์ข่มขู่น้องชายวัย19ปี กำลังเรียนอยู่ปี1 ว่าฟอกเงิน ห้ามบอกใคร ไม่อย่างนั้นจะทำลายอนาคต ซึ่งน้องเป็นคนตั้งใจเรียน
“หนูไม่รู้เลยว่า น้องเขาบอกเครียดมากโดนขู่มา 20 กว่าวัน สิ่งที่หนูเสียใจมาก หนูอยู่กับเขาที่กรุงเทพฯ หนูไม่รู้เลยว่าเขาถูกขู่มาตลอด จนเขาโอนเงินไป 8 แสนกว่าบาท ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าเท่าไหร่ เพราะเขาไม่กล้าบอกอะไรกับหนูเลย ตอนนี้บัญชีของแม่หนูทั้งหมดเหลือศูนย์บาท เกือบล้าน บัญชีน้องเองก็โอนไปทั้งหมดเลย โอนแล้วยังให้ลบแอพฯ ทั้งหมดด้วย ”
“สิ่งที่น่าเศร้าหนูรู้สึกว่า ยังมีอีกหลายเคสที่เกิดขึ้น ไม่เคยคิดว่าเคสแบบนี้ยังหลอกคนได้อีก ที่น้องหนูเชื่อมากๆ เพราะเขาส่งเอกสารราชการมากๆ และข่มขู่มากมายจนน้องเลือกทำแบบนั้น อยากมาแชร์ เพราะเราไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือไม่ได้ และยังมีคนโดนอีกเยอะ”
“วันนี้เป็นวันเกิด อยากมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้น เอาไปเตือนว่ายังมีแบบนี้ เพราะน้องเราก็โตประมาณหนึ่ง ไม่คิดว่าน้องจะโดน เราพลาดไม่ได้ให้ข้อมูลน้องหรือเปล่าว่ามีมิจฉาชีพแบบนี้”
ก๊อต กล่าวว่า “น้องโอนไปจนเกลี้ยงบัญชี อายัดไปตอนนี้ก็ไม่มีผลแล้ว พวกเราก็เครียดมาก อยากมาแชร์ให้ทุกคนระวัง ใครมีน้องมีลูกหลาน มิจฉาชีพมีวิธีหลอกล่อ”
“หนูช็อกที่น้องหนูไม่รู้ว่าเขาคือมิจฉาชีพ หนูช็อกและเศร้ามาก เพราะบ้านเราคุยกันทุกเรื่อง น้องกลัวเพราะน้องถูกอายัด (ก๊อต : มิจฉาชีพน่าจะแฮ็กมือถือน้อง) เขาเชื่อว่าจริงเพราะไม่ใช่แค่พิมพ์มาขู่ แต่มีแอ๊กชั่นด้วย เราเสียใจ รู้สึกแย่ที่ไม่รู้ว่าเขาโดนขู่ (น้ำตาคลอ) ”
ก๊อต กล่าวว่า “มิจฉาชีพมันรู้เลขบัญชีเรา แล้วมันโทรไปอายัดถูก หมายความว่ามือถือน้องน่าจะโดนแฮ็ก ถึงเข้าข้อมูลส่วนตัวได้ขนาดนั้น น่ากลัวมาก เสียหายเยอะ ”
ริชชี่ บอกด้วยว่า แจ้งเจ้าหน้าที่ทำทุกทางตามขั้นตอน ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไปบ้าง
“วันเกิดหนูก็ว่าจะมารับคำอวยพรจากพี่ๆ เรื่องราวดีๆ (ร้องไห้) แต่วันนี้อาจจะไม่ไหว น้องโดนหลอก แต่เป็นเงินเก็บครอบครัวเรา”
ก๊อต กล่าวว่า “ริชชี่ ต้องช่วยประสานงานให้กับครอบครัว ใครมีวิธีอะไรช่วยบอกเราได้ น้องน่าจะโดนแฮ็กมือถือ จนรู้เลขบัญชีน้อง แล้วโทรไปอายัด แล้วแอดไลน์มาขู่ น้องก็เชื่อเพราะมันอายัดบัญชีน้องได้จริงๆ มันขู่อย่าบอกคนในครอบครัว ให้ส่งเงินให้ตลอด น้องเอาบัญชีแม่โอนไป มันขู่ว่าน้องฟอกเงิน มีเอกสารตราครุฑส่งมาในไลน์ ”
“ตอนนี้ทำตามขั้นตอน แจ้งความ มาแชร์ให้ทุกคนฟัง ใครมีน้องเล่นมือถือระวัง ผมก็โดน แต่ยอดเงินผมไม่เยอะ ตอนนี้เราคิดอะไรไม่ออก ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ริชด้วย”