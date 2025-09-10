‘แอนดริว เกร้กสัน’ หวนคืนสู่จอ อัพเดตชีวิตหลังหายไปนาน เผยความเปลี่ยนแปลงในวงการบันเทิง
หลังจากที่ห่างหายจากหน้าจอไปนาน ล่าสุดพระเอกหนุ่ม แอนดริว เกร้กสัน คัมแบ๊กสู่วงการอีกครั้งกับภาพยนตร์เรื่อง เวียนว่ายตายเกิด เมื่อเจอพระเอกหนุ่มมาร่วมงาน กาล่าพรีเมียร์ ณ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ เจ้าตัวก็ได้อัพเดตชีวิตที่ผ่านมาให้ฟังว่า
หายหน้าไปนานมาก ที่ผ่านมาไปทำอะไรบ้าง?
“ในวงการบันเทิงปกติช่วงหลังผมเล่นละครซีรีส์ หลังจากโครงสร้างธุรกิจเปลี่ยนไปละครก็ทำน้อยลง แต่ช่องมีมากขึ้นเราก็ได้ไปเล่นช่องอื่น กี่ปีแล้วจำไม่ได้ แต่เรื่องนี้ถ่ายเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้ว มันก็มีตัวแปลหลายอย่างในกระบวนการทำงานมันเลยเลยเถิดมาถึงตอนนี้”
แสดงว่ายังรับมาเรื่อยๆ แต่อาจจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่น?
“ที่ผ่านมา ใช่ แล้วรูปแบบงาน เขาเริ่มไปดูในแพลตฟอร์ม โครงสร้างของโปรดักชั่นมันก็จะเปลี่ยนไป ซึ่งมันใช้เวลาปรับตัวกันนิดนึง ขนาดตัวเราถ้าไม่ได้ดูเน็ตฟลิกซ์ก็ดู หรือติ๊กต็อกดูอะไรพวกนี้“
วงการบันเทิงเปลี่ยนไปยังไงบ้าง?
”จากที่เมื่อก่อนรายได้หลักของสถานีโทรทัศน์ก็คือโฆษณา แต่รูปแบบของโฆษณาก็เปลี่ยนไปจากทีวีธรรมดามาเป็นอินเตอร์เน็ตแล้วก็มาโทรศัพท์ ทุกอย่างเปลี่ยนหมด เพราะฉะนั้นหลายอย่างก็เปลี่ยนไป ไม่ใช่มันไม่มี แต่มันน้อยลง จากเมื่อก่อนปีนึงหลายร้อยเรื่อง ทุกวันนี้ผมว่าต่อหนึ่งปีรวมกันทุกช่องไม่ถึงร้อยหรือเปล่า รูปแบบของงานก็จะเปลี่ยนด้วย อย่างรูปแบบของงานก็จะมีขอบเขตประมาณนี้ แต่พอมีช่องต่างๆ มากขึ้น มีของต่างประเทศ ของเราก็เริ่มเป็นสากลมากขึ้น งานก็เริ่มจะโหดขึ้น มาตรฐานการทำงานมันก็จะสูงขึ้น“
ตอนที่หายจากวงการไปทำอะไรบ้าง?
”มีธุรกิจเล็กน้อยๆ งานในวงการบันเทิงมีความสนใจที่จะเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆ เมื่อจังหวะเวลามันพร้อมที่จะไม่เครียดไม่เหนื่อยมาก เพราะตอนนี้เน้นสบายใจเป็นหลัก“
แสดงว่าพองานน้อยลงเราในฐานะนักแสดงก็กระทบด้วย?
”ผมว่าไม่ได้กระทบแต่ในเมืองไทย ในต่างประเทศหรือแม้กระทั่งในฮอลลีวูดก็เปลี่ยนไปหมด จากที่เมื่อก่อนนักแสดงที่เล่นภาพยนตร์ก็จะไม่เล่นทีวีเลย ทุกวันนี้เขาก็ต้องเล่น ต้องเล่นในแพลตฟอร์ม แล้วมีแพลตฟอร์มเยอะมาก ทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตกันหมดไม่ใช่เฉพาะในไทยอย่างเดียว“
ทุกวันนี้ปรับตัวให้เข้าสู่สถานการณ์นี้ได้ยัง?
”ผมว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียว แต่ประชาชนคนทุกคนต้องปรับตัวกันมาก ใครไม่ปรับตัวจะอยู่ลำบาก ไม่ใช่แค่งานนักแสดงอย่างเดียว ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง ในกองถ่าย ในห้าง เปลี่ยนโครงสร้างกันหมด แล้วเราจะคาดหวังให้ใครดูแลเราก็ไม่ได้ทุกวันนี้ ทุกคนเหมือนจะเอาแต่ตัวเองกันหมด“
อย่างที่พี่แอนดริวเล่นติ๊กต็อกมีแฟนๆ ไปตามให้มาแสดงไหม?
”มีครับ (มีตอบคอมเมนต์กลับไปไหม?) ปกติผมไม่ค่อยตอบ นานๆจะเข้าไปกดไลก์ ตอบบ้าง แต่น้อยมาก (เวลามีคนคอมเมนต์บอกให้กลับมารู้สึกยังไงบ้าง?) แค่เขากดไลก์ก็ดีใจแล้ว แค่เขามาคอมเมนต์ด้วยความน่ารักผมก็ขอบคุณน้ำตาจะไหล“
ยังดูแลตัวเองเหมือนเดิม?
”เหมือนเดิมไหม ถ้าทำงานก็ต้องอีกโหมดหนึ่ง ถ้าไม่ได้ทำงานก็อยู่ปกติ“
ตอนนี้กลับมารับงานเต็มตัวแล้ว?
”ถ้ามีจังหวะและโอกาสทุกอย่างลงตัวก็ทำงาน เป็นงานที่เรารักครับ ตอนนี้ก็มีธุรกิจเล็กๆ พอได้ค่าข้าว ผมไม่มีหนี้ ผมพยายามไม่มีหนี้ ตั้งแต่เด็กแล้วครับ เราก็อยู่แบบบีบรัดมาตลอด แต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกต้องมาจำกัดตัวเอง เพราะผมก็อยู่แบบนี้สบายๆ“