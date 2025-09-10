‘ชมพู่ อารยา’ เคลียร์ข่าว ‘น้องแอบิเกล’ ไม่ได้เป็นหัวหน้าห้อง เผยโรงเรียนไม่มีระบบนี้
คุณแม่ ชมพู่ อารยา ควงดาราสาววัย 3 ขวบ น้องแอบิเกล มาร่วมงาน “ซัมซุงกาแลคซี่ เปิดตี้หมูกระทะ” ที่ซีคอนสแควร์ ฮอลล์ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ จากนั้นแม่ชมได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เรื่องน้องแอบิเกล ที่ตอนนี้กลายเป็นนักเรียนแบบเต็มตัว และไปโรงเรียนเข้าสัปดาห์ที่ 4 แล้ว
บรรยากาศงานวันนี้?
ชมพู่ : ก็ม่วนจอยค่ะ ฟรีสไตล์เป็นอย่างที่เห็น วันนี้คนเยอะมาก เขาทำเกลเลคซี่ดริ้งก์ สนุกมั้ยคะวันนี้
เกล : สนุก แต่ว่าเกลไม่ได้กินของตัวเอง ได้กินของพี่เขา
น้องเกลได้สูตรมาจากไหน?
เกล : น้องเกลผสมน้ำกันให้มันเป็นสีเขียว (เคยทำให้คุณแม่ทานบ่อยมั้ย?) ไม่เคยทำให้
ชมพู่ : ปกติจะเล่นอยู่ที่ร้านกาแฟคุณพ่อ น้องจะชอบผสมน้ำเล่น ฝีมือลูกสาวอย่างที่บอก หวานตัดขา เพราะน้องใช้น้ำเชื่อมเยอะมาก
เกล : แม่ รู้มั้ยว่าทำไมถึงหวานตัดขา
ชมพู่ : มันหวานจนเป็นเบาหวานไงคะลูก เขาเรียกว่าหวานตัดขาค่ะ
เกล : ทำไมมันหวานตัดขา
ชมพู่ : เพราะว่ามันหวานมากจนเป็นเบาหวาน
เกล : ไม่ ทำไมมันถึงหวานตัดขา
ชมพู่ : เดี๋ยวคุณแม่ไปอธิบายที่บ้าน
เกล : ไม่ จริงๆ แล้วเกลใส่น้ำเชื่อมเยอะ
ชมพู่ : ใช่ เกลใส่น้ำเชื่อมเยอะค่ะ
วันนี้ออกงานเป็นยังไงบ้าง?
ชมพู่ : ในความชินมันก็จะต้องมีความเครียดแฝงบ้างแหละค่ะ เป็นปกติ กลัวเขาเหนื่อย กลัวเขายม ด้วยเวลางานง่วง แต่ Samsung เขาน่ารัก ไม่ได้ฟิกอะไรบนเวที ไม่ได้มีซีเคว้นช์อะไรแค่ให้มาเอ็นจอยกับเพื่อนๆ
คุณแม่ก็จะลุ้นตามด้วยเหมือนกัน?
“(หัวเราะ) ใช่ ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีพอสมควรเรื่องนอนค่ะ ให้อารมณ์ดีๆ ส่วนมากเขาก็จะชอบทำงานแหละค่ะ นอกซะจากว่าบางทีมันยืดเยื้อมากๆ เด็กมันก็มีบ้าง”
ไปโรงเรียนแล้ว แบ่งเวลารับงานยังไง?
“จริงๆ ส่วนมากตอนนี้ก็จะพยายามให้เป็นเสาร์อาทิตย์ เพราะว่าถ้าเป็นวันธรรมดาอย่างเช่นวันนี้ ถ้าให้เอาหลังเลิกเรียนจริงๆ ก็อาจจะไม่ไหว คือเอนเนอร์จี้เขาโดนใช้ไปแล้วในโรงเรียน ก็อาจจะต้องมีลาบ้าง มีหยุดบ้าง วันนี้ก็คือไม่ได้ไปเลย ลาเลย
หลังจากนี้จะต้องรับแค่เสาร์อาทิตย์?
“จริงๆ ด้วยวัยเขา เรื่องวิชาการมันก็อาจจะไม่ได้มีมาก ก็ยังพอเมเนจได้”
ไปโรงเรียนแล้วเขากลับมาเล่าอะไรให้แม่ฟังบ้าง?
“จริงๆ บางทีก็อาจจะต้องมีถามนำเนาะ เพราะว่าเด็กในวัยนี้เขาอาจจะยังไม่ได้จับใจความได้ทั้งหมดเหมือนผู้ใหญ่ที่กลับมาแล้วสรุปใจความได้ อาจจะต้องมีถามชี้นำ ชวนคุย ส่วนมากก็ถามว่าวันนี้กินข้าวหรือเปล่า เข้าห้องน้ำกี่ครั้ง ก็จะเป็นห่วงเรื่องเข้าห้องน้ำ เขาไปเรียนเข้าสัปดาห์ที่สี่แล้วค่ะ ถามว่าเขาปรับตัวได้หรือยัง ก็โอเคนะ ก็รู้แล้วแหละว่าต้องไปเรียนทุกวัน”
มีบ่นคิดถึงคุณแม่ไหม?
“ก็มี คือที่โรงเรียนช่วงสัปดาห์แรกสองสัปดาห์แรก เขาจะไม่ได้ให้เลิกตามเวลาจริง แล้วพอถึงสัปดาห์ที่ต้องเลิกตามเวลาจริง เขาก็กลับมาเล่าว่าตอนบ่ายเขาร้องหาป้าเจี๊ยบ แล้วครูก็มากอด ก็ไม่ได้ถึงบ่นกับทุกวันแต่ว่าเราก็จะรับรู้ว่าเวลากลับมาบ้านเขาจะติดเป็นพิเศษ ก็คงคิดถึงแหละ จริงๆ ก็คิดว่าเขาอยู่ได้ ถ้าห่วงก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปเรื่องอาหาร เข้าห้องน้ำ”
มีงอแงตอนต้องตื่นไปโรงเรียนมั้ย?
“ยังนะ ตอนนี้ยัง ปกติเขาเป็นคนที่ตื่นคนแรก ตื่นก่อนพี่ทุกวัน ทุกวันนี้ก็ยังตื่นเป็นคนแรก ที่บ้านจะให้นอนเร็วด้วย เด็กเขาจะนอน 9-10 ชั่วโมงอยู่แล้ว จะไม่ค่อยมีปัญหาในการตื่น นอกจากว่าคืนก่อนหน้านั้นผิดคิวจริงๆ หรือว่าเหนื่อย ไปทำอะไรมา ก็อาจจะมีตื่นยากนิดหน่อย แต่ไม่ถึงกับต้องลากออกจากเตียง”
ปกติไม่ค่อยเห็นน้องเกลป่วย พอไปโรงเรียนแล้วมีห่วงเรื่องมั้ย?
“มันก็จะมีบ้างแหละ เป็นเรื่องปกติ”
วันเกิดสายฟ้าพายุครบ 8 ขวบ?
“ก็จัดเล็กๆ มีแต่เพื่อนสนิทเขา เราก็จะถามว่าอยากชวนใครมา แล้วก็จัดแบบที่เขาอยากจัด เกลก็ช่วยพี่ชายเป่าเค้ก ใช่ๆ เป่าทุกเค้กอยู่แล้ว
เราก็ไม่ได้มีอะไรให้เลย ปกติวันเกิดเขาคนก็จะให้ของเยอะ เราก็ไม่ได้หา เขาก็ขอแค่ว่าปีนี้อยากจัดแบบนี้จัดที่นี่ ขอเค้กธีมนี้ ไม่ได้ขออะไรมาก จริง ๆ ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษ”
แป๊บเดียว 8 ขวบแล้ว?
“ก็รู้สึกเร็วมาก ทุกอย่างผ่านไปเร็วมาก อย่างที่เขาพูด ช่วงแรกทำไมมันทรมานจังเลย ตอนเป็นลูกอ่อน แต่เชื่อไหมทุกอย่างมันผ่านเร็วมาก”
หลายคนก็แซว ลูกโตเป็นหนุ่มแล้ว?
“ค่ะ ก็โตเร็วจริง (หล่อด้วย?) ขอบคุณค่ะ”
น้องเกลไม่ได้เป็นหัวหน้าห้อง?
“เคยแก้ข่าวไปแล้ว มันไม่มีระบบหัวหน้าห้องอะไร ที่โรงเรียนเขาไม่ได้มีให้เลือกอะไรแบบนี้ จริงๆ เด็กสามขวบคงจะไม่ได้มีวุฒิภาวะอะไรที่จะไปจดชื่อใคร ไม่มีค่ะ ไม่มี”